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15 лет назад екатеринбургская команда выиграла Кубок России по мини-футболу

27 декабря 2016, 00:00 / Спорт
Фото: footballreview.ru

Фото: footballreview.ru

  • Опубликовано в №242 от 27.12.2016 

27 декабря 2001 года екатеринбургская команда «Финпромко-Альфа» стала обладателем Кубка России по мини-футболу и стала первым немосковским клубом, завоевавшим этот трофей.

Финальный турнир с участием восьми команд проходил с 23 по 27 декабря во Дворце спорта профсоюзов (ныне — КРК «Уралец»).

Путь к триумфу у «Альфы» получился на редкость тернистым. В группе они уступили семикратному на тот момент обладателю Кубка России столичной «Дине» (1:3), зато в упорнейшей битве взяли верх над другой московской командой — «ГКИ-Газпром» (2:1), которая приехала на Урал в ранге действующего обладателя приза. В полуфинале «Альфу» подстерегало екатеринбургское «дерби» с «ВИЗом», который в этой паре выглядел заведомым фаворитом. Победа над земляками со счётом 3:2 вывела «Альфу» в финал — на новое противостояние с бесспорным тогдашним лидером отечественного мини-футбола — «Диной».

Финальный матч собрал аншлаг во Дворце спорта профсоюзов. Интрига сохранялась практически до самого конца, до 37-й минуты, на которой случился самый настоящий счастливый случай — невысокий (170 см) юркий защитник «Альфы» Станислав Ларионов забил во многом решающий мяч в ворота, которые голкипер «Дины» неосмотрительно покинул, — 4:2 в пользу «Альфы».

— Я даже не видел, что ворота были пустыми, — честно признался после игры автор победного гола. — Просто почувствовал, что именно сейчас надо пробить.

За оставшееся время москвичи смогли лишь сократить отставание. Охрана в те времена была не так бдительна, как в наши дни, так что после финальной сирены восторженные болельщики тут же ринулись на паркет поздравлять победителей. Помимо командного кубка три футболиста «Финпромко-Альфы» получили индивидуальные награды — вратарь Владислав Корнеев, защитник Павел Кобзарь и Александр Косенко, признанный лучшим игроком турнира.

Команда «Альфа» была создана в Екатеринбурге в 1992 году и участвовала в первенстве города. Взлёт начался в 1998-м, когда часть игроков из прекратившего своё существование клуба «Уралмаш-М» перешла в «ВИЗ», а часть — в «Альфу». Перед сезоном 2001/2002 титульным спонсором команды стала компания «Финпромко», благодаря чему удалось укрепить состав, в частности — пригласить трёх сильных украинцев и авторитетного столичного тренера Юрия Руднева. На завоевании Кубка России «Финпромко-Альфа» не остановилась — в 2002 году команда выиграла впервые проводившийся розыгрыш Кубка обладателей кубков европейских стран (Recopa cup).

Правда, уже через несколько месяцев руководитель компании «Финпромко» Анатолий Павлов к этому проекту охладел, и команды не стало. Можно сказать, что мини-футбольный клуб «Финпромко-Альфа» ушёл непобеждённым.

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