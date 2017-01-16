Сергей Карякин: «Дакар» - это огромный стресс, но я справился»

Призового фонда на «Дакаре» традиционно нет. Главный трофей – это статуэтка бедуина или, как её называют сами гонщики, – «Золотой бедуин». Фото: russiansnag.ru

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представляет свердловский гонщик Сергей Карякин.

Опубликовано в №7 от 17.01.2017

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в классе квадроциклов Сергей Карякин сейчас в Аргентине. На Родину он вернётся 24 января. А пока – эксклюзив с места событий.

– Сергей, в прошлом году вы не стали чемпионом из-за ошибок и просчётов организаторов. В этот раз подобных проблем не испытали?

– Нет, в этом году таких проблем не было, и во многом это заслуга моего тренера и давнего друга Александра Доросинских, к слову, мастера спорта международного класса, чемпиона Эстонии по классическому ралли, призёра этапов чемпионата мира. Он мне очень помог, настраивал меня на гонку, решал административные вопросы. Спорных решений в этот раз не было.

– На последних этапах вы возглавляли общий зачёт, поначалу шли далеко не в лидерах. Это была такая тактика или что-то мешало?

– Мешало. Я болел, вплоть до воспаления лёгких. Подцепил какую-то заразу по пути в Аргентину и первую часть трассы ехал, принимая перед стартом антибиотики.

– Что на этом «Дакаре» стало самым сложным именно для вас?

– Выиграть эмоционально. Это огромный стресс и волнение, но мне удалось с этим справиться.

– «Золотой бедуин» теперь ваш. Не будете останавливаться на достигнутом?

– Нет, конечно! Я мечтаю выступать на автомобиле и, надеюсь, что у меня это получится.