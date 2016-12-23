Шипулина «чёрная метка» миновала

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

В четверг в Мюнхене состоялось внеплановое заседание исполкома Международной федерации биатлона (IBU). Многие говорили про судный день, ведь на заседании рассматривались допинг-дела российских спортсменов, попавших в список Макларена, а в списке этом ни много ни мало – 31 фамилия.

Накануне в Сеть просочилась информация о якобы рассекреченных списках. Там значились как бывшие биатлонисты, например, Ольга Зайцева, так и действующие члены сборной, в том числе и свердловчанин Антон Шипулин.

Было понятно, что доверять подобной информации, наверное, глупо, потому что ни ВАДА, ни Международная федерация биатлона никаких фамилий не называли и хранят всё в тайне по сегодняшний день. Но, честно признаться, сердечко ёкнуло: ведь окажись Шипулин в этом списке, на сборной России по биатлону точно можно было бы ставить крест. Если уж лидер команды употребляет допинг, то что говорить про остальных…

Решение федерация выносила долго, заседание длилось более пяти часов. И вот наконец появилась информация: этап Кубка мира в Тюмени отменён, вместе с ним отменён и чемпионат мира среди юниоров и молодёжи в Острове в 2017 году. Плюс ко всему два спортсмена из списка Макларена отстранены от соревнований.

Наверное, не самый худший исход. Вообще, всё происходящее напомнило какие-то уличные торги между международной федерацией и Союзом биатлонистов России. Условились на том, что Тюмень лишена права проведения этапа Кубка мира, на который уже было продано 20 тысяч билетов. Причём по официальной версии СБР добровольно отказался от соревнований.

Таким образом, практически вся сборная России продолжит выступления на международном уровне (по информации СМИ два отстранённых спортсмена уже закончили карьеру).

При этом особо радоваться не стоит. В настоящий момент детальной экспертизой абсолютно всех проб, взятых у российских спортсменов, и в том числе биатлонистов, на Играх в Сочи, занимается комиссия МОК. Поэтому, вполне вероятно, что самое «интересное» ещё впереди.