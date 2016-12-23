«Темп-СУМЗ-УГМК» в «Финале четырёх» Кубка России

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Первым участником «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу среди мужских команд стал ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», обыгравший в гостях «Самару» со счётом 62:60.

Ревдинцы за 24 секунды до сирены проигрывали одно очко, но вырвали победу точными бросками с линии штрафных Максима Полякова (дважды) и Виктора Заряжко.

Соперник «барсов» определится завтра в матче между «Строителем» из Энгельса и «Сахалином». Другие участники финального раунда будут выявлены в матчах «Урал» – «Парма» (28 декабря) и «Спартак-Приморье» – «Новосибирск» (1 февраля). Таким образом впервые в полуфинал могут выйти сразу две команды из Свердловской области.

«Темп» выходит в «Финал четырёх» второй год подряд. В прошлом сезоне ревдинцы заняли в турнире третье место, одержав победу также над «Самарой».

Решающие матчи за Кубок России намечены на 17 и 19 февраля. Место проведения будет определено после того, как станут известны все участники квартета.