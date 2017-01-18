«Готовлюсь к этапам Кубка мира на самих этапах»

Антон Мамаев: «Во время прыжков стараюсь ни о чём не думать». Фото: vk.com

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

В Москве завершился этап мирового тура по сноуборду в дисциплине биг-эйр Grand Prix de Russie. 19-летний екатеринбуржец Антон Мамаев совершил самый сложный прыжок среди всех участников, что позволило ему стать триумфатором этапа. В интервью «ОГ» Антон рассказал о своих шансах принять участие в Олимпиаде 2018 года.

— Я начал заниматься сноубордом в десять лет, мне очень нравилось, что здесь можно делать всё, что хочешь. Я просто катался и целенаправленно не хотел становиться профессиональным спортсменом, просто хотел научиться чему-то новому для себя, — рассказал Антон Мамаев.

В сноуборде как виде спорта существует несколько дисциплин, екатеринбуржец выступает в двух: слоупстайле и биг-эйре. Во второй дисциплине соревнования проходят чаще, и именно в ней Антон добился первых больших успехов.

— В Екатеринбурге, к сожалению, нет мест для тренировок, для подготовки к этапам Кубка мира и другим мировым соревнованиям. Если мне хочется покататься, то я обычно делаю это на Уктусе. Как бы это смешно ни звучало, я готовлюсь к соревнованиям на самих этапах, у меня был всего один сбор в Австрии осенью. В России нормально тренироваться можно только в Миассе, на горнолыжном комплексе «Солнечная долина», — пояснил сноубордист.

Биг-эйр — зрелищный вид спорта, который нравится зрителям. Спортсмены совершают головокружительные прыжки на больших скорости и высоте, подвергая при этом опасности своё здоровье. Однако Антон за себя не переживает.

— Страшно бывает только за то, что я не смогу чисто выполнить свои трюки. На самом деле не знаю, сильно ли переживают за меня родные и близкие, но поддерживают они меня как могут. Вообще, на соревнованиях я отдаю свой телефон либо тренеру, либо друзьям и стараюсь отвлечься от всего, даже от самих соревнований, — говорит спортсмен.

Если слоупстайл присутствует в программе зимних Олимпийских игр с 2014 года, то биг-эйр войдёт в олимпийскую семью только в 2018 году на Играх в Пхёнчхане. Возможно, именно в этой дисциплине Екатеринбург сможет внести свой вклад в копилку национальной сборной.

— Отбор на Олимпиаду уже начался с этапа Кубка мира в Милане. Я думаю, что шансы на попадание в Пхёнчхан у меня очень высокие, —заключил Антон.