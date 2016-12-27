«Автомобилист» в Давосе пропустил две шайбы за минутку

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 26 декабря.

Хоккей

Кубок Шпенглера (Давос, Швейцария)

1-й тур

Группа Торриани. "Лугано" (Лугано, Швейцария) - "Автомобилист" (Екатеринбург, Россия) - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

Голы: 1:0 Висневски (09.39, бол.), 1:1 Моня (17.16), 2:1 Санниц (31.24), 3:1 Гарднер (32.35), 3:2 Гареев (48.51, бол.), 4:2 Класен (59.40, в пустые ворота).

Группа Каттини. "Динамо" (Минск, Белоруссия) - сборная Канады - 7:4 (2:3, 1:0, 4:1).

Шесть команд, участвующих в Кубке Шпенглера поделены на две группы. Команды, победившие в первый день, получают день отдыха, а проигравшие встречаются с третьими командами в своих группах. Таким образом, вчера вечером играли "Автомобилист" с чешским "Маунтфилдом" и сборная Канады с "Давосом". Сегодня, в третий день группового этапа, состоятся матчи "Лугано" - Маунтфилд" и "Динамо" (Минск) - "Давос". Победители групп напрямую выходят в полуфинал, а остальные команды завтра играют в четвертьфинальном раунде: вторая команда группы Торриани - третья команда группы Каттини (19.00 по свердловскому времени), вторая команда группы Каттини - третья команда группы Торриани (00.15).

Регулярный чемпионат КХЛ

"Адмирал" - "Амур" - 2:3, "Югра" - "Сибирь" - 3:2, "Слован" - "Спартак" - 5:4 Б, "Торпедо" (НН) - "Витязь" - 3:2, "Йокерит" - "Динамо" (Р) - 3:0, ЦСКА - "Локомотив" - 2:3 Б.

Положение команд в Восточной конференции: "Металлург" (Мг) - 90 очка (43 матча), "Авангард" - 87 (44), "Ак Барс" - 85 (44), " Трактор" - 75 (44), "Салават Юлаев" - 70 (42), "Куньлунь" - 64 (43), "Барыс" - 62 (43), "Адмирал" - 61 (45), "Сибирь" - 57 (44), "Автомобилист" - 56 (44), "Нефтехимик" - 55 (44), "Югра" - 49 (45), "Лада" - 49 (44), "Амур" - 49 (45), "Металлург" (Нк) - 30 (43).

Положение команд в Западной конференции: СКА - 103 (41), ЦСКА - 98 (44), "Торпедо" (НН) - 81 (44), "Локомотив" - 75 (43), "Динамо" (Мн) - 73 (42), "Динамо" (М) - 71 (43), "Йокерит" - 69 (43), "Витязь" - 66 (44), "Сочи" - 63 (44), "Спартак" - 57 (43), "Слован" - 54 (44), "Медвешчак" - 53 (44), "Северсталь" - 51 (41), "Динамо" (Р) - 37 (43).

Снайперы: Мозякин ("Металлург" Мг) - 32 шайбы, Доус ("Барыс") - 28, Ковальчук (СКА) - 22... Гареев - 15... Тичар - 12... Коукал (все - "Автомобилист") - 9...

Ассистенты: Шипачёв - 35 передач, Ковальчук (оба - СКА), Ли ("Металлург" Мг) - по 34... Торченюк - 14... Михнов - 10... Симаков, Тимашов (все - "Автомобилист") - по 9...

Бомбардиры(гол+пас): Мозякин ("Металлург" Мг) - 61 (32+29), Ковальчук - 56 (22+34), Гусев (оба - СКА) - 51 (18+33)... Торченюк - 23 (9+14)... Гареев - 22 (15+7)... Тичар (все - "Автомобилист") - 17 (12+5)...

Регулярный чемпионат ВХЛ: «Спутник» лишился двух нападающих

"Кристалл" - "Рязань" - -:+, "Зауралье" - "Торпедо" (У-К) - 0:1, "Рубин" -"Сарыарка" - 2:1 Б, "Дизель" - "Буран" - 2:4.

Положение лидеров: "Торпедо" (У-К) - 76 (35), "СКА-Нева" - 72 (35), ТХК - 69 (38), "Сарыарка" - 67 (35), "Зауралье" - 65 (36), "Сокол" - 65 (35), "Динамо" (Бшх) - 64 (35), "Спутник" - 63 (35)...

Снайперы: Ломако ("Сарыарка") - 18 шайб, Гордеев - 17, Голованов (оба - "Торос"), Гребенщиков ("СКА-Нева") - по 15... Е.Иванов - 12... Жиляков, Кавченко (все - "Спутник") - по 10...

Ассистенты: Алексеев ("Динамо" Бшх), Рычагов ("СКА-Нева") - по 21 передаче, Сарваров ("Сарыарка") - 20... Мокин - 14... Жиляков, Чистяков (все - "Спутник") - по 10...

Бомбардиры (гол+пас): Гордеев ("Торос") - 33 (17+16), Сарваров ("Сарыарка") - 30 (10+20), Алексеев ("Динамо" Бшх) - 30 (9+21)... Жиляков - 20 (10+10)... Князев - 19 (12+7)... Кравченко - 18 (10+8)... Мокин (все - "Спутник") - 18...

"Спутник" перед новогодним перерывом лишился двух игроков - Егор Иванов перешёл в команду КХЛ "Югра" (Ханты-Мансийск), расторгнут также контракт с Алексеем Князевым.

Мини-футбол. «Синара» ушла от поражения на последней минуте

Суперлига

11-й тур. "Синара" (Екатеринбург) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 2:3 (Тимощенков, 30; Фахрутдинов, 47 - С.Иванов, 8; Главатских, 13; Покотыло, 31) и 2:2 (Ант.Соколов, 38; Фахрутдинов, 50 - Лео Сантана, 21; Главатских, 39).

Другие матчи: "Газпром-Югра" - "Норильский никель" - 5:2, 2:5; "Дина" - "Тюмень" - 3:0, 6:4; "Прогресс" - "Динамо" - 2:2, 4:5; "Ухта" - "Новая генерация" - 1:3, 3:4.

Положение команд: "Дина" - 38 очков (16 матчей), "Газпром-Югра" - 33 (17), "Сибиряк" - 32 (16), "Динамо" - 31 (17), "Синара" - 28 (16), "Тюмень" - 21 (17), "Прогресс" - 21 (17), "КПРФ" - 19 (16), "Норильский никель" - 16 (16), "Новая генерация" - 12 (16), "Ухта" - 1 (16).

Снайперы: Эскердинья ("Дина") - 20 мячей (15 матчей), Канивец ("Норильский никель") - 20 (16), Сими Сайоти - 15 (15), Лео Сантана (оба - "Сибиряк") - 15 (16)... Фахрутдинов - 10 (16)... Агапов - 9 (15)... Дёмин (все - "Спутник") - 7 (16)...