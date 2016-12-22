Баскетболисты из Екатеринбурга упустили победу, пропустив 17 очков подряд
22 декабря 2016, 08:20 / Спорт
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 20-21 декабря.
Хоккей
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) - «Динамо» (Балашиха) – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
21 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.
«Спутник»: Назаров; Чистяков - Фомичёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Дубровин - Воропаев, Жиляков – Курепанов - Князев; Родионов - Ищенко, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Щанкин – Ал-р Бирюков - Гиберт.
«Динамо»: Бочаров; Грязев - Бобряшов, Баранов – Анд. Бирюков -Алексеев; Лыпкань - Севостьянов, Марковин – Ефремов - Сидляров; Миронов - Кобелев(К), Злобин – Петунин - Пилипенко; Мжельский - Кондратьев, Николаев – Ильин - Чебыкин.
Голы: 1:0 Ищенко (Гасников, Васильев, 09.40), 2:0 Князев (Чистяков, 09.58), 3:0 Ал-р Бирюков (Мокин, Гиберт, 22.27), 3:1 Сидляров (Пилипенко, Ефремов, 35.58, бол.), 3:2 Злобин (Петунин, Пилипенко, 56.23).
- В первом периоде игроки «Спутника» забросили две шайбы с интервалом в 18 секунд.
Другие матчи: «Кристалл» - «Звезда» - -:+, «Южный Урал» - «Сокол» - 0:1, «Челмет» - «Ермак» - 1:4, «Дизель» - «СКА-Нева» - 0:2, «Молот-Прикамье» - «Динамо» (СПб) – 5:4, «Торос» - ТХК – 9:3, «Ижсталь» - «Химик» - 3:0.
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
34
18
2
5
0
1
8
105-65
69
2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
32
19
1
1
4
3
4
102-62
68
3. ТХК (Тверь)
37
19
1
2
3
0
12
103-85
66
4. «Сокол» (Красноярск)
33
17
1
6
0
0
9
79-60
65
5. «Спутник» (Нижний Тагил)
34
15
3
3
5
1
7
89-76
63
6. «Динамо» (Балашиха)
33
19
2
0
0
0
12
100-74
61
7. «Сарыарка» (Астана)
32
17
0
3
1
2
9
80-43
60
8. «Зауралье» (Курган)
33
17
0
2
3
2
9
78-68
60
9. «Торос»» (Нефтекамск)
32
17
2
1
1
0
11
96-75
58
10. «Звезда» (Чехов)
34
13
3
3
2
4
9
88-78
57
11. «Ермак» (Ангарск)
33
14
5
2
0
0
12
82-70
56
12. «Нефтяник» (Альметьевск)
33
15
1
2
1
2
12
82-75
54
13. «Рязань» (Рязань)
32
14
1
2
3
2
10
88-70
53
14. «Челмет» (Челябинск)
35
13
1
4
2
1
14
99-97
52
15. «Дизель» (Пенза)
34
15
0
1
2
3
13
83-88
52
16. «Динамо» (Санкт-Петербург)
33
14
0
2
3
2
12
74-74
51
17. «Рубин» (Тюмень)
33
12
4
1
2
0
14
83-79
48
18. «Саров» (Саров)
34
14
0
1
4
0
15
77-79
48
19. «Ижсталь» (Ижевск)
32
14
1
1
2
0
14
72-83
48
20. «Молот-Прикамье» (Пермь)
34
12
2
1
2
1
16
88-93
45
21. «Южный Урал» (Орск)
35
8
1
2
5
3
16
67-87
38
22. «Барс» (Казань)
33
9
0
3
3
1
17
61-86
37
23. «Химик» (Воскресенск)
35
7
3
2
1
2
20
59-93
34
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
34
6
0
2
4
1
21
70-125
27
25. «Кристалл» (Саратов)
34
5
0
2
0
0
27
48-97
19
26. «Буран» (Воронеж)
32
4
0
0
1
3
24
60-131
16
Ближайшие матчи: 22 декабря. «Кристалл» - «СКА-Нева», «Южный Урал» - «Сарыарка», «Зауралье» - «Сокол», «Челмет» - «Торпедо», «Рубин» - «Ермак», «Дизель» - «Звезда». 23 декабря. «Молот-Прикамье» - «Динамо» (Бшх), «Спутник» - «Динамо» (СПб) (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00), «Торос» - «Химик», «Ижсталь» - ТХК, «Нефтяник» - «Саров», «Барс» - «Ариада-НХ».
Регулярный чемпионат КХЛ
«Лада» - ЦСКА - 4:5, «Локомотив» - «Сочи» - 3:1, «Северсталь» - «Витязь» - 4:2, «Динамо» (М) - «Спартак» - 3:0, «Слован» - «Салават Юлаев» - 4:1, «Адмирал» - «Барыс» - 1:4, «Амур» - «Югра» - 1:3, «Металлург» (Нк) - «Йокерит» - 3:4, «Сибирь» - «Динамо» (Мн) - 1:3, «Авангард» - «Динамо» (Р) - 9:3, «Медвешчак» - «Металлург» (Мг) – 6:3, «Слован» - «Трактор» - 1:0.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
41
26
0
2
4
1
8
135-87
87
2. «Авангард» (Омск)*
42
23
2
4
1
2
10
116-83
84
3. «Ак Барс» (Казань)
44
23
2
5
1
1
12
112-79
85
4. «Трактор» (Челябинск)
42
20
2
1
4
2
13
96-77
72
5. «Салават Юлаев» (Уфа)
42
18
2
3
7
0
12
123-106
71
6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
42
19
1
2
0
0
20
100-102
63
7. «Барыс» (Астана)
41
17
3
0
1
1
19
103-122
59
8. «Адмирал» (Владивосток)
43
16
1
1
6
0
19
103-112
58
9. «Автомобилист» (Екатеринбург)
44
14
0
5
2
2
21
98-124
56
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
42
14
1
5
1
0
21
105-1158
55
11. «Сибирь» (Новосибирск)
42
13
1
4
2
3
19
93-102
54
12. «Лада» (Тольятти)
42
12
1
3
3
1
22
105-121
48
13. «Югра» (Ханты-Мансийск)
43
13
1
2
1
0
26
76-102
46
14. «Амур» (Хабаровск)
44
11
1
2
4
2
24
73-104
45
15. «Металлург» (Новокузнецк)
42
7
0
3
1
2
29
71-133
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
39
28
1
4
2
2
2
168-62
98
2. ЦСКА (Москва)*
42
28
1
1
5
1
6
125-81
94
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
41
21
2
3
2
2
11
100-81
77
4. «Локомотив» (Ярославль)
40
20
1
2
1
3
13
104-86
70
5. «Динамо» (Минск)
41
19
2
3
1
2
14
116-106
70
6. «Динамо» (Москва)
41
16
3
5
5
0
12
101-77
69
7. «Йокерит» (Хельсинки)
41
16
2
3
5
3
12
97-104
66
8. «Сочи» (Сочи)
42
16
2
3
1
1
19
92-100
60
9. «Витязь» (Чехов)
41
15
3
3
3
0
17
99-110
60
10. «Спартак» (Москва)
40
15
0
2
2
2
19
86-95
53
11. «Слован» (Братислава)
42
14
2
1
3
1
21
95-123
52
12. «Медвешчак» (Загреб)
43
14
2
1
2
1
23
95-127
51
13. «Северсталь» (Череповец)
40
12
1
1
4
4
18
88-115
48
14. «Динамо» (Рига)
41
7
0
4
4
1
25
74-113
34
Ближайшие матчи: 22 декабря. «Нефтехимик» - ЦСКА, «Торпедо» (НН) – «Динамо» (М), «Сочи» - «Витязь», «Спартак» - «Локомотив». 23 декабря. «Адмирал» - «Югра», «Металлург» (Нк) – «Динамо» (Р), «Сибирь» - «Йокерит», «Авангард» - «Динамо» (Мн), «Барыс» - «Трактор», «Лада» - СКА, «Слован» - «Металлург» (Мг), «Медвешчак» - «Салават Юлаев».
Екатеринбургский «Автомобилист» следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ сыграет 4 января – в КРК «Уралец» с командой «Сочи».
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Третий дивизион
«Арсенал» (Тула) – «Уралмаш» (Екатеринбург) – 77:75 (20:21, 20:18, 11:16, 26:20).
21 декабря. Тула. Спорткомплекс «Новое поколение».
«Арсенал»: Бурков - 20, Корчага - 2, Рытенко - 10, Синкевич - 4, Русаков - 8; Чалигава - 0, Фёдоров - 0, Ермаков - 10, Бурмистров - 0, Шаповалов - 23.
«Уралмаш»: Трушников - 7, Воскресенский - 18, Макаров - 2, Манихин - 4, Малышев - 24; Сабоцкий - 0, Агинских - 8, Евстафьев - 5, Досманов - 7.
- Екатеринбуржцы за 3.25 до конца четвёртой четверти выигрывали у «Арсенала» 70:59, но вчистую провалили концовку, пропустив 17 (!) очков подряд.
Другие матчи: «Русичи» - «Нефтехимик» - 101:77, «Уфимец» - «АлтайБаскет» - 64:63.
22 декабря состоятся повторные матчи между этими командами.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Уралмаш» (Екатеринбург)
13
10
3
991 : 8725
23
77
2. «Арсенал» (Тула)
13
10
3
1005 : 957
23
77
3. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
14
9
5
1110 : 1064
23
64
4. «Уфимец» (Уфа)
13
8
5
1074 : 957
21
62
5. «АлтайБаскет» (Барнаул)
13
6
7
1032 : 934
19
46
7. «Русичи» (Курск)
13
4
9
1054 : 1174
17
31
6. «Нефтехимик» (Тобольск)
13
3
10
914 : 1028
16
23
8. «Эльбрус» (Черкесск)
14
3
11
1021 : 1215
17
21