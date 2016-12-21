Авторы
Великолепная семёрка!
21 декабря 2016, 19:09 / Спорт
- Опубликовано в №239 от 22.12.2016
Сегодня вся прогрессивная общественность отмечает замечательную юбилейную дату – 70-летие отечественного хоккея. Хороший повод оглянуться на прошедшие десятилетия и составить символическую сборную свердловского хоккея за всё время его существования.
Чем больше временной промежуток, тем сложнее составлять такую команду. К сожалению, всё меньше остаётся с нами не только тех, кто стоял у истоков этой популярной игры, но даже тех, кто видел игры 40–50-х годов своими глазами. Даже в нашей редакции нашлось три поколения интересующихся хоккеем, и у представителей каждого своё мнение о лучших из лучших.
Составление символической команды – это всегда условность. Всегда можно оспорить практически любой выбор. Мы опросили ветеранов свердловского хоккея, журналистов, политиков, популярных деятелей шоу-бизнеса и на основании собранных сведений после долгих, но плодотворных споров сформировали свою «команду мечты», состав которой опубликован на первой странице.
Несколько необходимых пояснений. Прежде всего – о критериях нашего отбора. Главный – выбор мы делали среди тех, кто проявил себя, играя именно в командах Свердловской области. Велик соблазн назвать тех, кто на слуху, но наша задача была ещё и в том, чтобы, пользуясь юбилейной датой, вспомнить и о героях прошлых десятилетий, ныне совершенно незаслуженно если не забытых, то вспоминаемых крайне редко («Надо делать это сейчас, потому что через несколько лет уже и некому будет вспомнить про тех, кто блистал на льду полвека назад», – справедливо заметил в беседе с корреспондентом «ОГ» Виктор Кутергин).
Сравнительно легко мы определились с вратарём, поскольку почти все наши эксперты назвали Виктора Пучкова, первого игрока «Автомобилиста», ставшего чемпионом мира в 1969 году. Не появись через год в сборной юный Владислав Третьяк, как знать, международная карьера уральского голкипера могла быть более продолжительной. Но и у Пучкова был, на наш взгляд, достойный конкурент – недавний любимец нынешнего поколения болельщиков Якуб Коварж. Чех даже, пожалуй, выше классом, но блистал он в «Автомобилисте» всего два сезона, а третий получился скомканным, тогда как Пучков на стабильно высоком уровне служил верой и правдой свердловскому хоккею почти полтора десятилетия.
Немало достойных кандидатов было в защитной линии. Наши эксперты называли и многолетнего капитана «Автомобилиста» Александра Язовских, и Павла Козлова, блиставшего в ленинградском СКА, но и в Свердловске успевшего оставить о себе добрую память, из более молодых упоминали Сергея Гусева и Дениса Соколова. И всё-таки в окончательную «заявку» попали олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин и Виктор Борисович Кузнецов (в данном случае – по отчеству, поскольку был в свердловском «Автомобилисте» ещё и Виктор Сергеевич).
По поводу двух позиций в линии нападения тоже практически не было сомнений. Центрального нападающего Аркадия Рудакова задолго до Игоря Ларионова называли «профессором хоккея», в московском «Спартаке» игроки перед матчами просили у тренера поставить их в тройку с Рудаковым, потому что забивали с его передач партнёры всегда много, однажды точный пас центрфорвард сделал точно в клюшку, находившуюся в воздухе. В «Автомобилисте» он отыграл девять сезонов, и звено Краев – Рудаков – Малько до сих пор называют лучшим в истории свердловского хоккея. Никаких сомнений не было и по поводу кандидатуры Виктора Кутергина. «Когда я принял команду, то на хоккей ходила тысяча зрителей с небольшим, – рассказывает заслуженный тренер России Альберт Фёдоров. – Как только появился Кутергин, то сразу на играх стал полный стадион, люди на лестницах сидели. Он вызывал восторг своей честной и бескомпромиссной игрой, ни разу не струсил и не кривил душой. Именно его я бы назвал олицетворением свердловского хоккея».
Больше всего споров вызвала у нас позиция второго крайнего нападающего – среди достойнейших кандидатов лучший бомбардир «Автомобилиста» Михаил Малько, Виталий Краев, Василий Татаринов, Сергей Шепелев. Но, скажем честно, было бы несправедливо, если бы в символическую сборную свердловского хоккея не попал Павел Дацюк – самый яркий игрок нынешнего поколения. Правда, позиция центрфорварда в нашей пятёрке уже была занята, поэтому мы определили «Волшебника» на край. И нисколько не сомневаемся, что соберись эта команда в реальности, Павел и на фланге сыграл бы блестяще.
Конечно, надо выбрать для этой команды тренера. Долго взвешивали за и против, обсуждая кандидатуры первого в области заслуженного тренера России Георгия Фирсова, того же Альберта Фёдорова, Владимира Шумкова, Альберта Данилова, других специалистов. Но в итоге решили отдать предпочтение Сергею Митину – тренеру, при котором свердловский «Автомобилист» в 1969 году добился наивысшего результата в истории свердловского хоккея – пятого места в чемпионате Советского Союза.
К слову
В Екатеринбурге юбилей отечественного хоккея отметят матчем между командами правительства Свердловской области и командой ветеранов «Автомобилиста».
Сборную ветеранов «Автомобилиста» на лёд выведет участник первой суперсерии клубов НХЛ и СССР, победитель и призёр чемпионата СССР Виктор Кутергин (кстати, один из игроков нашей символической сборной!).
Традиционно капитаном команды власти выступит министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Кроме того, на лёд выйдут заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и заместитель главы администрации города Екатеринбурга Сергей Тушин.
Встреча состоится сегодня в КРК «Уралец» и начнётся в 19:00.
Хроника первого матча
В матче открытия первого чемпионата СССР по хоккею приняла участие команда из Свердловска – ОДО (Окружной дом офицеров). Свердловчане уступили московским армейцам – ЦДКА (Центральный дом Красной армии) со счётом 5:1.
Примечательно, что для известной спортивной газеты «Советский спорт» в роли корреспондента выступил легендарный хоккеист Всеволод Бобров, олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион мира, игравший в то время за ЦДКА. Однако в матче со свердловчанами он принять участие не смог, поэтому согласился прокомментировать матч для газеты. Заметку он скромно подписал: «Мастер спорта В.Бобров». Среди прочего он отметил, что «канадский хоккей не так прост по тактике, как нам это казалось».
Мы решили перепечатать историческую заметку нашего «коллеги» В.Боброва целиком.
Все участники первого чемпиона СССР были разбиты на три квартета. ОДО попал в группу «А», где играли только армейские команды. В группе команда заняла третье место, и на этом участие в турнире закончилось.
Комментарии
Сергей Исаев, «Уральские пельмени»:
– Павел Дацюк, для меня это очевидный выбор. Если брать старшее поколение, то в символической сборной должен присутствовать Николай Агафонцев. Так получилось, что мы с ним работали одно время вместе: на автобазе у него был цех, а у меня автомойка. 12 лет мы с ним дружили душа в душу. Он одним из первых наших хоккеистов получал приглашение в НХЛ, но так и не поиграл в Америке.
Альберт Фёдоров, игрок и тренер свердловского «Автомобилиста» 1960–1980-х годов:
– Вратарь – однозначно Пучков, который на себе тащил команду много лет. Из второго поколения хоккеистов Александр Язовских бесспорно лучший защитник, Павел Козлов – один из первых, кого Анатолий Тарасов выбрал в ЦСКА. Василий Татаринов – настоящий крайний форвард, бомбардир от Бога, бросал по воротам так, что рвал сетки, из-за чего нам не засчитывали голы. Шайбу запускал на уровне голеностопа, что было очень неудобно для вратарей.