Два сотрудника "ОГ" вошли в число лучших спортивных журналистов региона
28 декабря 2016, 18:58 / Спорт
Фото: Алексей Кунилов
- Опубликовано в №244 от 29.12.2016
Областной министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт наградил лучших спортивных журналистов региона. Среди отмеченных оказались и два представителя «ОГ».
Данил Паливода (на снимке — справа) победил в номинации «Открытие года», а Евгений Ячменёв получил награду «За вклад в профессию». Журналистам вручили памятные подарки, а также специальные призы: Данилу достался сертификат на выездной матч ФК «Урал», а Евгению — подарочный сертификат в «Гиперболу», что в преддверии Нового года не менее актуально.
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