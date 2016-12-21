В Екатеринбурге прошёл "Бал чемпионов"
21 декабря 2016, 19:09 / Спорт
Фото: Александр Зайцев
- Опубликовано в №239 от 22.12.2016
Вчера в Екатеринбурге в 15-й раз состоялся традиционный предновогодний приём спортсменов «Бал чемпионов».
На фото — красавицы-волейболистки «Уралочки» Марина Бабешина, Ксения Парубец (Ильченко) и Валерия Сафонова. Среди приглашённых гостей также были серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр в упражнении на параллельных брусьях Давид Белявский, участница Олимпийских игр в Рио пловчиха Дарья Устинова, волейболистки «Уралочки» и представители клуба по хоккею на траве «Динамо-Строитель». Все спортсмены получили ценные и памятные подарки.
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