В Екатеринбурге прошёл "Бал чемпионов"

Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Вчера в Екатеринбурге в 15-й раз состоялся традиционный предновогодний приём спортсменов «Бал чемпионов».

На фото — красавицы-волейболистки «Уралочки» Марина Бабешина, Ксения Парубец (Ильченко) и Валерия Сафонова. Среди приглашённых гостей также были серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике в командном первенстве, бронзовый призёр Олимпийских игр в упражнении на параллельных брусьях Давид Белявский, участница Олимпийских игр в Рио пловчиха Дарья Устинова, волейболистки «Уралочки» и представители клуба по хоккею на траве «Динамо-Строитель». Все спортсмены получили ценные и памятные подарки.