Областная газета
Спорт 29 декабря 2016, 08:19

«Автомобилист» сыграет за выход в полуфинал Кубка Шпенглера с хозяевами турнира

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 28 декабря

Баскетбол (мужчины): «Урал» выбыл на подступах к «Финалу четырёх»

Кубок России

1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Парма» (Пермь) – 61:83 (12:19, 21:16, 10:22, 18:26).

28 декабря. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». 2100 зрителей.

«Урал»: М.Ткаченко - 3, Кузёмкин - 14, Зверков - 5, Островский - 3, Горнаев - 6; Комиссаров - 7, Киселёв - 2, Алексеев - 1, Комаров - 4, Мотовилов - 13, Незванкин - 3.

«Парма»: Чернов - 15, Дыбовский - 4, Савельев - 1, Буланов - 15, Нелюбов - 15; Хозяшев - 2, Ухов - 17, Мальцев - 0, С.Ткаченко - 0, Платунов - 3, Жмако - 0, Винник - 11.

* Известны три из четырёх участников финального раунда Кубка России – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», «Сахалин» из Южно-Сахалинска и пермская «Парма» - действующий обладатель этого трофея. Четвёртый претендент определится 1 февраля в матче между «Спартаком-Приморье» и «Новосибирском».

Хоккей: «Автомобилист» сыграет за выход в полуфинал Кубка Шпенглера с хозяевами турнира

Кубок Шпенглера

3-й тур

Группа Торриани. «Лугано» (Лугано, Швейцария) - «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия) - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).

Итоговая таблица группы Торриани

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Лугано» (Лугано, Швейцария)

2

2

0

0

0

0

0

8-5

6

2. «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия)

2

1

0

0

0

0

1

7-7

3

3. «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия)

2

0

0

0

0

0

2

5-8

0

Группа Каттини. «Динамо» (Минск, Белоруссия) – «Давос» (Давос, Швецария) - 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)

Итоговая таблица группы Торриани

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Динамо» (Минск, Белоруссия)

2

1

0

0

0

0

1

11-9

3

2. «Давос» (Давос, Швейцария)

2

1

0

0

0

0

1

8-8

3

3. Сборная Канады

2

1

0

0

0

0

1

8-10

3

  • По итогам группового раунда напрямую вышли в финал победители групп – «Лугано» и минское «Динамо».
  • Сегодня в 1/4 финала сыграют: «Маунтфилд» - сборная Канады (19.00 по свердловскому времени), «Давос» - «Автомобилист» (00.15).

Регулярный чемпионат КХЛ

«Металлург» (Нк) – «Сибирь» - 0:1, «Барыс» - «Авангард» - 3:1, «Сочи» - «Спартак» - 1:4, ЦСКА - «Динамо» (М) - 5:3.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

43

27

0

2

4

1

9

142-94

90

2. «Авангард» (Омск)*

45

24

2

4

1

2

12

120-88

87

3. «Ак Барс» (Казань)

45

23

2

6

1

1

12

116-82

87

4. «Трактор» (Челябинск)

44

21

2

1

4

2

14

101-83

75

5. «Салават Юлаев» (Уфа)

44

18

2

3

8

0

13

129-115

72

6. «Барыс» (Астана)

44

19

3

0

1

1

20

114-130

65

7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

43

19

1

2

1

0

20

100-103

64

8. «Адмирал» (Владивосток)

45

17

1

1

6

0

20

109-116

61

9. «Сибирь» (Новосибирск)

45

15

1

4

2

3

20

99-105

60

10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

45

15

1

5

1

0

23

110-125

58

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

44

14

0

5

2

2

21

98-124

56

12. «Лада» (Тольятти)

45

13

1

3

3

2

23

116-132

52

13. «Амур» (Хабаровск)

46

12

1

3

4

2

24

77-106

50

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

45

14

1

2

1

0

27

80-108

49

15. «Металлург» (Новокузнецк)

44

7

0

3

1

2

31

71-140

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

42

29

2

4

3

2

2

178-68

104

2. ЦСКА (Москва)*

45

30

1

1

6

1

6

135-88

101

3. «Торпедо» (Нижний Новгород)

44

22

2

3

2

3

12

105-88

81

4. «Локомотив» (Ярославль)

44

22

2

3

2

3

12

105-88

81

5. «Динамо» (Минск)

42

20

2

3

1

2

14

117-106

73

6. «Динамо» (Москва)

44

16

4

5

5

0

14

109-88

71

7. «Йокерит» (Хельсинки)

44

17

2

3

5

4

13

102-110

70

8. «Витязь» (Чехов)

44

17

3

3

3

0

18

111-117

66

9. «Сочи» (Сочи)

45

17

2

3

1

1

21

100-112

63

10. «Спартак» (Москва)

44

17

0

2

3

2

20

98-107

60

11. «Слован» (Братислава)

44

14

2

2

3

1

22

102-131

54

11. «Медвешчак» (Загреб)

44

14

2

2

2

1

23

98-129

53

13. «Северсталь» (Череповец)

42

13

1

1

4

4

19

95-122

51

14. «Динамо» (Рига)

44

8

1

4

4

1

26

83-118

39

* Лидеры дивизиона

Сегодня пройдут последние в 2017 году матчи регулярного чемпионата КХЛ: «Куньлунь» - «Адмирал», «Салават Юлаев» - «Металлург» (Мг), «Ак Барс» - «Северсталь», «Витязь» - «Нефтехимик», СКА – «Локомотив». Возобновится турнир 3 января.

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Зауралье» - «Сарыарка» - 0:3, «Рубин» - «Торпедо» (У-К) – 1:3

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

36

22

1

2

4

3

4

119-67

79

2. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

35

19

2

5

0

1

8

105-65

72

3. «Сарыарка» (Астана)

36

20

0

3

2

2

9

91-48

70

4. ТХК (Тверь)

38

20

1

2

3

0

12

107-87

69

5. «Зауралье» (Курган)

37

18

0

3

3

2

11

84-73

65

6. «Торос»» (Нефтекамск)

35

19

2

1

1

1

11

104-80

65

7. «Сокол» (Красноярск)

35

17

1

6

0

0

11

80-68

65

8. «Динамо» (Балашиха)

36

19

3

0

1

0

13

107-83

64

9. «Спутник» (Нижний Тагил)

35

15

3

3

5

1

8

90-79

63

10. «Нефтяник» (Альметьевск)

35

17

1

2

1

2

12

90-77

60

11. «Звезда» (Чехов)

35

14

3

3

2

4

9

91-79

60

12. «Ермак» (Ангарск)

35

14

5

3

1

0

12

85-73

59

13. «Динамо» (Санкт-Петербург)

35

15

1

2

3

2

12

81-78

56

14. «Рязань» (Рязань)

34

15

1

2

3

2

11

90-75

56

15. «Дизель» (Пенза)

37

16

0

1

2

3

15

91-97

55

16. «Рубин» (Тюмень)

37

13

4

2

3

0

15

91-86

54

17. «Ижсталь» (Ижевск)

35

15

1

1

2

1

15

80-92

52

18. «Челмет» (Челябинск)

37

13

1

4

2

1

16

99-108

52

19. «Саров» (Саров)

36

15

0

1

4

0

16

81-84

51

20. «Молот-Прикамье» (Пермь)

35

12

2

2

2

1

16

92-96

47

21. «Южный Урал» (Орск)

37

8

1

2

6

3

17

74-96

39

22. «Барс» (Казань)

35

9

0

3

3

1

19

64-92

37

23. «Химик» (Воскресенск)

36

7

3

2

1

2

21

60-97

34

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

36

7

0

2

4

1

22

74-131

30

25. «Буран» (Воронеж)

34

6

0

0

1

3

24

64-133

22

26. «Кристалл» (Саратов)

37

5

0

2

0

0

30

48-97

19

В регулярном чемпионате ВХЛ перерыв до 6 января.

«Трубник» на два очка оторвался от пресдедователей

Хоккей с мячом

Суперлига

Восточная группа

«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 4:2 (3:0).

Голы: 1:0 Орлов (24), 2:0 Степченков (34), 3:0 Почкунов (44), 3:1 Доровских (60, с 12-метрового), 3:2 Леонов (85). 4:2 Сидоров (90, с 12-метрового).

Другие матчи: «Кузбасс» - «Нефтяник» - 5:5.

Положение команд в Восточной группе: «СКА-Нефтяник» - 46 очков (17 игр), «Байкал-Энергия» - 31 (17), «Енисей» - 30 (15), «Уральский трубник» - 13 (15), «Кузбасс» - 11 (15), «Сибсельмаш» - 7 (15).

Сегодня, 29 декабря, состоятся повторные матчи.

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