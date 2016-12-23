«Для соревнований беру дни отпуска»

Куда бежать – не имеет значения. Главное: не сбиться с разметки, финишировать в нужном месте. Где бежать – тоже не важно, если ты в хорошей физической и психологической форме. Всё зависит от внутреннего настроя. Фото: VK.com

Опубликовано в №241 от 24.12.2016

Виды спорта, которые ещё недавно называли экзотическими, становятся всё более популярными. И что приятно, на лидирующие позиции в них выходят уральцы. Спортсменка из Краснотурьинска Диана ЗЕЛЕНОВА стала второй в итоговом рейтинге Кубка России по скайраннингу (горному бегу). В дисциплине «вертикальный километр» она заняла третье место, а в дисциплине «высотный марафон» – первое.

– Диана, в какой рейтинг не загляни, в призёрах сплошь уральские мастера горного бега. Складывается впечатление, что сама природа воспитывает спортсменов высокого класса.

– Наверное, потому, что местность у нас гористая. Бег, в том числе и скайраннинг, пользуется популярностью в наших краях. Моё увлечение им началось параллельно с лыжами. С пятого класса начала ходить в секцию. Зимой были лыжи, а летом – кроссы и походы в горы. Особенно запомнился международный горный марафон «Конжак» в 2003 году, где я победила в нескольких номинациях: установила рекорд Краснотурьинска, заняла первое место по возрастной категории до 18 лет и четвёртое – в абсолютном зачёте. Тогда и зародились мысли заняться горным бегом. Потом устроилась на работу и задвинула эту идею в дальний ящик. И лишь через десять лет, после рождения сына, вновь решила заняться бегом и улучшить результаты на «Конжаке». С этого момента для меня начался скайраннинг. Шестое место в абсолютном зачёте-2015 вдохновило меня на поездку в Крым. Там проходил чемпионат России-2016 по скайраннингу и сверхмарафону – суточному бегу. Поставила себе цель – выполнить мастера спорта по альпинизму и лёгкой атлетике.

– То есть вернулись вы в спорт уже без отрыва от производства?

– Конечно. Я работаю в Краснотурьинском линейном производственном управлении магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск». По специальности – оператор очистных сооружений. Работа моя – сменная, 40 часов в неделю. Тренируюсь в свободное время. Примерно восемь-девять часов в неделю. Для поездок на соревнования беру дни отпуска, а также подменяюсь с коллегами. И они, и моё начальство с пониманием отнеслись к моему новому увлечению, пошли мне навстречу.

– Из высотных дисциплин предпочитаете марафоны?

– На самом деле моя любимая дистанция – высотная гонка. В ноябре 2015 года, на заключительном этапе Кубка России в Крыму, была на ней второй. В этом сезоне не получилось поучаствовать – как раз из-за того, что работаю на производстве по сменам. По вертикальному километру была третьей, хотя считаю его своим слабым местом – сразу идёт резкий набор высоты, не выдерживаю. На таких горках, наверное, и надо тренироваться, чтобы улучшить результат. У нас, конечно, более пологие участки. Да, по рейтингу я первая в марафоне, но мне не всегда хватает терпения бежать длинные дистанции. Тем не менее этим летом узнала, что такое суточный бег. Не во всех гонках получилось пробежать, как хотела.

– А какие перспективы открывает перед вами второе место в общероссийском рейтинге? Если вы – одна из ведущих спортсменок страны, не пора ли вам выходить за её границы?

– Ранее никогда не была по рейтингу в призах, так как недавно начала заниматься скайраннингом. На следующие старты пока не строю никаких планов, поскольку проблематично часто подменяться. Хотя второе место сезона даёт возможность защищать честь страны на международном уровне – вы правы. Хотелось бы также попробовать себя в ски-альпинизме, но там инвентарь очень уж дорогой.