Рекордов «в собственном соку» не бывает

«Рождественские старты» проходят в уральской столице с 1990 года. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №3 от 11.01.2017

Международная федерация лёгкой атлетики объявила критерии, по которым российские спортсмены могут заявляться для участия в международных соревнованиях. То есть красный свет, зажжённый перед нашими атлетами накануне Олимпиады в Рио-де-Жанейро, вроде бы сменился на жёлтый, но когда уже загорится долгожданный зелёный, похоже, не понимает никто.

А ведь год назад среди легкоатлетического бомонда царило совсем другое настроение – казалось, что всё ещё образуется, наши спортсмены выступят на Играх-2016, потому что не может же такого быть, чтобы не выступили. Жизнь показала, что очень даже может. И ещё как!

Нынче же в кулуарах традиционного турнира «Рождественские старты» прежнего оптимизма уже не было.

Вадим Злобин, официальный «голос» российской лёгкой атлетики, член технического комитета ВФЛА . Фото: Александр Зайцев

– Результаты, показанные на нынешних соревнованиях в Екатеринбурге, должны серьёзно поднять рейтинг легкоатлетического Екатеринбурга, – отметил в беседе с корреспондентом «ОГ» член технического комитета Всероссийской федерации лёгкой атлетики Вадим ЗЛОБИН. – И в будущем, когда ВФЛА вернётся в международную семью, это должно привлечь сюда звёзд мировой лёгкой атлетики.

– И на ваш взгляд, как скоро настанет это светлое для российской лёгкой атлетики будущее?

– Пока прогнозы, если честно, не очень оптимистичные.

– А может, ну их – все эти олимпиады и чемпионаты мира? Насколько вообще нужно непременное участие в международных соревнованиях? Ведь, с другой стороны, ничто же не мешает по-настоящему сильному атлету, скажем, прямо здесь, а не где-нибудь в Рио-де-Жанейро или Париже, прыгнуть выше всех или быстрее всех пробежать, например, 1 000 метров?

– Мне кажется, это очень дилетантское мнение. Для любого спортсмена, а уж тем более для атлета уровня национальной сборной, главное – это соревнование не с самим собой, а с сильными соперниками из других стран. Варясь только в собственном соку, никто никогда ничего не добивался и никогда ничего не добьётся. Все призывы проводить собственную спартакиаду народов России и наплевать на олимпийское движение – мне кажется, это путь тупиковый.

Риф Табабилов, заслуженный тренер России. Фото: Александр Зайцев

Ещё один наш собеседник – Риф ТАБАБИЛОВ, старший тренер СК «Швабе-спорт», заслуженный тренер России.

– Мы бы сами хотели знать, когда это произойдёт, – отвечает специалист, воспитавший множество призёров Олимпиад, чемпионов мира и Европы. – Вы же видите, что всё упирается в политику. Если градус политического противостояния упадёт, то и нам полегче будет. Конечно, наших оппонентов из мирового спортивного движения раздразнило повышение Виталия Мутко с должности министра спорта до заместителя председателя правительства. Мы сделать ничего не можем. Наше дело – готовиться и выступать.

– То есть это только исключительно политика или проблема допинга в российской лёгкой атлетике всё-таки существует?

– Проблема, конечно, есть. Но проблема с допингом есть во всем мире, а кары обрушились только на Россию. Вот сейчас предлагают аннулировать все рекорды, и тем самым, сами того, может быть, не желая, показывают всю абсурдность ситуации – ведь рекорды устанавливали не только наши спортсмены, но и представители многих других стран. То есть и политика, безусловно, есть.