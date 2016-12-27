Артём Гареев: «С раннего детства для меня кумир – мой отец»

После своего первого хет-трика в КХЛ в ворота китайского клуба «Куньлунь» Артём не сдерживал эмоций. Болельщики поздравили нападающего в лучших традициях заокеанского хоккея: на лёд с трибун полетели кепки и шапки. Фото: hc-avto.ru

Опубликовано в №243 от 28.12.2016

Хоккейный клуб «Автомобилист» во время двухнедельной зимней паузы – в отличие от других команд КХЛ –не отдыхает. «Шофёры» улетели в Швейцарию, где принимают участие в престижном европейском клубном турнире – Кубке Шпенглера.

Екатеринбуржцы стартовали в турнире с поражения от «Лугано» – 2:4. Лучшим игроком матча в составе «Автомобилиста» был признан Артём Гареев, ставший в этом сезоне одним из лидеров екатеринбургского клуба. В преддверии турнира «ОГ» удалось пообщаться с этим хоккеистом, который в нынешнем чемпионате КХЛ забросил уже 15 шайб и является лучшим снайпером команды. А его два хет-трика в ворота китайского клуба «Куньлунь» и вовсе вошли в историю.

«Начинал кататься на фигурных коньках»

– Тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов сказал, что не видит смысла в играх Кубка Шпенглера и что лучше бы команда восстанавливалась в эти дни…

– Ну, это смотря с какой стороны посмотреть. В прошлом году, например, нам Кубок Шпенглера очень помог. Мы вернулись с него и провели очень длинную победную серию, благодаря чему попали в плей-офф. Так что, я думаю, эти матчи должны пойти нам на пользу. Кубок Шпенглера – престижные соревнования. Он, может быть, не столь важен для нас, как попадание в плей-офф КХЛ, но мы будем стараться, это точно.

– Самое плохое в Кубке Шпенглера – это Новый год в самолёте?

– Конечно, не очень радостная новость. Но что поделать, это рабочие моменты. Тем более что я, как и многие ребята, полечу с семьёй, поэтому я не особо расстраиваюсь из-за того, что придётся праздновать Новый год в самолёте.

– Вообще, как началась ваша хоккейная жизнь?

– В хоккей меня привёл отец, он сам бывший хоккеист, а сейчас ещё и тренер. Мама рассказывала, что сначала мы ходили в ангар, учились кататься. Причём изначально я учился кататься на фигурных коньках. А потом, когда папа подарил мне хоккейные коньки, мы уже стали ходить во Дворец спорта. Мне было четыре года. Наверное, тогда, уже в самом раннем детстве, понял, что не смогу без хоккея. Ходил на игры отца, заразился этой игрой. Да и других вариантов у меня особо не было.

– В Екатеринбург вы перебрались в 2014 году. Насколько известно, этому поспособствовал бывший главный тренер «Автомобилиста» Анатолий Емелин…

– Я пришёл сюда из Новокузнецка. Понимал, что это для меня шанс проявить себя, нужно было доказывать, что я на что-то способен. Конечно, было немного страшно, ехали в неизвестность. В начале у меня не очень получалось в «Автомобилисте», но уже ближе к концу сезона я разыгрался, влился в команду, мне начали больше доверять, и я стал себя увереннее чувствовать.

«Андрей Разин предлагал всем побриться налысо»

– Этот сезон для команды по-настоящему трудный, даже смена тренерского штаба произошла. Ожидали отставки Андрея Разина?

– Конечно, были такие мысли. Столько матчей проигрывали, результата не было. Он и сам несколько раз пытался написать заявление по собственному желанию, но мы его отговаривали. Ну а когда он высказался о руководстве, что оно ничего не делает, тогда его отставка стала ещё более ожидаемой. Но стоит отметить, что Андрей Разин пытался всячески взбодрить команду. И предложение с вышки прыгнуть было, и даже говорил о том, что надо всей команде налысо побриться. Много было разных вариантов. Но до каких-то реальных действий так и не дошло.

– С приходом Владимира Крикунова что изменилось в тренировочном процессе?

– Всё в корне поменялось. У Разина были тренировки поменьше, сейчас мы и на льду больше находимся, и в тренировочном зале тоже. Например, у Андрея Разина мы на льду могли быть минут сорок, а при Владимире Крикунове минимальное время тренировки на льду – полтора часа. Чуть-чуть разные в этом плане нагрузки, а если говорить в целом, я бы не сказал, что при Андрее Разине было легко. И баллоны были, и уставали мы тоже очень сильно.

– Какой матч для вас в этом сезоне самый запомнившийся?

– Ну, тут, наверное, ответ очевиден – первая игра с китайским клубом «Куньлунь», в которой я оформил хет-трик. Не знаю, какой-то особенной мотивации у меня в играх с китайцами не было, два хет-трика – просто стечение обстоятельств. Очень помогли парт­нёры, всей пятёркой создавали моменты, так вышло, что у меня получилось забить.

– У «Куньлунь» главный тренер – Владимир Юрзинов, у которого вы играли в «Салавате Юлаеве» и не получали много игрового времени. Не было ли желания доказать ему свою состоятельность?

– Я тогда только пришёл в команду, был молодой, а у клуба стояли серьёзные задачи. Поэтому я прекрасно понимал, почему не получал игрового времени. К нему я отношусь хорошо, и никаких обид у меня нет.

«С ребёнком в парке белок кормим»

– Два хет-трика – это мощно… Появляются мысли, что могут вызвать в национальную сборную?

– На самом деле, не задумываюсь об этом. Если вызовут – поеду, буду доказывать свою состоятельность. Тут ведь всё на усмотрение тренерского штаба, от меня мало что зависит. Я делаю своё дело.

– А вообще за играми сборной России следите?

– Когда как. Конечно, когда выдаётся свободная минутка, с большим удовольствием смотрю игры сборной. Но в основном – приходишь с тренировки и всё время уделяешь ребёнку.

– Чем ещё занимаетесь в свободное от тренировок и игр время?

– Всё свободное время провожу с семьёй. Люблю с ребёнком погулять, в зоопарк, например, с ним сходить. Вообще, мне очень нравится Екатеринбург, большой красивый город. Люблю в «Гринвиче» погулять, там и магазины есть, и кино можно посмотреть. Парк «Зелёная роща» нравится. С ребёнком там белок кормим, голубей гоняем.