«Хоккейные арены печём как пирожки»

Теперь 22 декабря – для хоккея Свердловской области дважды символическая дата. Новая хоккейная площадка появится на улице Лучистой. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Вчера в Екатеринбурге в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 70-летию отечественного хоккея, состоялась закладка символического первого камня на месте будущей хоккейной арены «Авто».

Напомним читателям «ОГ», что возможность строительства такого спортивного комплекса появилась после победы любительской команды «Авто» в чемпионате Ночной хоккейной лиги в мае этого года. Кроме Кубка, победители получили сертификат на 100 миллионов рублей на строительство такого спортсооружения. Причём Екатеринбург стал первым в России городом, завоевавшим этот грант второй раз (в 2014 году главный приз завоевала команда «Неоплан», а уже в августе этого года состоялось открытие «Дацюк-арены», построенной благодаря этому гранту).

– У нас у каждого в детстве была своя коробка, на которой мы росли, – вспомнил свои первые шаги куратор Ночной хоккейной лиги на Урале, двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров. – Времена меняются, и это замечательно, что у нынешнего поколения ребят есть возможность заниматься любимой игрой в таких условиях. И что важно, строят в Екатеринбурге хоккейные площадки люди, которые сами играют в хоккей, любят и знают этот вид спорта, а значит, строят их, как для себя, чтобы они действительно становились вторым домом для юных хоккеистов.

Условия действительно шикарные – две ледовых площадки, отдельная площадка для отработки бросков, фитнес-зал и зал для игровых видов спорта, не говоря уже о раздевалках, сушилках и прочих необходимых для занятий хоккеем помещениях. Кстати, в перспективе рядом с ареной будет построен интернат, который позволит вывести работу с талантливыми юными хоккеистами всего Среднего Урала на качественно новый уровень.

– Мы за короткий промежуток времени закладываем третью арену (кроме уже упомянутой «Дацюк-арены», был ещё реконструированный, а по сути построенный заново, «Спартаковец». – Прим. «ОГ»), – руководитель федерации хоккея Свердловской области Олег Черепанов выглядел как именинник и говорил, с трудом совладая с эмоциями. – Можно сказать, что мы уже печём хоккейные арены как пирожки. И огромные слова благодарности губернатору Свердловской области Евгению Владимировичу Куйвашеву, который так поддерживает хоккей, детский спорт.

– Очень знаменательно, что сегодняшняя церемония проходит в день 70-летия оте­чественного хоккея, – отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Мы подписали соглашение между правительством Свердловской области и «Форум-групп», которая бесплатно предоставляет землю под строительство. Строительство арены, по предварительным подсчётам, обойдётся в сумму более 200 миллионов рублей. Понятно, что, помимо гранта, завоёванного командой «Авто», будут вкладываться бюджетные средства, в основном региональные, но надеюсь, что поучаствует и город.

Символический камень заложили почётные гости и юные хоккеисты. Фото: Павел Ворожцов

О том, что в Екатеринбурге катастрофически не хватает льда для тренировок юных хоккеистов, не говорил только ленивый. Но складывающаяся тенденция не может не радовать – современные крытые хоккейные площадки появляются с завидной регулярностью. Как отмечают строители, «Дацюк-арена» была построена с применением новейших технологий, а новый спорткомплекс будет ещё более современным.

Открытие хоккейной арены «Авто» должно состояться в начале 2018 года.