Свердловчанин стал лучшим бадминтонистом года

Награждение Ивана Созонова (справа) и Владимира Иванова состоится на Кубке России – 2017 26-29 января 2017 в Раменском. Фото: badmintonopen.ru

Опубликовано в №001 от 05.01.2017

Национальная федерация бадминтона России и компания URBAN Group объявили победителей традиционного конкурса «Бадминтонист года». По итогам голосования победители – мужская пара – свердловчанин Иван Созонов и его челябинский коллега Владимир Иванов.

Самое главное их достижение – победа на турнире мировой суперсерии «All-England». Это самый престижный и старейший турнир в мире (основан в 1898 году и проводится каждый сезон), а сами спорт­смены называют его «неофициальным чемпионатом мира». Никогда ни представителям России, ни представителям СССР не удавалось его выиграть. Эта победа открыла нашим землякам дорогу на Олимпиаду в Рио.

– Мы с Вовой давно выступаем на соревнованиях такого ранга, – вспоминал после победы в интервью «ОГ» Иван. – Не раз бились с лучшими в мире парами, у нас были длинные игры, в три партии, очко в очко. И уступали. Тут наконец-то всё повернулось в нашу сторону. Абсолютно все бадминтонисты мечтают его выиграть.

Но на пути к олимпийским успехам встала травма – Иван разорвал ахиллово сухожилие. В итоге Иван и Владимир всё же смогли поехать на Олимпиаду, где в четвертьфинале уступили китайскому дуэту Бяо Чай – Вэй Хун. Но и этот результат стал лучшим в мужской паре с 1996 года.

О своей награде спортсмен узнал от корреспондента «ОГ».

– Правда?! – искренне удивился Иван. – Спасибо, что сообщили (смеётся). В целом, конечно, сезон можно назвать успешным, нам удалось вы­играть турнир суперсерии, да ещё и самый значимый – это не может не радовать. Жаль, что вернулись с Олимпийских игр без медалей и из-за этого грустно вспоминать об этом, но игру и результат мы точно показали неплохие. В новый сезон вхожу с желанием достичь большего. Одна из главных целей – это чемпионат мира в августе, надеюсь, там мы покажем свой максимум.