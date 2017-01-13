Оформит ли Тарханов дубль?

Александр Тарханов находится в отличной форме. На тренировке наставник «Урала» лично показывал некоторые упражнения, а также принимал участие в командной разминке. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №6 от 14.01.2017

Осеннюю часть чемпионата «шмели» провели не так, как этого от них ждали болельщики. Зависший в зоне «стыков» «Урал» вновь придётся спасать знакомому Екатеринбургу Александру Тарханову. Два года назад у него это получилось с блеском, как будет в этот раз – остаётся только гадать.

В зимнее трансферное окно «Урал» покинул ведущий защитник Пабло Фонтанельо, однако на его место селекционная группа «Урала» довольно быстро приглядела словенца Грегора Балажица. Вообще, «шмели» довольно активно проявляют себя на трансферном рынке этой зимой. Двое новичков – Никита Глушков и Александр Ломакин прибыли из ФНЛ, где выступали за «Сибирь» и «Енисей» соответственно. Несмотря на небольшую известность, оба футболиста приносили своим клубам огромную пользу. Ломакин, например, в этом сезоне выбил из Кубка России московский ЦСКА, забив победный гол в концовке встречи, а Глушков являлся одним из самых перспективных игроков ФНЛ.

Ещё одним зимним трансфером «Урала» стал переход болгарина Николая Димитрова из «Славии», которую до недавних пор возглавлял Александр Тарханов.

– Он считался в своё время одним из самых талантливых игроков Болгарии, выступал за национальную сборную. Хавбек, может играть и слева, и справа, и под нападающим, – отметил Александр Тарханов.

Что ждёт «Урал» весной? Во-первых, начнёт сезон екатеринбургская команда с четвертьфинала Кубка России. Так далеко в этом турнире «Урал» не забирался аж с 2008 года, когда в полуфинале уступил «Амкару». В этом сезоне екатеринбуржцы взяли у пермяков реванш, а в четвертьфинале подопечным Александра Тарханова будет противостоять «Краснодар», для которого Кубок России не является приоритетным турниром: у «быков» весной продолжится выступление в Лиге Европы, да и в чемпионате России есть что доказывать. Поэтому шансы на то, что «Краснодар» привезёт в Екатеринбург неосновной состав, выглядят не так уж и призрачно.

Во-вторых, это, конечно, премьер-лига, сохранение прописки в которой является приоритетной целью для «Урала». Времени на раскачку у команды Александра Тарханова не будет, потому что возобновят турнир екатеринбуржцы двумя домашними матчами с «Амкаром» и «Рубином», между которыми будет поездка в Тулу к «Арсеналу». И если не брать в этих матчах максимальное количество очков, то ситуация и вовсе может стать критической.

В понедельник «Урал» отправляется на кипрские сборы, где будет готовиться к предстоящему сезону. Во время сборов «шмели» проведут контрольные матчи с румынским клубом «Вииторул», а также сербскими командами «Црвена звезда», «Партизан» и «Чукарички».