Областная газета
Спорт 18 января 2017, 06:00

В сборной России по бенди – пятеро уральцев

  • Опубликовано в №8 от 18.01.2017

В состав сборной России по хоккею с мячом для участия в чемпионате мира вошли пять воспитанников Свердловской области.

Среди тех, кто будет с 31 января по 5 февраля защищать чемпионский титул, краснотурьинцы Евгений Иванушкин, Юрий Шардаков и Александр Антипов, а также первоуральцы Павел Булатов и Алмаз Миргазов.

Иванушкин (7-й титул), Булатов (6-й) и Шардаков (1-й) завоёвывали золотые медали год назад. Антипов — дебютант мирового первенства.

Одним из помощников главного тренера сборной России Сергея Мяуса будет также наш земляк — уроженец Карпинска Михаил Свешников.

Турнир пройдёт в Швеции, первый соперник россиян — сборная Казахстана (31 января).

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