«Трубник» учится гнуть свою линию

Хоккеисты «Уральского трубника» на своём льду взяли верх над динамовцами Казани - 4:2. фото: Регина Бадретинова

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Первоуральский «Уральский трубник» в нынешнем сезоне приятно удивляет. Команда, за последние десять лет чаще занимавшая «надцатые места» в подвале турнирной таблицы, нынче дважды обыграла действующего чемпиона страны по хоккею с мячом и досрочно завоевала место в первой восьмёрке. И там первоуральцы начали с волевой победы над казанским «Динамо», после которой вполне реальной выглядит задача-максимум – вой­ти в шестёрку лучших команд России, чего «Трубнику» не удавалось с 2006 года.

О причинах такого преображения корреспондент «ОГ» побеседовал с главным тренером «Уральского трубника» Алексеем ЖЕРЕБКОВЫМ.

– Алексей Владимирович, перед стартом чемпионата вы сетовали но то, что у команды было мало ледовой подготовки, что не удалось провести зарубежный сбор. Поверили бы тогда, что, несмотря на скомканную предсезонную подготовку, так удачно будет складываться для вас чемпионат?

– Мы с самого начала понимали, что три команды в Восточной группе заведомо сильнее – призёры прошлого сезона «Енисей», «Байкал-Энергия» и «СКА-Нефтяник», и нам предстоит борьба с «Кузбассом» и «Сибсельмашем» за четвёртое место. Так и получилось. Нам перед началом чемпионата помогла погода – в Первоуральске залили лёд, и мы смогли хорошо потренироваться дома. Хорошо, что на старте удачно сыграли с главными конкурентами, ушли в отрыв, а догонять всегда сложнее. Не выиграй мы в предпоследнем туре дважды у «Енисея», честно говоря, не факт, что в последних играх первого этапа с «Кузбассом» нас ждала бы лёгкая жизнь – кемеровская команда сейчас вышла из «ямы», и играть с ней тяжело любому сопернику.

– Много было споров перед началом чемпионата о сдвоенных матчах, введённых в этом сезоне. Вы тогда воздерживались от комментариев, говоря, что надо сначала сыграть, а уж потом делать выводы. Что скажете сейчас?

– И сейчас не скажу однозначно, хорошо или плохо играть сдвоенные матчи. Ясно лишь, что у такой формулы своя специфика – надо, по возможности, равномерно распределить силы на обе игры, тем более, если в команде много возрастных игроков. Да и настроиться два раза подряд на одного соперника не так просто – обыграли один раз тот же «Енисей», выплеснули на поле все эмоции, но надо ещё и на второй матч собраться.

– На второй этап какие задачи ставите перед командой?

– Минимум – хотим попасть в шестёрку. А для этого нужна совершенно другая психология. Игроки почувствовали вкус борьбы за высокие места, уверенность в своих силах, учатся терпеть и гнуть свою линию на поле. Иногда это получается. Как в матчах с «Енисеем», где нам дважды удалось выиграть, уступая в дебюте 0:2. Так что это для нас всех новый и очень ценный опыт.