70 лет назад свердловчане впервые увидели канадский хоккей

Сезон 1946/47 оказался для ОДО единственным в канадском хоккее: вскоре пришёл приказ по военному ведомству, который обязал команду перейти на другой «фронт» — играть в чемпионате Вооружённых сил по русскому хоккею. Автор фото неизвестен

Опубликовано в №1 от 05.01.2017

В 1947 году в Свердловске был сыгран первый на Среднем Урале матч по хоккею с шайбой.

Это была встреча чемпионата СССР, в которой сошлись две армейские команды — свердловский ОДО (Окружной дом офицеров) и столичный клуб ВВС. Игра проходила на открытом воздухе на стадионе «Динамо».

Фаворитами встречи считались гости, и они своё реноме подтвердили, разгромив уральцев со счётом 7:0.

Для ОДО это была вторая игра в чемпионате (первую они тоже проиграли — московскому ЦДКА — со счётом 1:5). В третьем туре свердловчане должны были играть с одноклубниками из Ленинграда, но те на матч не явились, и уральцам была присуждена техническая победа. На этом их участие в чемпионате СССР сезона 1946/47 закончилось.

Несмотря на первые неудачи, хоккеистам ОДО новая игра понравилась, и они намеревались улучшить свой результат в следующем сезоне. Однако вскоре пришёл приказ по военному ведомству, который обязал команду перейти на другой «фронт» — играть в чемпионате Вооружённых сил по русскому хоккею.

Эстафету по развитию канадского хоккея в городе подхватило общество «Динамо», но для выхода в элиту им потребовалось несколько лет…