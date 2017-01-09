Князев забивает «Спутнику» с подачи Князева

Гол, забитый в ворота "Спутника", лучшим снайпером команды, играющим уже за другой клуб, всё-таки примечательный казус для тагильчан. А главное - команда после новогодних каникул набрала 4 очка в шести матчах и вошла в пятёрку сильнейших в лиге. vk.com

Опубликовано в №2 от 10.01.2017

В новогодние праздники хоккейный клуб «Автомобилист» принял участие в Кубке Шпенглера, а затем – после двухнедельной паузы – возобновил выступление в регулярном чемпионате КХЛ. Результатами «шофёры» не радуют: на обоих фронтах результаты не впечатляют. Свои игры в ВХЛ начал в 2017 году и «Спутник» из Нижнего Тагила.

За неимением по-настоящему ярких событий в жизни «Автомобилиста» самым любопытным хоккейным моментом за время новогодних каникул нам показалось то, что случилось как раз не в КХЛ, а в лиге рангом ниже – в ВХЛ.

Факт действительно достаточно редкий: после недавнего перехода из нижнетагильского «Спутника» в красноярский «Сокол» Алексея Князева в линии нападения красноярской команды играют два абсолютно полных тёзки – два Алексея Геннадьевича Князева. Хорошо хоть дата рождения у них не совпадает. И именно в матче со своими бывшими одноклубниками Алексей Геннадьевич Князев-старший открыл счёт голам за новую команду. Но и это ещё не всё. Ассистировал Алексею Геннадьевичу Князеву-старшему в этом эпизоде, разумеется, Алексей Геннадьевич Князев-младший.

При этом новобранец «Сокола» по-прежнему остаётся лучшим снайпером… «Спутника» в этом сезоне – на счету Алексея Князева-старшего 13 заброшенных шайб, больше в составе «Спутника» забить пока не удалось никому.

Что же касается многострадального «Автомобилиста», то ещё перед вылетом в Давос на матчи Кубка Шпенглера главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов отметил, что не испытывает особой радости от того, что команде предстоит играть в Швейцарии.

– Мы не ставим никаких глобальных задач на этот турнир. Наоборот, боимся загнать ребят этими играми. Поэтому на льду будут появляться все по очереди, чтобы одно звено отдыхало, а четыре звена играли. Нужно к играм КХЛ быть в форме. Вообще, я категорически против участия в подобных турнирах. Новогодняя пауза нужна для восстановления и набора физической формы, – рассказал тогда «ОГ» Владимир Крикунов.

На деле получилось так, что «Автомобилист», погнавшийся за двумя зайцами, в итоге не поймал ни одного. В Кубке Шпенглера «шофёры» уступили в группе чешскому клубу «Маунтфилд» и швейцарскому «Лугано», а в четвертьфинале ничего не смогли противопоставить местному «Давосу».

Вернувшись из Швейцарии, екатеринбуржцы сразу же возобновили игры в КХЛ. Однако и тут болельщиков «Автомобилиста» ждало разочарование: в трёх домашних встречах с «Сочи», «Торпедо» и «Спартаком» подопечные Владимира Крикунова оказались сильнее только московского клуба. Таким образом, «Автомобилист» отдаляется всё дальше и дальше от зоны плей-офф.