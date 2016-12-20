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Экс-игрок «Урала» назван лучшим футболистом года

20 декабря 2016, 19:30 / Спорт
  • Опубликовано в №238 от 21.12.2016 

Победителем опроса, проводимого под эгидой Российского футбольного союза, стал 26-летний нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов.

В опросе приняли участие действующие тренеры клубов премьер-лиги и ветераны тренерского цеха, футбольные менеджеры, журналисты и болельщики. В итоге Смолов набрал 59 баллов и почти вдвое опередил вратаря ЦСКА и партнёра по национальной сборной Игоря Акинфеева (35).

К сожалению, не оказалось среди вошедших в дюжину лучших игроков РФПЛ выступающего за «Зенит» уроженца Нижнего Тагила Олега Шатова, но и успех Фёдора Смолова для нас не совсем уж чужой праздник. Всё-таки именно за девять месяцев аренды в «Урале» Фёдор Смолов, можно с уверенностью сказать, пережил второе рождение как футболист — из героя светской хроники и всеобщего объекта насмешек он превратился в Екатеринбурге в игрока, ставшего через год лучшим бомбардиром чемпионата России (до этого семь лет подряд никому из россиян не удавалось составить иностранцам конкуренцию в борьбе за звание главного голеадора РФПЛ).

Так что если уж нынешний «Урал» своими выступлениями в этом календарном году нас не очень радовал, то всё-таки есть повод порадоваться за Фёдора Смолова. Приложивший руку к его второму футбольному рождению Александр Тарханов недавно вернулся в Екатеринбург, и, как знать, может быть, опытнейший специалист сможет и в ком-то из нынешних своих подопечных разбудить дремлющие футбольные таланты. А вдруг Александру Фёдоровичу окажется по плечу такое чудо, что нынешний ведущий форвард «Урала» Роман Павлюченко будет лидером не только в раздевалке, но и в списке бомбардиров российского чемпионата.

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