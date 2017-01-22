Легкоатлеты держат порох сухим

На "Рождественских стартах", прошедших в Екатеринбурге 7 января, вошедший в список сборников Павел Тебеньков (№35) занял второе место на дистанции 1000 метров. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №11 от 21.01.2017

Шестнадцать спортсменов из Екатеринбурга и Нижнего Тагила вошли в список кандидатов в основную и резервную сборные России по лёгкой атлетике на 2017 год. У нормального обывателя вполне может возникнуть резонный вопрос: «Какая ещё сборная, если членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановлено ещё в ноябре 2015 года, и с тех пор наши спортсмены не имеют права участвовать в международных соревнованиях?»

Его-то мы и задали старшему тренеру сборной команды Свердловской области по лёгкой атлетике, заслуженному тренеру России Геннадию Байкенову.

– Есть несколько, даже чисто формальных, причин, по которым сборная России формируется, невзирая на ту ситуацию, которая сложилась в отечественной лёгкой атлетике, – пояснил Геннадий Николаевич. – Да, сейчас никто не может чётко сказать, когда будет восстановлено членство ВФЛА в ИААФ, но это не отменяет необходимости выявлять спортсменов, показывающих высокие результаты, и вести с ними планомерную учебно-тренировочную работу. Чтобы когда реабилитация российской лёгкой атлетики всё-таки произойдёт, мы были бы во всеоружии. Вот и сейчас две группы сборников тренируются в Новогорске и Кисловодске. Для проведения сборов государство выделяет деньги, а для этого нужен документ – сборная России действительно существует и работает. И ещё один важный нюанс – уже много лет указом губернатора Свердловской области ежегодно назначаются стипендии для показавших высокие результаты спортсменов, и там в положении закреплено, что обязательным условием является вхождение в состав национальной сборной.

– Все сильнейшие свердловчане попали в список сборников?

– А здесь вообще нет никакой субъективности. Критерий один – высокие результаты на всероссийских соревнованиях.

– Международные спортивные власти ещё перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро предлагали российским легкоатлетам на время отстранения ВФЛА выступать под нейтральным флагом, но тогда никто этим не воспользовался. Сейчас чемпионка мира по прыжкам в высоту Марина Кучина уже подала заявку, один из сильнейших российских барьеристов Сергей Шубенков тоже заявил, что готов для продолжения спортивной карьеры воспользоваться такой возможностью. Как отнесётесь к тому, что кто-то из свердловчан тоже захочет выступать под нейтральным флагом?

– Скажу честно, у меня нет ответа на этот вопрос. Но Сергея Шубенкова я где-то готов понять – ведь в 1984 году из-за бойкота Игр в Лос-Анджелесе на пике карьеры пропустила Олимпиаду его мама – Людмила Шубенкова, выступавшая в семиборье, а сейчас история повторилась с сыном. А вообще есть много аргументов и за, и против. Я для себя пока не решил, как к этому относиться.

К сказанному Геннадием Байкеновым стоит добавить несколько соображений. Да, можно встать в как бы патриотическую позу: «Страна вкладывала в тебя немалые средства, а ты теперь от неё отказываешься ради своих собственных интересов». Но с другой стороны – разве страна заинтересована, чтобы эти самые действительно немалые средства оказались потраченными впустую, потому что спортсмен топ-уровня не реализовал себя из-за чужих проступков и чьих-то политических амбиций? Ведь не за США или, не дай бог, Украину, будут выступать «нейтральные» спорт­смены.

К тому же министр спорта России Павел Колобков пусть не так публично, но высказался в поддержку тех легкоатлетов, кто решит, не дожидаясь реабилитации ВФЛА, выступать в нейтральном статусе. Дело в том, что финансовую поддержку, и это логично, государство оказывает только тем, кто представляет на международных соревнованиях нашу страну.

– Если российским легкоатлетам придётся ехать на соревнования в качестве нейтральных спортсменов, то найдём какие-нибудь варианты финансовой помощи, – цитирует Колобкова сайт rusathletics.com. – Будем этот вопрос обсуждать с главой ВФЛА Дмитрием Шляхтиным.

Свердловчане в сборной России по лёгкой атлетике на 2017 год