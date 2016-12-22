Баскетболисты из Екатеринбурга упустили победу, пропустив 17 очков подряд

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 20-21 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Динамо» (Балашиха) – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

21 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Назаров; Чистяков - Фомичёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Дубровин - Воропаев, Жиляков – Курепанов - Князев; Родионов - Ищенко, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Щанкин – Ал-р Бирюков - Гиберт.

«Динамо»: Бочаров; Грязев - Бобряшов, Баранов – Анд. Бирюков -Алексеев; Лыпкань - Севостьянов, Марковин – Ефремов - Сидляров; Миронов - Кобелев(К), Злобин – Петунин - Пилипенко; Мжельский - Кондратьев, Николаев – Ильин - Чебыкин.

Голы: 1:0 Ищенко (Гасников, Васильев, 09.40), 2:0 Князев (Чистяков, 09.58), 3:0 Ал-р Бирюков (Мокин, Гиберт, 22.27), 3:1 Сидляров (Пилипенко, Ефремов, 35.58, бол.), 3:2 Злобин (Петунин, Пилипенко, 56.23).

В первом периоде игроки «Спутника» забросили две шайбы с интервалом в 18 секунд.

Другие матчи: «Кристалл» - «Звезда» - -:+, «Южный Урал» - «Сокол» - 0:1, «Челмет» - «Ермак» - 1:4, «Дизель» - «СКА-Нева» - 0:2, «Молот-Прикамье» - «Динамо» (СПб) – 5:4, «Торос» - ТХК – 9:3, «Ижсталь» - «Химик» - 3:0.

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 34 18 2 5 0 1 8 105-65 69 2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 32 19 1 1 4 3 4 102-62 68 3. ТХК (Тверь) 37 19 1 2 3 0 12 103-85 66 4. «Сокол» (Красноярск) 33 17 1 6 0 0 9 79-60 65 5. «Спутник» (Нижний Тагил) 34 15 3 3 5 1 7 89-76 63 6. «Динамо» (Балашиха) 33 19 2 0 0 0 12 100-74 61 7. «Сарыарка» (Астана) 32 17 0 3 1 2 9 80-43 60 8. «Зауралье» (Курган) 33 17 0 2 3 2 9 78-68 60 9. «Торос»» (Нефтекамск) 32 17 2 1 1 0 11 96-75 58 10. «Звезда» (Чехов) 34 13 3 3 2 4 9 88-78 57 11. «Ермак» (Ангарск) 33 14 5 2 0 0 12 82-70 56 12. «Нефтяник» (Альметьевск) 33 15 1 2 1 2 12 82-75 54 13. «Рязань» (Рязань) 32 14 1 2 3 2 10 88-70 53 14. «Челмет» (Челябинск) 35 13 1 4 2 1 14 99-97 52 15. «Дизель» (Пенза) 34 15 0 1 2 3 13 83-88 52 16. «Динамо» (Санкт-Петербург) 33 14 0 2 3 2 12 74-74 51 17. «Рубин» (Тюмень) 33 12 4 1 2 0 14 83-79 48 18. «Саров» (Саров) 34 14 0 1 4 0 15 77-79 48 19. «Ижсталь» (Ижевск) 32 14 1 1 2 0 14 72-83 48 20. «Молот-Прикамье» (Пермь) 34 12 2 1 2 1 16 88-93 45 21. «Южный Урал» (Орск) 35 8 1 2 5 3 16 67-87 38 22. «Барс» (Казань) 33 9 0 3 3 1 17 61-86 37 23. «Химик» (Воскресенск) 35 7 3 2 1 2 20 59-93 34 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 34 6 0 2 4 1 21 70-125 27 25. «Кристалл» (Саратов) 34 5 0 2 0 0 27 48-97 19 26. «Буран» (Воронеж) 32 4 0 0 1 3 24 60-131 16

Ближайшие матчи: 22 декабря. «Кристалл» - «СКА-Нева», «Южный Урал» - «Сарыарка», «Зауралье» - «Сокол», «Челмет» - «Торпедо», «Рубин» - «Ермак», «Дизель» - «Звезда». 23 декабря. «Молот-Прикамье» - «Динамо» (Бшх), «Спутник» - «Динамо» (СПб) (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00), «Торос» - «Химик», «Ижсталь» - ТХК, «Нефтяник» - «Саров», «Барс» - «Ариада-НХ».

Регулярный чемпионат КХЛ

«Лада» - ЦСКА - 4:5, «Локомотив» - «Сочи» - 3:1, «Северсталь» - «Витязь» - 4:2, «Динамо» (М) - «Спартак» - 3:0, «Слован» - «Салават Юлаев» - 4:1, «Адмирал» - «Барыс» - 1:4, «Амур» - «Югра» - 1:3, «Металлург» (Нк) - «Йокерит» - 3:4, «Сибирь» - «Динамо» (Мн) - 1:3, «Авангард» - «Динамо» (Р) - 9:3, «Медвешчак» - «Металлург» (Мг) – 6:3, «Слован» - «Трактор» - 1:0.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 41 26 0 2 4 1 8 135-87 87 2. «Авангард» (Омск)* 42 23 2 4 1 2 10 116-83 84 3. «Ак Барс» (Казань) 44 23 2 5 1 1 12 112-79 85 4. «Трактор» (Челябинск) 42 20 2 1 4 2 13 96-77 72 5. «Салават Юлаев» (Уфа) 42 18 2 3 7 0 12 123-106 71 6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 42 19 1 2 0 0 20 100-102 63 7. «Барыс» (Астана) 41 17 3 0 1 1 19 103-122 59 8. «Адмирал» (Владивосток) 43 16 1 1 6 0 19 103-112 58 9. «Автомобилист» (Екатеринбург) 44 14 0 5 2 2 21 98-124 56 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 42 14 1 5 1 0 21 105-1158 55 11. «Сибирь» (Новосибирск) 42 13 1 4 2 3 19 93-102 54 12. «Лада» (Тольятти) 42 12 1 3 3 1 22 105-121 48 13. «Югра» (Ханты-Мансийск) 43 13 1 2 1 0 26 76-102 46 14. «Амур» (Хабаровск) 44 11 1 2 4 2 24 73-104 45 15. «Металлург» (Новокузнецк) 42 7 0 3 1 2 29 71-133 30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 39 28 1 4 2 2 2 168-62 98 2. ЦСКА (Москва)* 42 28 1 1 5 1 6 125-81 94 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 41 21 2 3 2 2 11 100-81 77 4. «Локомотив» (Ярославль) 40 20 1 2 1 3 13 104-86 70 5. «Динамо» (Минск) 41 19 2 3 1 2 14 116-106 70 6. «Динамо» (Москва) 41 16 3 5 5 0 12 101-77 69 7. «Йокерит» (Хельсинки) 41 16 2 3 5 3 12 97-104 66 8. «Сочи» (Сочи) 42 16 2 3 1 1 19 92-100 60 9. «Витязь» (Чехов) 41 15 3 3 3 0 17 99-110 60 10. «Спартак» (Москва) 40 15 0 2 2 2 19 86-95 53 11. «Слован» (Братислава) 42 14 2 1 3 1 21 95-123 52 12. «Медвешчак» (Загреб) 43 14 2 1 2 1 23 95-127 51 13. «Северсталь» (Череповец) 40 12 1 1 4 4 18 88-115 48 14. «Динамо» (Рига) 41 7 0 4 4 1 25 74-113 34

Ближайшие матчи: 22 декабря. «Нефтехимик» - ЦСКА, «Торпедо» (НН) – «Динамо» (М), «Сочи» - «Витязь», «Спартак» - «Локомотив». 23 декабря. «Адмирал» - «Югра», «Металлург» (Нк) – «Динамо» (Р), «Сибирь» - «Йокерит», «Авангард» - «Динамо» (Мн), «Барыс» - «Трактор», «Лада» - СКА, «Слован» - «Металлург» (Мг), «Медвешчак» - «Салават Юлаев».

Екатеринбургский «Автомобилист» следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ сыграет 4 января – в КРК «Уралец» с командой «Сочи».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Третий дивизион

«Арсенал» (Тула) – «Уралмаш» (Екатеринбург) – 77:75 (20:21, 20:18, 11:16, 26:20).

21 декабря. Тула. Спорткомплекс «Новое поколение».

«Арсенал»: Бурков - 20, Корчага - 2, Рытенко - 10, Синкевич - 4, Русаков - 8; Чалигава - 0, Фёдоров - 0, Ермаков - 10, Бурмистров - 0, Шаповалов - 23.

«Уралмаш»: Трушников - 7, Воскресенский - 18, Макаров - 2, Манихин - 4, Малышев - 24; Сабоцкий - 0, Агинских - 8, Евстафьев - 5, Досманов - 7.

Екатеринбуржцы за 3.25 до конца четвёртой четверти выигрывали у «Арсенала» 70:59, но вчистую провалили концовку, пропустив 17 (!) очков подряд.

Другие матчи: «Русичи» - «Нефтехимик» - 101:77, «Уфимец» - «АлтайБаскет» - 64:63.

22 декабря состоятся повторные матчи между этими командами.

Турнирная таблица