Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 28 декабря
Баскетбол (мужчины): «Урал» выбыл на подступах к «Финалу четырёх»
Кубок России
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Парма» (Пермь) – 61:83 (12:19, 21:16, 10:22, 18:26).
28 декабря. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». 2100 зрителей.
«Урал»: М.Ткаченко - 3, Кузёмкин - 14, Зверков - 5, Островский - 3, Горнаев - 6; Комиссаров - 7, Киселёв - 2, Алексеев - 1, Комаров - 4, Мотовилов - 13, Незванкин - 3.
«Парма»: Чернов - 15, Дыбовский - 4, Савельев - 1, Буланов - 15, Нелюбов - 15; Хозяшев - 2, Ухов - 17, Мальцев - 0, С.Ткаченко - 0, Платунов - 3, Жмако - 0, Винник - 11.
* Известны три из четырёх участников финального раунда Кубка России – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», «Сахалин» из Южно-Сахалинска и пермская «Парма» - действующий обладатель этого трофея. Четвёртый претендент определится 1 февраля в матче между «Спартаком-Приморье» и «Новосибирском».
Хоккей: «Автомобилист» сыграет за выход в полуфинал Кубка Шпенглера с хозяевами турнира
Кубок Шпенглера
3-й тур
Группа Торриани. «Лугано» (Лугано, Швейцария) - «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия) - 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
Итоговая таблица группы Торриани
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Лугано» (Лугано, Швейцария)
2
2
0
0
0
0
0
8-5
6
2. «Маунтфилд» (Градец-Кралове, Чехия)
2
1
0
0
0
0
1
7-7
3
3. «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия)
2
0
0
0
0
0
2
5-8
0
Группа Каттини. «Динамо» (Минск, Белоруссия) – «Давос» (Давос, Швецария) - 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)
Итоговая таблица группы Торриани
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Динамо» (Минск, Белоруссия)
2
1
0
0
0
0
1
11-9
3
2. «Давос» (Давос, Швейцария)
2
1
0
0
0
0
1
8-8
3
3. Сборная Канады
2
1
0
0
0
0
1
8-10
3
- По итогам группового раунда напрямую вышли в финал победители групп – «Лугано» и минское «Динамо».
- Сегодня в 1/4 финала сыграют: «Маунтфилд» - сборная Канады (19.00 по свердловскому времени), «Давос» - «Автомобилист» (00.15).
Регулярный чемпионат КХЛ
«Металлург» (Нк) – «Сибирь» - 0:1, «Барыс» - «Авангард» - 3:1, «Сочи» - «Спартак» - 1:4, ЦСКА - «Динамо» (М) - 5:3.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
43
27
0
2
4
1
9
142-94
90
2. «Авангард» (Омск)*
45
24
2
4
1
2
12
120-88
87
3. «Ак Барс» (Казань)
45
23
2
6
1
1
12
116-82
87
4. «Трактор» (Челябинск)
44
21
2
1
4
2
14
101-83
75
5. «Салават Юлаев» (Уфа)
44
18
2
3
8
0
13
129-115
72
6. «Барыс» (Астана)
44
19
3
0
1
1
20
114-130
65
7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
43
19
1
2
1
0
20
100-103
64
8. «Адмирал» (Владивосток)
45
17
1
1
6
0
20
109-116
61
9. «Сибирь» (Новосибирск)
45
15
1
4
2
3
20
99-105
60
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
45
15
1
5
1
0
23
110-125
58
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
44
14
0
5
2
2
21
98-124
56
12. «Лада» (Тольятти)
45
13
1
3
3
2
23
116-132
52
13. «Амур» (Хабаровск)
46
12
1
3
4
2
24
77-106
50
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
45
14
1
2
1
0
27
80-108
49
15. «Металлург» (Новокузнецк)
44
7
0
3
1
2
31
71-140
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
42
29
2
4
3
2
2
178-68
104
2. ЦСКА (Москва)*
45
30
1
1
6
1
6
135-88
101
3. «Торпедо» (Нижний Новгород)
44
22
2
3
2
3
12
105-88
81
4. «Локомотив» (Ярославль)
44
22
2
3
2
3
12
105-88
81
5. «Динамо» (Минск)
42
20
2
3
1
2
14
117-106
73
6. «Динамо» (Москва)
44
16
4
5
5
0
14
109-88
71
7. «Йокерит» (Хельсинки)
44
17
2
3
5
4
13
102-110
70
8. «Витязь» (Чехов)
44
17
3
3
3
0
18
111-117
66
9. «Сочи» (Сочи)
45
17
2
3
1
1
21
100-112
63
10. «Спартак» (Москва)
44
17
0
2
3
2
20
98-107
60
11. «Слован» (Братислава)
44
14
2
2
3
1
22
102-131
54
11. «Медвешчак» (Загреб)
44
14
2
2
2
1
23
98-129
53
13. «Северсталь» (Череповец)
42
13
1
1
4
4
19
95-122
51
14. «Динамо» (Рига)
44
8
1
4
4
1
26
83-118
39
* Лидеры дивизиона
Сегодня пройдут последние в 2017 году матчи регулярного чемпионата КХЛ: «Куньлунь» - «Адмирал», «Салават Юлаев» - «Металлург» (Мг), «Ак Барс» - «Северсталь», «Витязь» - «Нефтехимик», СКА – «Локомотив». Возобновится турнир 3 января.
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Зауралье» - «Сарыарка» - 0:3, «Рубин» - «Торпедо» (У-К) – 1:3
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
36
22
1
2
4
3
4
119-67
79
2. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
35
19
2
5
0
1
8
105-65
72
3. «Сарыарка» (Астана)
36
20
0
3
2
2
9
91-48
70
4. ТХК (Тверь)
38
20
1
2
3
0
12
107-87
69
5. «Зауралье» (Курган)
37
18
0
3
3
2
11
84-73
65
6. «Торос»» (Нефтекамск)
35
19
2
1
1
1
11
104-80
65
7. «Сокол» (Красноярск)
35
17
1
6
0
0
11
80-68
65
8. «Динамо» (Балашиха)
36
19
3
0
1
0
13
107-83
64
9. «Спутник» (Нижний Тагил)
35
15
3
3
5
1
8
90-79
63
10. «Нефтяник» (Альметьевск)
35
17
1
2
1
2
12
90-77
60
11. «Звезда» (Чехов)
35
14
3
3
2
4
9
91-79
60
12. «Ермак» (Ангарск)
35
14
5
3
1
0
12
85-73
59
13. «Динамо» (Санкт-Петербург)
35
15
1
2
3
2
12
81-78
56
14. «Рязань» (Рязань)
34
15
1
2
3
2
11
90-75
56
15. «Дизель» (Пенза)
37
16
0
1
2
3
15
91-97
55
16. «Рубин» (Тюмень)
37
13
4
2
3
0
15
91-86
54
17. «Ижсталь» (Ижевск)
35
15
1
1
2
1
15
80-92
52
18. «Челмет» (Челябинск)
37
13
1
4
2
1
16
99-108
52
19. «Саров» (Саров)
36
15
0
1
4
0
16
81-84
51
20. «Молот-Прикамье» (Пермь)
35
12
2
2
2
1
16
92-96
47
21. «Южный Урал» (Орск)
37
8
1
2
6
3
17
74-96
39
22. «Барс» (Казань)
35
9
0
3
3
1
19
64-92
37
23. «Химик» (Воскресенск)
36
7
3
2
1
2
21
60-97
34
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
36
7
0
2
4
1
22
74-131
30
25. «Буран» (Воронеж)
34
6
0
0
1
3
24
64-133
22
26. «Кристалл» (Саратов)
37
5
0
2
0
0
30
48-97
19
В регулярном чемпионате ВХЛ перерыв до 6 января.
«Трубник» на два очка оторвался от пресдедователей
Хоккей с мячом
Суперлига
Восточная группа
«Уральский трубник» (Первоуральск) – «Сибсельмаш» (Новосибирск) – 4:2 (3:0).
Голы: 1:0 Орлов (24), 2:0 Степченков (34), 3:0 Почкунов (44), 3:1 Доровских (60, с 12-метрового), 3:2 Леонов (85). 4:2 Сидоров (90, с 12-метрового).
Другие матчи: «Кузбасс» - «Нефтяник» - 5:5.
Положение команд в Восточной группе: «СКА-Нефтяник» - 46 очков (17 игр), «Байкал-Энергия» - 31 (17), «Енисей» - 30 (15), «Уральский трубник» - 13 (15), «Кузбасс» - 11 (15), «Сибсельмаш» - 7 (15).
Сегодня, 29 декабря, состоятся повторные матчи.