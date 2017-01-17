Футболистам обещают «потолок». Иначе «крышка»

По сообщениям прессы новичок московского «Спартака» Луис Адриано будет получать в месяц столько же, сколько среднестатистический житель Свердловской области за 58 лет. Фото: vk.com

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

На предстоящем в январе общем собрании Российской футбольной премьер-лиги должен быть рассмотрен вопрос о введении в отечественном футболе «потолка зарплат». Во всяком случае такое заявление сделал глава лиги Сергей Прядкин.

Идея эта не нова — применительно к российскому футболу о желательности подобного нововведения первым заговорил, пожалуй, бывший глава Счётной палаты и страстный болельщик Сергей Степашин. Было это летом 2015 года, и тогда в качестве возможной верхней отсечки была названа ежемесячная зарплата в два миллиона рублей. Сергей Прядкин недавно заявил, что средняя зарплата в РФПЛ сейчас порядка 800 тысяч — миллиона рублей.

Когда-то мне приходилось встречать такие подсчёты — зарплата футболиста киевского «Динамо» (одного из сильнейших в СССР) была в десять раз выше средней зарплаты советского гражданина.

Средняя температура по больнице… то есть средняя зарплата футболиста — цифра в высшей степени лукавая. По словам президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова, больше миллиона в его команде зарплат нет. При этом средняя зарплата по Свердловской области (а это врачи, учителя и другие крайне нужные специалисты) — порядка 30 тысяч рублей. То есть уже более чем в 30 раз выше. При этом мы же отлично понимаем, что «шмели» — далеко не самые высокооплачиваемые игроки в РФПЛ. Итальянская пресса сообщает, что зарплата новичка столичного «Спартака» бразильца Луиса Адриано составит 4 миллиона евро в год — на миллион больше, чем его гонорар в «Милане». Чтобы было понятнее, это 253,16 миллиона рублей по курсу ЦБ на 17 января 2017 года. 21 миллион рублей в месяц. И для большей наглядности — это зарплата всё того же учителя или врача за 58 лет. Слезу умиления может вызвать порыв Александра Самедова, который, по сообщениям прессы, готов ради возвращения в тот же «Спартак» на значительное понижение в зарплате — с 2,5 миллиона евро до 1,8.

Лично я никогда не был на стороне тех, кто не мудрствуя лукаво призывает разогнать бездельников футболистов (хоккеистов, баскетболистов и т. д.), а сэкономленные средства раздать учителям (врачам, пенсионерам), направить на строительство метро и детских садов. Но у меня нет аргументов против того, что зарплаты в профессиональных клубах должны быть не то чтобы ограничены, но радикально сокращены. И без каких бы то ни было хитрых лазеек, когда потолок зарплат как бы есть, но под него не попадают несколько самых высокооплачиваемых игроков. Всё это превращает благое дело в чистую профанацию.

Так что если уж вводить потолок зарплат, то на таком уровне, чтобы не были люди, зарабатывающие на жизнь любимой игрой своего детства, так страшно далеки от народа. А вот когда жизнь наша станет настолько хороша, что зарплата учителя достигнет того самого заветного миллиона, то и футболисты смогут получать такие гонорары, как у Александра Самедова или Луиса Адриано.

Уедут из российского чемпионата иностранные звезды первой величины? Очень жаль, но вы же не ездите на «Майбахе», если на самом деле можете позволить себе только «Ладу-Калину». Почему с футболистами должно быть иначе?

Уедут за границу лучшие из отечественных игроков? Если кому-то из них действительно предложат больше, чем он получает в России, мы за него искренне порадуемся.

Да, введение потолка зарплат будет процедурой неприятной и даже болезненной. Но для отравленного шальными деньгами российского футбола жёсткий «потолок» действительно необходим. Иначе «крышка».