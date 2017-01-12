«Испортила дротиками новый шкаф»

Екатерина Черкасова: «Самое сложное – это собраться и сконцентрироваться перед игрой. Люблю этот спорт за общение с совершенно разными людьми – разных возрастов и социальных статусов, национальностей». Фото: vk.com

Опубликовано в №5 от 13.01.2017

Большинство из нас воспринимают дартс как отличный способ хорошо провести свободное время с друзьями. Однако есть те, для кого дартс – часть жизни. Екатеринбурженка Екатерина ЧЕРКАСОВА увлеклась этим видом спорта ещё в начальной школе, а в этом сезоне

заняла четвёртое место в российском рейтинге дартс­менов, обойдя даже своего тренера. В разговоре с «ОГ» Екатерина рассказала, почему в её доме не висит мишень, поведала о секретах тренировок и поделилась планами на будущее.

«Понятия не имела, что такое дартс»

– Как вы пришли в дартс?

– Я попала в этот спорт случайно. Училась тогда в четвёртом классе, и мама, придя в школу, увидела объявление о наборе в секцию дартса. Она предложила сходить попробовать. Мы тогда не имели понятия, что это такое. Занималась в школе у Александра Ермакова примерно два года, а потом встал выбор: переходить на межшкольный стадион ДЮСШ-2 к Марине Лапиной или бросать дартс. Я решила вливаться в новый коллектив, было немного страшновато, но со временем с ребятами я сдружилась, а тренер стала для меня другом и наставником. Занимаюсь я уже восьмой год, теперь тренировки и соревнования для меня – неотъемлемая часть жизни.

– Много ли в Екатеринбурге секций, где можно заниматься дартсом?

– На самом деле, у нас практически в каждом районе есть детские спортивные секции, где можно заниматься дартсом. И, кстати, желающих не так уж и мало, что, конечно, приятно.

– Дома висит мишень? С семьёй и друзьями играете?

– Мишени дома нет, так как нет удобного места для неё. Когда она неудобно висела, я испортила новый шкаф. С тех пор она у меня дома не висит. Моя сестра раньше тоже занималась дартсом, но потом ушла с головой в учёбу. Семья очень гордится моими достижениями, мне приятно это осознавать, стараюсь радовать их как можно чаще. Многие мои друзья сами занимаются этим видом спорта, а те, кто не относятся к дартсу, просто поддерживают и радуются победам.

– Есть ли у нас в городе не секции, а места, где любой желающий может поиг­рать в дартс? За границей, например, играют в некоторых барах…

– На самом деле, про наш город не знаю, не слышала о таких местах. Знаю, что есть такие заведения в Санкт-Петербурге и в Москве. А вообще, если так сильно хочется поиграть в дартс, то можно зайти в любой магазин спортивных товаров и купить мишень с дротиками, причём стоить это будет не так уж и дорого. Для получения удовольствия подойдёт как нельзя лучше.

«Слез с пьедестала и снова работать»

– Сколько времени в сутки вы уделяете дартсу?

– Стандартная тренировка идёт примерно два часа, но когда я одна, то могу и больше времени уделить, там уже всё зависит от выполнения программы, которая состоит из разминки, прохождения даблов и игры на результат в «501» (см. врезку).

– Как часто вы выступаете на соревнованиях?

– Довольно часто. В году четыре чемпионата России, два первенства России, плюс, конечно, множество городских, областных, всероссийских и международных стартов. Если честно, в этом году соревнований было так много, что я даже не смогу назвать точную цифру. В этом году я принимала участие в юниорском чемпионате Европы, но осталась без наград. Но были сделаны определённые выводы. Самый запоминающийся старт сезона – Кубок Федерации среди женщин «501», который я выиграла. Ну и нельзя не отметить первенство России, с которого я привезла пять медалей.

– Есть ли какая-то мечта, чего хотите добиться в спорте?

– Мечты в спорте нет, есть цели, которые я буду достигать, ведь возможно всё. Главное – это развитие, всегда есть к чему стремиться, достиг одного – нужно достигать нового. Есть же звание мастера спорта международного класса, есть ещё множество турниров, которые хочется выиграть. Слез с пьедестала, порадовался и снова работать.