Два сотрудника "ОГ" вошли в число лучших спортивных журналистов региона

Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №244 от 29.12.2016

Областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт наградил лучших спортивных журналистов региона. Среди отмеченных оказались и два представителя «ОГ».

Данил Паливода (на снимке — справа) победил в номинации «Открытие года», а Евгений Ячменёв получил награду «За вклад в профессию». Журналистам вручили памятные подарки, а также специальные призы: Данилу достался сертификат на выездной матч ФК «Урал», а Евгению — подарочный сертификат в «Гиперболу», что в преддверии Нового года не менее актуально.