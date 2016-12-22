Баскетболисты из Екатеринбурга упустили победу, пропустив 17 очков подряд

22 декабря 2016, 08:20 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 20-21 декабря.

Хоккей

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) - «Динамо» (Балашиха) – 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

21 декабря. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Назаров; Чистяков - Фомичёв, Васильев – Гасников – И.Иванов; Дубровин - Воропаев, Жиляков – Курепанов - Князев; Родионов - Ищенко, Кравченко – Е.Иванов - Мокин; Щанкин – Ал-р Бирюков - Гиберт.

«Динамо»: Бочаров; Грязев - Бобряшов, Баранов – Анд. Бирюков -Алексеев; Лыпкань - Севостьянов, Марковин – Ефремов - Сидляров; Миронов - Кобелев(К), Злобин – Петунин - Пилипенко; Мжельский - Кондратьев, Николаев – Ильин - Чебыкин.

Голы: 1:0 Ищенко (Гасников, Васильев, 09.40), 2:0 Князев (Чистяков, 09.58), 3:0 Ал-р Бирюков (Мокин, Гиберт, 22.27), 3:1 Сидляров (Пилипенко, Ефремов, 35.58, бол.), 3:2 Злобин (Петунин, Пилипенко, 56.23).

  • В первом периоде игроки «Спутника» забросили две шайбы с интервалом в 18 секунд.

Другие матчи: «Кристалл» - «Звезда» - -:+, «Южный Урал» - «Сокол» - 0:1, «Челмет» - «Ермак» - 1:4, «Дизель» - «СКА-Нева» - 0:2, «Молот-Прикамье» - «Динамо» (СПб) – 5:4, «Торос» - ТХК – 9:3, «Ижсталь» - «Химик» - 3:0.

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

34

18

2

5

0

1

8

105-65

69

2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

32

19

1

1

4

3

4

102-62

68

3. ТХК (Тверь)

37

19

1

2

3

0

12

103-85

66

4. «Сокол» (Красноярск)

33

17

1

6

0

0

9

79-60

65

5. «Спутник» (Нижний Тагил)

34

15

3

3

5

1

7

89-76

63

6. «Динамо» (Балашиха)

33

19

2

0

0

0

12

100-74

61

7. «Сарыарка» (Астана)

32

17

0

3

1

2

9

80-43

60

8. «Зауралье» (Курган)

33

17

0

2

3

2

9

78-68

60

9. «Торос»» (Нефтекамск)

32

17

2

1

1

0

11

96-75

58

10. «Звезда» (Чехов)

34

13

3

3

2

4

9

88-78

57

11. «Ермак» (Ангарск)

33

14

5

2

0

0

12

82-70

56

12. «Нефтяник» (Альметьевск)

33

15

1

2

1

2

12

82-75

54

13. «Рязань» (Рязань)

32

14

1

2

3

2

10

88-70

53

14. «Челмет» (Челябинск)

35

13

1

4

2

1

14

99-97

52

15. «Дизель» (Пенза)

34

15

0

1

2

3

13

83-88

52

16. «Динамо» (Санкт-Петербург)

33

14

0

2

3

2

12

74-74

51

17. «Рубин» (Тюмень)

33

12

4

1

2

0

14

83-79

48

18. «Саров» (Саров)

34

14

0

1

4

0

15

77-79

48

19. «Ижсталь» (Ижевск)

32

14

1

1

2

0

14

72-83

48

20. «Молот-Прикамье» (Пермь)

34

12

2

1

2

1

16

88-93

45

21. «Южный Урал» (Орск)

35

8

1

2

5

3

16

67-87

38

22. «Барс» (Казань)

33

9

0

3

3

1

17

61-86

37

23. «Химик» (Воскресенск)

35

7

3

2

1

2

20

59-93

34

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

34

6

0

2

4

1

21

70-125

27

25. «Кристалл» (Саратов)

34

5

0

2

0

0

27

48-97

19

26. «Буран» (Воронеж)

32

4

0

0

1

3

24

60-131

16

Ближайшие матчи: 22 декабря. «Кристалл» - «СКА-Нева», «Южный Урал» - «Сарыарка», «Зауралье» - «Сокол», «Челмет» - «Торпедо», «Рубин» - «Ермак», «Дизель» - «Звезда». 23 декабря. «Молот-Прикамье» - «Динамо» (Бшх), «Спутник» - «Динамо» (СПб) (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00), «Торос» - «Химик», «Ижсталь» - ТХК, «Нефтяник» - «Саров», «Барс» - «Ариада-НХ».

Регулярный чемпионат КХЛ

«Лада» - ЦСКА - 4:5, «Локомотив» - «Сочи» - 3:1, «Северсталь» - «Витязь» - 4:2, «Динамо» (М) - «Спартак» - 3:0, «Слован» - «Салават Юлаев» - 4:1, «Адмирал» - «Барыс» - 1:4, «Амур» - «Югра» - 1:3, «Металлург» (Нк) - «Йокерит» - 3:4, «Сибирь» - «Динамо» (Мн) - 1:3, «Авангард» - «Динамо» (Р) - 9:3, «Медвешчак» - «Металлург» (Мг) – 6:3, «Слован» - «Трактор» - 1:0.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

41

26

0

2

4

1

8

135-87

87

2. «Авангард» (Омск)*

42

23

2

4

1

2

10

116-83

84

3. «Ак Барс» (Казань)

44

23

2

5

1

1

12

112-79

85

4. «Трактор» (Челябинск)

42

20

2

1

4

2

13

96-77

72

5. «Салават Юлаев» (Уфа)

42

18

2

3

7

0

12

123-106

71

6. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

42

19

1

2

0

0

20

100-102

63

7. «Барыс» (Астана)

41

17

3

0

1

1

19

103-122

59

8. «Адмирал» (Владивосток)

43

16

1

1

6

0

19

103-112

58

9. «Автомобилист» (Екатеринбург)

44

14

0

5

2

2

21

98-124

56

10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

42

14

1

5

1

0

21

105-1158

55

11. «Сибирь» (Новосибирск)

42

13

1

4

2

3

19

93-102

54

12. «Лада» (Тольятти)

42

12

1

3

3

1

22

105-121

48

13. «Югра» (Ханты-Мансийск)

43

13

1

2

1

0

26

76-102

46

14. «Амур» (Хабаровск)

44

11

1

2

4

2

24

73-104

45

15. «Металлург» (Новокузнецк)

42

7

0

3

1

2

29

71-133

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

39

28

1

4

2

2

2

168-62

98

2. ЦСКА (Москва)*

42

28

1

1

5

1

6

125-81

94

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

41

21

2

3

2

2

11

100-81

77

4. «Локомотив» (Ярославль)

40

20

1

2

1

3

13

104-86

70

5. «Динамо» (Минск)

41

19

2

3

1

2

14

116-106

70

6. «Динамо» (Москва)

41

16

3

5

5

0

12

101-77

69

7. «Йокерит» (Хельсинки)

41

16

2

3

5

3

12

97-104

66

8. «Сочи» (Сочи)

42

16

2

3

1

1

19

92-100

60

9. «Витязь» (Чехов)

41

15

3

3

3

0

17

99-110

60

10. «Спартак» (Москва)

40

15

0

2

2

2

19

86-95

53

11. «Слован» (Братислава)

42

14

2

1

3

1

21

95-123

52

12. «Медвешчак» (Загреб)

43

14

2

1

2

1

23

95-127

51

13. «Северсталь» (Череповец)

40

12

1

1

4

4

18

88-115

48

14. «Динамо» (Рига)

41

7

0

4

4

1

25

74-113

34

Ближайшие матчи: 22 декабря. «Нефтехимик» - ЦСКА, «Торпедо» (НН) – «Динамо» (М), «Сочи» - «Витязь», «Спартак» - «Локомотив». 23 декабря. «Адмирал» - «Югра», «Металлург» (Нк) – «Динамо» (Р), «Сибирь» - «Йокерит», «Авангард» - «Динамо» (Мн), «Барыс» - «Трактор», «Лада» - СКА, «Слован» - «Металлург» (Мг), «Медвешчак» - «Салават Юлаев».

Екатеринбургский «Автомобилист» следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ сыграет 4 января – в КРК «Уралец» с командой «Сочи».

Баскетбол (мужчины)

Суперлига. Третий дивизион

«Арсенал» (Тула) – «Уралмаш» (Екатеринбург) – 77:75 (20:21, 20:18, 11:16, 26:20).

21 декабря. Тула. Спорткомплекс «Новое поколение».

«Арсенал»: Бурков - 20, Корчага - 2, Рытенко - 10, Синкевич - 4, Русаков - 8; Чалигава - 0, Фёдоров - 0, Ермаков - 10, Бурмистров - 0, Шаповалов - 23.

«Уралмаш»: Трушников - 7, Воскресенский - 18, Макаров - 2, Манихин - 4, Малышев - 24; Сабоцкий - 0, Агинских - 8, Евстафьев - 5, Досманов - 7.

  •  Екатеринбуржцы за 3.25 до конца четвёртой четверти выигрывали у «Арсенала» 70:59, но вчистую провалили концовку, пропустив 17 (!) очков подряд. 

Другие матчи: «Русичи» - «Нефтехимик» - 101:77, «Уфимец» - «АлтайБаскет» - 64:63.

22 декабря состоятся повторные матчи между этими командами.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Уралмаш» (Екатеринбург)

13

10

3

991 : 8725

23

77

2. «Арсенал» (Тула)

13

10

3

1005 : 957

23

77

3. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)

14

9

5

1110 : 1064

23

64

4. «Уфимец» (Уфа)

13

8

5

1074 : 957

21

62

5. «АлтайБаскет» (Барнаул)

13

6

7

1032 : 934

19

46

7. «Русичи» (Курск)

13

4

9

1054 : 1174

17

31

6. «Нефтехимик» (Тобольск)

13

3

10

914 : 1028

16

23

8. «Эльбрус» (Черкесск)

14

3

11

1021 : 1215

17

21

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