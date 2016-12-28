К нам едет Микки Рурк

Егор Мехонцев, Микки Рурк и Руслан Проводников тренируются в Лос-Анджелесе в одном зале. Фото: s.s-ports.ru

Опубликовано в №244 от 29.12.2016

В феврале-марте в Екатеринбурге планируется провести очередную серию громких боксёрских поединков. Как сообщил ТАСС менеджер Вадим Корнилов, могут состояться поединки с участием олимпийского чемпиона 2012 года Егора Мехонцева и американского киноактёра Микки Рурка.

Микки Рурк провёл в 1991–1994 годах на профессиональном ринге восемь боёв (шесть побед, две ничьих), а в ноябре 2014 года провёл выставочный поединок в Лужниках, в котором одержал победу нокаутом.

О боксёрских возможностях 64-летнего Рурка эксперты отзываются скептически, отмечая, что поединок с его участием скорее любопытное шоу, чем спортивное событие. Можно провести параллель с известным, но уже возрастным бойцом ММА Джеффом Монсоном, который в мае этого года продержался всего 31 секунду против екатеринбуржца Ивана Штыркова.

Впервые идея боя в Екатеринбурге с участием Микки Рурка была высказана в апреле этого года, поединок с участием звезды Голливуда планировался на лето.

Гораздо интереснее со спортивной точки зрения может быть бой с участием Егора Мехонцева – 32-летний уроженец Асбеста дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2013 года и победил в двенадцати боях подряд, но в августе этого года впервые свёл бой вничью. На Урале Мехонцев после перехода в профессионалы пока не выступал – десять его боёв прошли в США, два в Макао и один в Москве. На данный момент выступающий в полутяжёлом весе Егор Мехонцев занимает 46-е место в мире (8-е среди российских боксёров) по версии портала BoxRec.