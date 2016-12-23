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Первый матч на новом стадионе «Зенит» проведёт против «Урала»
23 декабря 2016, 18:30 / Спорт
- Опубликовано в №241 от 24.12.2016
Екатеринбургский «Урал» войдёт в футбольную историю России. В апреле «шмели» станут первой командой РФПЛ, сыгравшей на поле нового стадиона санкт-петербургского «Зенита».
Строительство стадиона «Крестовский» длится уже восемь лет. За это время он стал самой обсуждаемой и скандальной ареной страны. Начало ввода в эксплуатацию стадиона назначено на 26 декабря. Планируется, что матч «Зенит» – «Урал» пройдёт в конце апреля.
Первый матч после зимнего перерыва «шмели» проведут в Кубке России. Соперником екатеринбуржцев будет «Краснодар», игра состоится в Екатеринбурге 1 или 2 марта. Первый матч в весенней части чемпионата России подопечные Александра Тарханова также проведут дома. Соперником станет пермский «Амкар». Уральское дерби состоится 5 марта.
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