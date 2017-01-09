Перерождение «Рождественских стартов»

Константин Холмогоров (№25) финишировал с лучшим результатом сезона в мире на дистанции 1000 метров. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №2 от 10.01.2017

Традиционные соревнования по лёгкой атлетике, проводимые в начале января в Екатеринбурге, теперь имеют даже не двойное, а тройное название – «Первый этап Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА – Рождественские старты – Мемориал Эдуарда Яламова».

Зимний легкоатлетический тур (или Гран-при России) проводится нынче второй год, и стоит отметить, что с получением нового статуса соревнования претерпели изменения в лучшую сторону, за что надо обязательно сказать спасибо организаторам. «Рождественские старты» получили новое оформление («ворота», через которые, как на боксёрских шоу, появляются участники, красочный баннер, ставший фоном для церемонии награждения, виртуальная легкоатлетическая дорожка, где охотно фотографировались многие зрители). Вроде бы мелкие детали, но такое ощущение, что в комнате смахнули паутину, что наплели паучки за четверть века, и стало более уютно, светло и современно.

Под стать и результаты – в принципе, все победители выступили на вполне приличном уровне, а на двух дистанциях (1000 и 3000 метров у мужчин) были показаны лучшие результаты зимнего сезона в мире. Ещё один рекорд попытался установить олимпийский чемпион Иван Ухов, победивший в секторе для прыжков в высоту с трёх внешне очень лёгких попыток, но планка на высоте 2.36 самому именитому участнику нынешних «Рождественских стартов» не покорилась. Всё равно захватывающее единоборство Ухова с капризной планкой стало красивым завершением соревнований.

Как сказал корреспонденту «ОГ» технический делегат ВФЛА Вадим Злобин, впервые побывавший на «Рождественских стартах», с такими результатами турнир может войти в ТОП-50 сильнейших зимних легкоатлетических турниров. И если несколько предыдущих лет соревнования скорее выживали, чем жили, то похоже, что у них начинается вторая молодость. И уже сейчас интересно – какими будут эти соревнования в январе 2018 года.

Год назад лучшим в прыжках в высоту был Дмитрий Семёнов (справа), нынче Иван Ухов оказался вне конкуренции. Фото: Александр Зайцев