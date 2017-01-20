Главному ледовому дворцу Среднего Урала исполнилось 45 лет

Приглашение на открытие Дворца спорта профсоюзов

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №10 от 20.01.2017

20 января в 1972 году в Свердловске открылся первый на территории области крытый ледовый дворец.

Дворец спорта профсоюзов (таково было официальное название спорткомплекса) предназначался в первую очередь для хоккеистов свердловского «Автомобилиста». В 60-х годах прошлого века они играли на открытом катке малой арены Центрального стадиона, но к началу следующего десятилетия это уже воспринималось как недопустимое явление для команд высшей лиги.

В новом сооружении хоккей стал, разумеется, главным «жильцом». Но — не единственным. На ледовой арене также занимались фигуристы, а различных в помещениях самого Дворца и пристроя к нему разместились зал гимнастики, шахматный клуб, два стрелковых тира, кафе на 400 мест…

Дворец спорта активно использовался и для проведения различных культурных мероприятий: здесь, в частности, выступали с гастролями самые популярные ансамбли и певцы Советского Союза: «Самоцветы», Александр Градский, «Машина времени»… На время концертов ледовую площадку закрывали специальными деревянными «матами», на которые устанавливали кресла, — это повышало вместимость сооружения почти в два раза — с четырёх тысяч зрителей до семи тысяч.

Автором проекта Дворца спорта была архитектор института «Свердловскгорпроект» Людмила Винокурова. Она — уроженка Камышлова, выпускница стройфака УПИ (1958) и при этом — первый на Среднем Урале мастер спорта по волейболу. По её проектам в Свердловске были также построены бассейн «Юность», гостиница «Уктус», жилые здания на улице Викулова… А ещё — несколько снежных городков на площади 1905 года.

В день открытия Дворца спорта профсоюзов после недолгой торжественной церемонии на лёд первыми вышли фигуристы, откатавшие показательные номера. А потом началось главное действо: хоккейный матч «Автомобилист» — «Динамо» (Киев). Свердловчане не испортили праздник — победили со счётом 6:0.

В начале XXI века Дворец спорта подвергся капитальной реконструкции. Теперь он называется «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец».