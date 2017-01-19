«Родник» возглавил марафонец-рекордсмен

Новый директор областного Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки подготовки «Родник» Олег Кульков, будучи спортсменом, установил рекорд Свердловской области в марафоне. Фото: uralathletics.ru

Опубликовано в №9 от 19.01.2017

Смена руководства произошла в Центре паралимпийской и сурдлимпийской подготовки «Родник». Новым руководителем этой спортивной организации стал мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике Олег КУЛЬКОВ. Заместителем директора «Родника» назначена заслуженный мастер спорта по скоростному бегу на коньках призёр зимних Олимпийских игр в Турине Галина Лихачёва.

С новым руководителем центра «Родник» побеседовал корреспондент «ОГ».

– Олег Сергеевич, какие задачи поставлены перед вами в новой должности?

– У «Родника» всегда одни задачи независимо от того, кто его возглавляет – качественная подготовка спортсменов сборных команд области. Критерий для оценки нашей работы один – медали, которые завоёвывают наши спортсмены на российских и международных соревнованиях.

– Вы ведь не новый человек в этой сфере, хорошо знаете многие проблемы спорта инвалидов…

– Если я начну сейчас перечислять все наши проблемы, то это будет долго и скучно. Работаем над ними ежедневно. Уверен, что при максимальном применении имеющихся навыков и сил той команды, которая сейчас в центре работает, проблемы решаемы.

– Как так получилось, что после окончания в 2013 году спортивной карьеры вы стали работать в сфере спорта инвалидов?

– Не скажу, что я целенаправленно стремился именно к этому поприщу, но его величество случай распорядился так, что я оказался в «Роднике». За длинную спортивную карьеру часто встречался с паралимпийцами и сурдлимпийцами, многие из них стали моими друзьями. И сейчас, помогая спортсменам-инвалидам, я чувствую, что занимаюсь нужным делом.

– Создатель «Родника» Людмила Михайловна Семёнкина возвращается в статусе советника директора.

– С её опытом и знаниями она сейчас действительно мой большой помощник. Считаю, что мне очень повезло.

– Будучи действующим спортсменом, вы выступали на разных дистанциях – от трёх километров до марафона. Наверняка перед каждой из этих дистанций – разное предчувствие предстоящего испытания…

– …Пожалуй, вы близки к истине.

– Испытание, которое вам выпало сейчас, с чем можно сравнить?

– Мне кажется, что таких дистанций я ещё не бегал. Это, наверное, ультрамарафон (смеётся). И мой спортивный опыт подсказывает, что потребуется максимальная концентрация и распределение сил на длинной и сложной дистанции. Многие вопросы мне знакомы, многие знакомы не очень, а многие не знакомы совсем. Самая важная задача – как можно быстрее ликвидировать имеющиеся пробелы в знаниях.