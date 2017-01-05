Санкции рекордам не помеха?

С 1990 года «Рождественские старты» открывают не только зимний легкокатлетический сезон в России, но и в целом программу крупных спортивных соревнований на Среднем Урале. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №001 от 05.01.2017

В 26-й раз 7 января в Екатеринбурге пройдут легкоатлетические соревнования «Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова».

Участие в «Рождественских стартах-2017» подтвердили сильнейшие легкоатлеты из 40 городов страны, в том числе 22 чемпиона России 2016 года и пять призёров Всемирных универсиад. Самые громкие имена – олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный чемпион Европы по прыжкам в высоту Иван Ухов, заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Всемирной универсиады, бронзовый призёр чемпионата мира Ксения Аксенова (Усталова), мастер спорта международного класса, чемпион Европы Павел Тренихин, мастер спорта, двукратный призёр Всемирной универсиады 2015 года в Южной Корее Ирина Такунцева, заслуженный мастер спорта, чемпион Европы по прыжкам в высоту Сергей Мудров.

Второй год соревнования в екатеринбургском легкоатлетическом манеже «Луч» открывают большой зимний легкоатлетический тур, состоящий из девяти этапов. В течение января-февраля в рамках тура пройдут соревнования в Челябинске, Новочебоксарске, Москве, Оренбурге, Славянске-на-Кубани, Санкт-Петербурге. Финал тура – зимний чемпионат России – пройдёт 19–21 февраля в Москве. Участники соревнований на отдельных этапах будут получать зачётные очки за первое-шестое места, необходимо принять участие минимум в двух этапах и финале, в зачёт пойдут три лучших результата.

За четверть века на «Рождественских стартах» были установлены десять рекордов России и два высших мировых достижения – в 2006 году Олеся Красномовец установила мировой рекорд в беге на 500 метров (01.06,31), а в 2007 году спортсмен из Чебоксар Александр Яргунькин показал лучшее в мире время в соревновании по спортивной ходьбе на 5 000 метров (18.31,01).

Российские легкоатлеты стали первыми и наиболее пострадавшими от санкций, инициированных Всемирным антидопинговым агентством – вся легкоатлетическая сборная не была допущена на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро (персональное приглашение получила лишь тренирующаяся за границей Дарья Клишина). Год назад, на «Рождественских стартах-2016», высказывалась надежда на то, что российские спортсмены в ближайшем будущем вернутся в мировую лёгкую атлетику, однако время показало, что проблема оказалась гораздо серьёзнее. Впрочем, решать вопросы со всевозможными международными организациями – это задача юристов и чиновников, а спортсменам необходимо, несмотря ни на что, продолжать тренироваться и совершенствовать свои результаты. Насколько им это удаётся – узнаем 7 января в легкоатлетическом манеже «Луч».

Всего в этом году будут разыграны тринадцать комплектов наград – с 10 часов утра программу откроют соревнования на дистанции 60 метров у мужчин и женщин, а последними (в 13.20) выявят победителя мужчины на дистанции 300 метров. В 12.15 начнутся соревнования в секторе для прыжков в высоту, где можно ожидать захватывающую дуэль между Иваном Уховым и Сергем Мудровым.