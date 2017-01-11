«На чемпионате мира стоит опасаться русских ребят»

Динар Валеев (в центре) выступит на чемпионате мира впервые. Но уже на отборочном этапе он смог навязать борьбу сильнейшим гонщикам и многих оставил за спиной. Фото: vk.com

Опубликовано в №4 от 12.01.2017

Двое мотогонщиков, представляющих Каменск-Уральский – Динар Валеев и Дмитрий ХОМИЦЕВИЧ – выступят в финале личного чемпионата мира по мотогонкам на льду, который стартует 4 февраля. Динар добыл свою путёвку в финском Юлиторнио, замкнув тройку сильнейших, а Дмитрий отправится на финал как чемпион мира прошлого года. Кроме того, Хомицевич перед стартом добавил себе в копилку ещё одну награду: он стал бронзовым призёром 57-го личного чемпионата России по мотогонкам на льду.

– Дмитрий, во-первых, поздравляем, а во-вторых, хотелось бы спросить: чемпионат России не мешает подготовке к мировому первенству?

– Мне он не мешает, скорее, наоборот – рассматриваю его как этап подготовки. Смотрю на технические детали: что поменять, добавить, улучшить. На самом деле чемпионат России – самое сильное первенство. Даже сильнее чемпионата мира.

– А если травма? На колёсах мотоцикла шипы высотой сорок пять миллиметров и торчат наружу – прямо из покрышки. Не боялись, что соперники «попилят»?

– В основном в чемпионате России спортсмены профессиональные, и они хорошо видят, что происходит на трассе. «Пилят» обычно молодые, неопытные. Налетают друг на друга, травмируют. У нас таких не было. Были, конечно, травмы на последнем этапе. Двое участников из Тольятти столкнулись, и в итоге у одного из них был перелом. Но я контролирую ситуацию на трассе. Внимательно слежу, чтобы никто «под меня» не подъехал.

– Если местных уже изучили, то кто же тогда в этом году ваш главный соперник?

– На чемпионате мира стоит опасаться русских. Нас попало пять человек, и все ребята сильные, будут стараться выиграть. Вообще, с сильными иностранцами большой напряг.

– Любопытно, что помимо вас и Динара Валеева, на чемпионат мира отобрался ещё и Даниил Иванов, который также ваш земляк, но сейчас выступает за другой регион…

– Это ещё что! Вот раньше брат выступал (Виталий Хомицевич, заслуженный мастер спорта. – Прим. «ОГ»), ещё и с ним соревновался. Дело в том, что у нас школа очень сильная в Каменске, многие чемпионы выросли тут. Но я на это не обращаю внимания. Думаю о том, что это просто сильный соперник и настраиваюсь на него. Мы дружим хорошо, но когда выезжаем… Бывает, конечно, грубовато, но потом всё забывается.

– Кстати, о друзьях. Правда, что гонщики после заездов благодарят мотоцикл, общаются с ним?

– Обязательно. Выиграл – поцеловал его. Благодарю всегда. Не знаю, как другие, но я отношусь к мотоциклу как к другу.

– Дмитрий, давно хотел спросить: знаете, как называют мотогонщиков на льду?

– «Гладиаторы без тормозов». Тормозов же у нас и правда нет, и ещё шипы большие. Кстати, у нас даже чемпионат мира называется «айс гладиатор». Ну, если честно, мы так себя редко называем. А то, что мы «без тормозов» – это уже люди добавили.