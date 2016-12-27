«Автомобилист» в Давосе пропустил две шайбы за минутку

27 декабря 2016, 14:34 / Спорт

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 26 декабря.

Хоккей

Кубок Шпенглера (Давос, Швейцария)

1-й тур

Группа Торриани. "Лугано" (Лугано, Швейцария) - "Автомобилист" (Екатеринбург, Россия) - 4:2 (1:1, 2:0, 1:1).

Голы: 1:0 Висневски (09.39, бол.), 1:1 Моня (17.16), 2:1 Санниц (31.24), 3:1 Гарднер (32.35), 3:2 Гареев (48.51, бол.), 4:2 Класен (59.40, в пустые ворота).

Группа Каттини. "Динамо" (Минск, Белоруссия) - сборная Канады - 7:4 (2:3, 1:0, 4:1). 

Шесть команд, участвующих в Кубке Шпенглера поделены на две группы. Команды, победившие в первый день, получают день отдыха, а проигравшие встречаются с третьими командами в своих группах. Таким образом, вчера вечером играли "Автомобилист" с чешским "Маунтфилдом" и сборная Канады с "Давосом". Сегодня, в третий день группового этапа, состоятся матчи "Лугано" - Маунтфилд" и "Динамо" (Минск) - "Давос". Победители групп напрямую выходят в полуфинал, а остальные команды завтра играют в четвертьфинальном раунде: вторая команда группы Торриани - третья команда группы Каттини (19.00 по свердловскому времени), вторая команда группы Каттини - третья команда группы Торриани (00.15).

Регулярный чемпионат КХЛ

"Адмирал" - "Амур" - 2:3, "Югра" - "Сибирь" - 3:2, "Слован" - "Спартак" - 5:4 Б, "Торпедо" (НН) - "Витязь" - 3:2, "Йокерит" - "Динамо" (Р) - 3:0, ЦСКА - "Локомотив" - 2:3 Б.

Положение команд в Восточной конференции: "Металлург" (Мг) - 90 очка (43 матча), "Авангард" - 87 (44), "Ак Барс" - 85 (44), " Трактор" - 75 (44), "Салават Юлаев" - 70 (42), "Куньлунь" - 64 (43), "Барыс" - 62 (43), "Адмирал" - 61 (45), "Сибирь" - 57 (44), "Автомобилист" - 56 (44), "Нефтехимик" - 55 (44), "Югра" - 49 (45), "Лада" - 49 (44), "Амур" - 49 (45), "Металлург" (Нк) - 30 (43).

Положение команд в Западной конференции: СКА - 103 (41), ЦСКА - 98 (44), "Торпедо" (НН) - 81 (44), "Локомотив" - 75 (43), "Динамо" (Мн) - 73 (42), "Динамо" (М) - 71 (43), "Йокерит" - 69 (43), "Витязь" - 66 (44), "Сочи" - 63 (44), "Спартак" - 57 (43), "Слован" - 54 (44), "Медвешчак" - 53 (44), "Северсталь" - 51 (41), "Динамо" (Р) - 37 (43).

Снайперы: Мозякин ("Металлург" Мг) - 32 шайбы, Доус ("Барыс") - 28, Ковальчук (СКА) - 22... Гареев - 15... Тичар - 12... Коукал (все - "Автомобилист") - 9...

Ассистенты: Шипачёв - 35 передач, Ковальчук (оба - СКА), Ли ("Металлург" Мг) - по 34... Торченюк - 14... Михнов - 10... Симаков, Тимашов (все - "Автомобилист") - по 9...

Бомбардиры(гол+пас): Мозякин ("Металлург" Мг) - 61 (32+29), Ковальчук - 56 (22+34), Гусев (оба - СКА) - 51 (18+33)... Торченюк - 23 (9+14)... Гареев - 22 (15+7)... Тичар (все - "Автомобилист") - 17 (12+5)...  

Регулярный чемпионат ВХЛ: «Спутник» лишился двух нападающих

"Кристалл" - "Рязань" - -:+, "Зауралье" - "Торпедо" (У-К) - 0:1, "Рубин" -"Сарыарка" - 2:1 Б, "Дизель" - "Буран" - 2:4.

Положение лидеров: "Торпедо" (У-К) - 76 (35), "СКА-Нева" - 72 (35), ТХК - 69 (38), "Сарыарка" - 67 (35), "Зауралье" - 65 (36), "Сокол" - 65 (35), "Динамо" (Бшх) - 64 (35), "Спутник" - 63 (35)... 

Снайперы: Ломако ("Сарыарка") - 18 шайб, Гордеев  - 17, Голованов (оба - "Торос"), Гребенщиков ("СКА-Нева") - по 15... Е.Иванов - 12... Жиляков, Кавченко (все - "Спутник") - по 10...

Ассистенты: Алексеев ("Динамо" Бшх), Рычагов ("СКА-Нева") - по 21 передаче, Сарваров ("Сарыарка") - 20... Мокин  - 14... Жиляков, Чистяков (все - "Спутник") - по 10...

Бомбардиры (гол+пас): Гордеев ("Торос") - 33 (17+16), Сарваров ("Сарыарка") - 30 (10+20), Алексеев ("Динамо" Бшх) - 30 (9+21)... Жиляков  - 20 (10+10)... Князев - 19 (12+7)... Кравченко - 18 (10+8)... Мокин (все - "Спутник") - 18...

  • "Спутник" перед новогодним перерывом лишился двух игроков - Егор Иванов перешёл в команду КХЛ "Югра" (Ханты-Мансийск), расторгнут также контракт с Алексеем Князевым.

Мини-футбол. «Синара» ушла от поражения на последней минуте

Суперлига

11-й тур. "Синара" (Екатеринбург) - "Сибиряк" (Новосибирск) - 2:3 (Тимощенков, 30; Фахрутдинов, 47 - С.Иванов, 8; Главатских, 13; Покотыло, 31) и 2:2 (Ант.Соколов, 38; Фахрутдинов, 50 - Лео Сантана, 21; Главатских, 39). 

Другие матчи: "Газпром-Югра" - "Норильский никель" - 5:2, 2:5; "Дина" - "Тюмень" - 3:0, 6:4; "Прогресс" - "Динамо"  - 2:2, 4:5; "Ухта" - "Новая генерация" - 1:3, 3:4.

Положение команд: "Дина" - 38 очков (16 матчей), "Газпром-Югра" - 33 (17), "Сибиряк" - 32 (16), "Динамо" - 31 (17), "Синара" - 28 (16), "Тюмень" - 21 (17), "Прогресс"  - 21 (17), "КПРФ" - 19 (16), "Норильский никель" - 16 (16), "Новая генерация" - 12 (16), "Ухта" - 1 (16).  

Снайперы: Эскердинья ("Дина") - 20 мячей (15 матчей), Канивец ("Норильский никель") - 20 (16), Сими Сайоти - 15 (15), Лео Сантана (оба - "Сибиряк") - 15 (16)... Фахрутдинов - 10 (16)... Агапов - 9 (15)... Дёмин (все - "Спутник") - 7 (16)...  

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Сюжет

Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Новое в рубрике Спорт

4 часа назад

Два сотрудника "ОГ" вошли в число лучших спортивных журналистов региона
Областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт наградил лучших спортивных журналистов региона. Среди отмеченных оказались и два представителя «ОГ».

4 часа назад

К нам едет Микки Рурк
В феврале-марте в Екатеринбурге планируется провести очередную серию громких боксёрских поединков. Как сообщил ТАСС менеджер Вадим Корнилов, могут состояться поединки с участием олимпийского чемпиона 2012 года Егора Мехонцева и американского киноактёра Микки Рурка.

27 декабря 2016

Артём Гареев: «С раннего детства для меня кумир – мой отец»
Хоккейный клуб «Автомобилист» во время двухнедельной зимней паузы – в отличие от других команд КХЛ –не отдыхает. «Шофёры» улетели в Швейцарию, где принимают участие в престижном европейском клубном турнире – Кубке Шпенглера. «ОГ» удалось пообщаться с одним из лидеров екатеринбургского клуба Артёмом Гареевым.

27 декабря 2016

«Автомобилист» в Давосе пропустил две шайбы за минутку
Хоккей. Мини-футбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 26 декабря.

27 декабря 2016

15 лет назад екатеринбургская команда выиграла Кубок России по мини-футболу
27 декабря 2001 года екатеринбургская команда «Финпромко-Альфа» стала обладателем Кубка России по мини-футболу и стала первым немосковским клубом, завоевавшим этот трофей.

26 декабря 2016

Две допинг-пробы Александра Поветкина оказались «чистыми»
Команда Александра Поветкина объявила об отрицательных результатах двух допинг-проб, взятых у боксёра перед боем в Екатеринбурге.

26 декабря 2016

Протокол
протокол на 27 декабря

26 декабря 2016

«Мы ребята провинциальные, наглые»
Максим Ковтун рассказал о переходном периоде, Юлии Липницкой и работе с психологом

26 декабря 2016

«УГМК» - победитель Кубка России. Артешина - лучший игрок
Баскетбол. Хоккей. Хоккей с мячом. Волейбол. Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 22-25 декабря.

23 декабря 2016

«Для соревнований беру дни отпуска»
Спортсменка из Краснотурьинска – лидер российского скайраннинга

Последние новости
Что было раньше