Трус не играет в хоккей. А девушки – играют

После успеха на молодёжном чемпионате мира Валерию пригласили принять участие в «Матче звёзд» Женской хоккейной лиги. Фото: 72hockey.ru

Опубликовано в №8 от 18.01.2017

Женская молодёжная сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который прошёл в Чехии. Наши девушки уступили в полуфинале сборной США, а в матче за третье место выиграли у шведок — 2:0. Ворота нашей команды самоотверженно защищала Валерия Меркушева — игрок сборной Свердловской области по хоккею. 18-летняя девушка сотворила на льду настоящее чудо — за шесть игр отбила 156 бросков из 167, после чего её официально признали лучшим вратарём всего чемпионата мира. «Областная газета» взяла у Валерии интервью.

— Валерия, для вас это первый чемпионат мира в качестве основного вратаря. Как справились с волнением?

— Давление было…Но в команде мне не дали слишком много нервничать. Мы были одним целым, подбадривали друг друга. Потом я поняла, что уже ничего не боюсь. Делала всё, что от меня зависело.

— Но бояться было чего. В одном из эпизодов соперники атаковали вас, а вашим партнёрам пришлось буквально «отбивать» вас.

— Вы про драку? Нет, не страшно. Меня атаковали, а девочки заступились за меня. Вы же знаете, что вратаря в хоккее в обиду давать нельзя. Я считаю, что они сделали всё правильно.

— Был ещё один неприятный эпизод: когда вы выиграли у чешек, то после матча, на исполнении российского гимна, болельщики начали свистеть. Как отнеслись к такому неуважению?

— Игра была очень напряжённая. В какой-то момент зрители стали свистеть, а потом на лёд полетели стаканы и другие вещи... С таким неуважением я ещё не сталкивалась… А когда мы победили и слушали гимн, то вдруг всей командой решили запеть, чтобы не слышать свист с трибун. Но вся эта ситуация, скорее наоборот, ещё больше сплотила нас. Мы завелись и завоевали медали.

— Когда поехали в сборную, ожидали, что тренеры доверят вам первый номер в воротах?

— Понимала, что буду в сборной основным вратарём. До этого я много выступала в турнирах и, мне кажется, зарекомендовала себя. О том, что мне дадут звание «Лучшего вратаря турнира», я, конечно, и подумать даже не могла…но зато какой был сюрприз! Сначала же не задумываешься о личных призах. Едешь с одной целью — занять первое место.

— Кстати, в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) у вас недавно тоже был рекорд: вы отразили 116 бросков за две игры. Но ваша команда сейчас занимает последнее место… Чего не хватает?

— Команда у нас очень молодая. Не хватает где-то опыта и мастерства. Но это позволяет мне расти, как спортсменке. В матчах очень много бросков, и мне приходится быть активнее, часто спасать команду. Чувствую, что я прибавила в мастерстве, стала опытнее.

— Валерия, на самом деле меня мучает вопрос: что побуждает девушку идти в хоккей?

— Многие этому удивляются, а мне просто в один момент это понравилось и всё. Попробовала — втянулась. У меня ещё семья хоккейная — папа играл, брат играет. В хоккее мне нравится играть на воротах. Вратарём быть гораздо интереснее, чем полевым игроком. Часто от тебя зависит исход всего матча. Все мои друзья уже смирились с мыслью, что я — хоккеистка. Что я крутая хоккеистка.