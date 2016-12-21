Великолепная семёрка!

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Сегодня вся прогрессивная общественность отмечает замечательную юбилейную дату – 70-летие отечественного хоккея. Хороший повод оглянуться на прошедшие десятилетия и составить символическую сборную свердловского хоккея за всё время его существования.

Чем больше временной промежуток, тем сложнее составлять такую команду. К сожалению, всё меньше остаётся с нами не только тех, кто стоял у истоков этой популярной игры, но даже тех, кто видел игры 40–50-х годов своими глазами. Даже в нашей редакции нашлось три поколения интересующихся хоккеем, и у представителей каждого своё мнение о лучших из лучших.

Составление символической команды – это всегда условность. Всегда можно оспорить практически любой выбор. Мы опросили ветеранов свердловского хоккея, журналистов, политиков, популярных деятелей шоу-бизнеса и на основании собранных сведений после долгих, но плодотворных споров сформировали свою «команду мечты», состав которой опубликован на первой странице.

Несколько необходимых пояснений. Прежде всего – о критериях нашего отбора. Главный – выбор мы делали среди тех, кто проявил себя, играя именно в командах Свердловской области. Велик соблазн назвать тех, кто на слуху, но наша задача была ещё и в том, чтобы, пользуясь юбилейной датой, вспомнить и о героях прошлых десятилетий, ныне совершенно незаслуженно если не забытых, то вспоминаемых крайне редко («Надо делать это сейчас, потому что через несколько лет уже и некому будет вспомнить про тех, кто блистал на льду полвека назад», – справедливо заметил в беседе с корреспондентом «ОГ» Виктор Кутергин).

Сравнительно легко мы определились с вратарём, поскольку почти все наши эксперты назвали Виктора Пучкова, первого игрока «Автомобилиста», ставшего чемпионом мира в 1969 году. Не появись через год в сборной юный Владислав Третьяк, как знать, международная карьера уральского голкипера могла быть более продолжительной. Но и у Пучкова был, на наш взгляд, достойный конкурент – недавний любимец нынешнего поколения болельщиков Якуб Коварж. Чех даже, пожалуй, выше классом, но блистал он в «Автомобилисте» всего два сезона, а третий получился скомканным, тогда как Пучков на стабильно высоком уровне служил верой и правдой свердловскому хоккею почти полтора десятилетия.

Немало достойных кандидатов было в защитной линии. Наши эксперты называли и многолетнего капитана «Автомобилиста» Александра Язовских, и Павла Козлова, блиставшего в ленинградском СКА, но и в Свердловске успевшего оставить о себе добрую память, из более молодых упоминали Сергея Гусева и Дениса Соколова. И всё-таки в окончательную «заявку» попали олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин и Виктор Борисович Кузнецов (в данном случае – по отчеству, поскольку был в свердловском «Автомобилисте» ещё и Виктор Сергеевич).

По поводу двух позиций в линии нападения тоже практически не было сомнений. Центрального нападающего Аркадия Рудакова задолго до Игоря Ларионова называли «профессором хоккея», в московском «Спартаке» игроки перед матчами просили у тренера поставить их в тройку с Рудаковым, потому что забивали с его передач партнёры всегда много, однажды точный пас центрфорвард сделал точно в клюшку, находившуюся в воздухе. В «Автомобилисте» он отыграл девять сезонов, и звено Краев – Рудаков – Малько до сих пор называют лучшим в истории свердловского хоккея. Никаких сомнений не было и по поводу кандидатуры Виктора Кутергина. «Когда я принял команду, то на хоккей ходила тысяча зрителей с небольшим, – рассказывает заслуженный тренер России Альберт Фёдоров. – Как только появился Кутергин, то сразу на играх стал полный стадион, люди на лестницах сидели. Он вызывал восторг своей честной и бескомпромиссной игрой, ни разу не струсил и не кривил душой. Именно его я бы назвал олицетворением свердловского хоккея».

Больше всего споров вызвала у нас позиция второго крайнего нападающего – среди достойнейших кандидатов лучший бомбардир «Автомобилиста» Михаил Малько, Виталий Краев, Василий Татаринов, Сергей Шепелев. Но, скажем честно, было бы несправедливо, если бы в символическую сборную свердловского хоккея не попал Павел Дацюк – самый яркий игрок нынешнего поколения. Правда, позиция центрфорварда в нашей пятёрке уже была занята, поэтому мы определили «Волшебника» на край. И нисколько не сомневаемся, что соберись эта команда в реальности, Павел и на фланге сыграл бы блестяще.

Конечно, надо выбрать для этой команды тренера. Долго взвешивали за и против, обсуждая кандидатуры первого в области заслуженного тренера России Георгия Фирсова, того же Альберта Фёдорова, Владимира Шумкова, Альберта Данилова, других специалистов. Но в итоге решили отдать предпочтение Сергею Митину – тренеру, при котором свердловский «Автомобилист» в 1969 году добился наивысшего результата в истории свердловского хоккея – пятого места в чемпионате Советского Союза.