«Автомобилист» сыграет за выход в полуфинал Кубка Шпенглера с хозяевами турнира

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 28 декабря

Баскетбол (мужчины): «Урал» выбыл на подступах к «Финалу четырёх»

Кубок России

1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Парма» (Пермь) – 61:83 (12:19, 21:16, 10:22, 18:26).

28 декабря. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». 2100 зрителей.

«Урал»: М.Ткаченко - 3, Кузёмкин - 14, Зверков - 5, Островский - 3, Горнаев - 6; Комиссаров - 7, Киселёв - 2, Алексеев - 1, Комаров - 4, Мотовилов - 13, Незванкин - 3.

«Парма»: Чернов - 15, Дыбовский - 4, Савельев - 1, Буланов - 15, Нелюбов - 15; Хозяшев - 2, Ухов - 17, Мальцев - 0, С.Ткаченко - 0, Платунов - 3, Жмако - 0, Винник - 11.

* Известны три из четырёх участников финального раунда Кубка России – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», «Сахалин» из Южно-Сахалинска и пермская «Парма» - действующий обладатель этого трофея. Четвёртый претендент определится 1 февраля в матче между «Спартаком-Приморье» и «Новосибирском».

Хоккей: «Автомобилист» сыграет за выход в полуфинал Кубка Шпенглера с хозяевами турнира

Кубок Шпенглера

3-й тур

Группа Торриани. «Лугано» (Лугано, Швейцария) - «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия) - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

Итоговая таблица группы Торриани

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Лугано» (Лугано, Швейцария) 2 2 0 0 0 0 0 8-5 6 2. «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия) 2 1 0 0 0 0 1 7-7 3 3. «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 2 0 0 0 0 0 2 5-8 0

Группа Каттини. «Динамо» (Минск, Белоруссия) – «Давос» (Давос, Швецария) - 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)

Итоговая таблица группы Торриани

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Динамо» (Минск, Белоруссия) 2 1 0 0 0 0 1 11-9 3 2. «Давос» (Давос, Швейцария) 2 1 0 0 0 0 1 8-8 3 3. Сборная Канады 2 1 0 0 0 0 1 8-10 3

По итогам группового раунда напрямую вышли в финал победители групп – «Лугано» и минское «Динамо».

Сегодня в 1/4 финала сыграют: «Маунтфилд» - сборная Канады (19.00 по свердловскому времени), «Давос» - «Автомобилист» (00.15).

Регулярный чемпионат КХЛ

«Металлург» (Нк) – «Сибирь» - 0:1, «Барыс» - «Авангард» - 3:1, «Сочи» - «Спартак» - 1:4, ЦСКА - «Динамо» (М) - 5:3.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 43 27 0 2 4 1 9 142-94 90 2. «Авангард» (Омск)* 45 24 2 4 1 2 12 120-88 87 3. «Ак Барс» (Казань) 45 23 2 6 1 1 12 116-82 87 4. «Трактор» (Челябинск) 44 21 2 1 4 2 14 101-83 75 5. «Салават Юлаев» (Уфа) 44 18 2 3 8 0 13 129-115 72 6. «Барыс» (Астана) 44 19 3 0 1 1 20 114-130 65 7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 43 19 1 2 1 0 20 100-103 64 8. «Адмирал» (Владивосток) 45 17 1 1 6 0 20 109-116 61 9. «Сибирь» (Новосибирск) 45 15 1 4 2 3 20 99-105 60 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 45 15 1 5 1 0 23 110-125 58 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 44 14 0 5 2 2 21 98-124 56 12. «Лада» (Тольятти) 45 13 1 3 3 2 23 116-132 52 13. «Амур» (Хабаровск) 46 12 1 3 4 2 24 77-106 50 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 45 14 1 2 1 0 27 80-108 49 15. «Металлург» (Новокузнецк) 44 7 0 3 1 2 31 71-140 30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 42 29 2 4 3 2 2 178-68 104 2. ЦСКА (Москва)* 45 30 1 1 6 1 6 135-88 101 3. «Торпедо» (Нижний Новгород) 44 22 2 3 2 3 12 105-88 81 4. «Локомотив» (Ярославль) 44 22 2 3 2 3 12 105-88 81 5. «Динамо» (Минск) 42 20 2 3 1 2 14 117-106 73 6. «Динамо» (Москва) 44 16 4 5 5 0 14 109-88 71 7. «Йокерит» (Хельсинки) 44 17 2 3 5 4 13 102-110 70 8. «Витязь» (Чехов) 44 17 3 3 3 0 18 111-117 66 9. «Сочи» (Сочи) 45 17 2 3 1 1 21 100-112 63 10. «Спартак» (Москва) 44 17 0 2 3 2 20 98-107 60 11. «Слован» (Братислава) 44 14 2 2 3 1 22 102-131 54 11. «Медвешчак» (Загреб) 44 14 2 2 2 1 23 98-129 53 13. «Северсталь» (Череповец) 42 13 1 1 4 4 19 95-122 51 14. «Динамо» (Рига) 44 8 1 4 4 1 26 83-118 39

* Лидеры дивизиона

Сегодня пройдут последние в 2017 году матчи регулярного чемпионата КХЛ: «Куньлунь» - «Адмирал», «Салават Юлаев» - «Металлург» (Мг), «Ак Барс» - «Северсталь», «Витязь» - «Нефтехимик», СКА – «Локомотив». Возобновится турнир 3 января.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Зауралье» - «Сарыарка» - 0:3, «Рубин» - «Торпедо» (У-К) – 1:3

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 36 22 1 2 4 3 4 119-67 79 2. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 35 19 2 5 0 1 8 105-65 72 3. «Сарыарка» (Астана) 36 20 0 3 2 2 9 91-48 70 4. ТХК (Тверь) 38 20 1 2 3 0 12 107-87 69 5. «Зауралье» (Курган) 37 18 0 3 3 2 11 84-73 65 6. «Торос»» (Нефтекамск) 35 19 2 1 1 1 11 104-80 65 7. «Сокол» (Красноярск) 35 17 1 6 0 0 11 80-68 65 8. «Динамо» (Балашиха) 36 19 3 0 1 0 13 107-83 64 9. «Спутник» (Нижний Тагил) 35 15 3 3 5 1 8 90-79 63 10. «Нефтяник» (Альметьевск) 35 17 1 2 1 2 12 90-77 60 11. «Звезда» (Чехов) 35 14 3 3 2 4 9 91-79 60 12. «Ермак» (Ангарск) 35 14 5 3 1 0 12 85-73 59 13. «Динамо» (Санкт-Петербург) 35 15 1 2 3 2 12 81-78 56 14. «Рязань» (Рязань) 34 15 1 2 3 2 11 90-75 56 15. «Дизель» (Пенза) 37 16 0 1 2 3 15 91-97 55 16. «Рубин» (Тюмень) 37 13 4 2 3 0 15 91-86 54 17. «Ижсталь» (Ижевск) 35 15 1 1 2 1 15 80-92 52 18. «Челмет» (Челябинск) 37 13 1 4 2 1 16 99-108 52 19. «Саров» (Саров) 36 15 0 1 4 0 16 81-84 51 20. «Молот-Прикамье» (Пермь) 35 12 2 2 2 1 16 92-96 47 21. «Южный Урал» (Орск) 37 8 1 2 6 3 17 74-96 39 22. «Барс» (Казань) 35 9 0 3 3 1 19 64-92 37 23. «Химик» (Воскресенск) 36 7 3 2 1 2 21 60-97 34 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 36 7 0 2 4 1 22 74-131 30 25. «Буран» (Воронеж) 34 6 0 0 1 3 24 64-133 22 26. «Кристалл» (Саратов) 37 5 0 2 0 0 30 48-97 19

В регулярном чемпионате ВХЛ перерыв до 6 января.

«Трубник» на два очка оторвался от пресдедователей

Хоккей с мячом

Суперлига

Восточная группа

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 4:2 (3:0).

Голы: 1:0 Орлов (24), 2:0 Степченков (34), 3:0 Почкунов (44), 3:1 Доровских (60, с 12-метрового), 3:2 Леонов (85). 4:2 Сидоров (90, с 12-метрового).

Другие матчи: «Кузбасс» - «Нефтяник» - 5:5.

Положение команд в Восточной группе: «СКА-Нефтяник» - 46 очков (17 игр), «Байкал-Энергия» - 31 (17), «Енисей» - 30 (15), «Уральский трубник» - 13 (15), «Кузбасс» - 11 (15), «Сибсельмаш» - 7 (15).

Сегодня, 29 декабря, состоятся повторные матчи.