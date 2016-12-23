Ветераны хоккея одобрили выбор «ОГ»

Отец нападающего «Автомобилиста» Алексея Симакова, а в прошлом игрок свердловского клуба Олег Симаков, отметил, что включил бы в символическую сборную своего сына. Но в целом остался доволен выбором «ОГ». Фото: Данил Паливода

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

22 декабря отечественный хоккей отпраздновал свой 70-летний юбилей. В Екатеринбурге дату отметили показательным матчем между командами правительства Свердловской области и ветеранами «Автомобилиста». Ну и, конечно, дело не обошлось без праздничного банкета.

Интриги не получилось

Вообще, празднование юбилея отечественного хоккея началось ещё в первой половине дня с закладки первого камня на месте будущей хоккейной арены «Авто». А вечером всё празднование перенеслось в КРК «Уралец», где состоялся матч. В состав команды власти вошли секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, детский омбудсмен Игорь Мороков и многие другие.

Перед игрой прошла церемония награждения победителей Кубка федерации хоккея Свердловской области среди детей 2009 года рождения, в которой принимали участие шесть команд из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Бронзу взяли воспитанники ДЮСШ «Спартаковец», второе место досталось команде «Юность», а победителями стали юные хоккеисты ДЮСШ «Автомобилист».

Игра длилась два периода «грязного» времени, между которыми было организовано шоу – участники соревновались в скоростном беге на коньках, а также пробивали буллиты. В самой игре интриги не получилось: что-то противопоставить опытным ветеранам «Автомобилиста» представители власти так и не смогли. Матч завершился со счётом 7:2 в пользу команды «Ветеран».

«Не удивлён своему попаданию в символическую сборную»

После «ледового побоища» ветераны отправились на банкет. Все общались друг с другом, вспоминали яркие моменты своей молодости. Кто-то читал «ОГ», которая была вручена всем гостям, обсуждал ту самую символическую сборную, которую составили журналисты. Легендарный вратарь «Автомобилиста» Виктор Пучков, который, кстати, занял место в воротах нашей символической сборной, поделился своими соображениями на этот счёт.

– На мой взгляд, к составленной «ОГ» команде даже добавить нечего, я полностью согласен с вашим выбором, – поделился чемпион мира 1969 года. – Конечно, главная звезда здесь – Аркадий Рудаков, отличный был хоккеист. Илья Бякин, Витя Кузнецов – классные защитники. Пашка Дацюк с раннего возраста тренировался в школе, где я был директором. Он, кстати, прогуливал школу, а я гонялся за ним. Когда ему было лет четырнадцать, вот тогда и стало понятно, что это – будущая звезда. Он и тренера мог обыграть, и ещё чего выкинуть. Приятно на вратарской позиции видеть себя, но я другого и не ожидал. Если говорить о Якубе Коварже, то, безусловно, это замечательный вратарь. У него отличная реакция, про него можно сказать, что он играет, а не просто стоит в воротах. Правда, сейчас у Якуба не самый лучший момент в карьере, но я думаю, что он ещё себя проявит.

Приятно осознавать, что в свердловском хоккее есть целые династии. Например, отец нынешнего игрока «Автомобилиста» Алексея Симакова тоже играл за «шофёров», причём провёл в составе свердловского клуба семь сезонов. Он также пообщался с журналистами «ОГ» и высказал свою точку зрения относительно символической сборной свердловского хоккея.

– Если говорить по фамилиям, то вроде всё так, как должно быть. Но в этой сборной три центральных нападающих. Если бы мне надо было выбрать одного из них, я бы оставил Аркадия Рудакова. Ну а на фланг поставил бы своего сына, Алексея, – отметил Олег Симаков.