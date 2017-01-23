«Уралочка-НТМК» лишает Казань лидерства в Суперлиге

Ксения Парубец (Ильченко) набрала в матче с казанским «Динамо» 32 очка. Фото: vk.com

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Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 20-22 января

Волейбол: Вслед за Краснодаром «Уралочка» обыграла и Казань

Суперлига (женщины)

14-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Динамо» (Казань) - 3:1 (24:26, 25:17, 25:20, 25:22).

Самые результативные: Парубец (Ильченко) (32), Ирисова, Евдокимова (по 14) - Воронкова (14), Заряжко (13), Исаева, Василева (по 12).

* Два тура подряд волейболистки «Уралочки» вносят принципиальные изменения в верхнюю часть турнирной таблицы регулярного чемпионата женской Суперлиги. В предыдущем свердловчанки обыграли краснодарское «Динамо» и сместили соперниц с третьей строчки, а на этот раз оставили без набранных турнирных очков лидера - казанское «Динамо» и тем самым помогли выйти на первое место «Динамо» московскому.

Результаты других матчей: «Ленинградка» - «Енисей» - 3:2, «Динамо» (Кр) - «Сахалин» - 3:0, «Динамо» (М) - «Заречье-Одинцово» - 3:1. Матч «Метар» - «Протон» состоится сегодня.

Турнирная таблица

Команда И В П Партии О 1. «Динамо» (Москва) 14 12 (3) 2 (1) 39 : 14 34 2. «Динамо» (Казань) 14 11 (1) 3 (2) 38 : 14 34 4. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область) 14 10 (1) 4 (1) 34 : 20 30 3. «Динамо» (Краснодар) 14 10 (2) 4 31 : 18 28 5. «Заречье-Одинцово» (Одинцово) 14 8 (1) 6 (1) 30 : 26 24 6. «Енисей» (Красноярск) 14 7 7 (2) 28 : 22 23 7. «Протон» (Саратов) 13 3 10 (3) 17 : 31 12 8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 14 4 (3) 10 16 : 37 9 9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 14 2 12 (1) 12 : 38 7 9. «Метар» (Челябинск) 13 2 11 10 : 35 6

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 24 января в Лиге чемпионов ЕКВ с клубным чемпионом мира турецким клубом «Эдзаджибаши» (ДИВС «Уралочка», 19.00). В чемпионате России следующий матч в гостях с командой «Заречье-Одинцово» 29 января.

Высшая лига «А» (мужчины)

13-й тур

«Дагестан» (Махачкала) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 3:0 (28:26, 25:21, 25:18) и 3:1 (21:25, 25:15, 26:19, 25:22).

Результаты других матчей: «МГТУ» - «Кристалл» - 3:2, 3:2; «Грозный» - «Академия» - 3:2, 0:3; «Торпедо» - «Университет» - 3:1, 1:3; «Прикамье» - «Спортакадемия-ВРЗ» - 3:0, 0:3; «Ярославич» - «Трансгаз-Ставрополь» - 3:1, 3:0.

Положение команд: «Ярославич» - 55 очков, «Дагестан» - 51, «Прикамье» - 50, «Университет» - 48, «МГТУ» - 47, «Торпедо» - 42, «Академия» - 40, «Локомотив-Изумруд» - 36, «Спортакадемия-ВРЗ» - 34, «Кристалл» - 25, «Трансгаз-Ставрополь» - 23, «Грозный» - 17.

Хоккей: «Спутник»: шесть очков в двух матчах и шестое место

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) – «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

20 января. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Назаров; Чистяков - Серкин, Шакуров – Гасников - Мингалеев; Кунгурцев - Фомичев, Жиляков – Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Гиберт – Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, И.Иванов – Шибаев - Фахрутдинов.

«СКА-Нева»: Мельничук; Чуркин - Тихонов, Кондратьев – Рычаго - Конозов; Молодцов - Козловский, Алтыбармакян - Неколенко - Орлович-Грудков; Солянников - Крылов, Коренев - Скворцов - Карлин; Ушнев - Александров, Жихарев – Мальцев - Ларичев.

Голы: 1:0 Жиляков (26.27), 2:0 Курепанов (49.38).

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Буран» (Воронеж) – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

22 января. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Перевозчиков; Чистяков - Серкин, Шакуров - Гасников - Мингалеев; Кунгурцев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Кравченко — Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, И.Иванов - Шибаев - Фахрутдинов.

«Буран»: Летуновский; Петров - Суховерхов, Агеев - Смирнов - Кучкин; Стеценко - Зеленко, Коротеев - Железнов - Белозёров; Геращенко - Кузнецов, Антонов - Тихомиров - Камаев; Гританс - Павельчук, Луговой - Жарков - Литвяк.

Голы:1:0 Шакуров (Гасников, Мингалеев, 17.50, бол.), 2:0 Мокин (Рожков, 29.04), 3:0 Мингалеев (Гасников, 29.51, мен.), 3:1 Тихомиров (Геращенко, 30.47), 3:2 Агеев (Смирнов, Кучкин, 45.53, бол.), 4:2 Мокин (49.42), 5:2 Мокин (Кравченко, Рожков, 59.33).

Во втором периоде командам потребовалось чуть более полутора минут, чтобы забросить три шайбы, две из них на счету игроков «Спуника».

Следующий матч «Спутник» сыграет с «Рязанью» 24 января (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00)

Результаты других матчей: 20 января. «Молот-Прикамье» - «Звезда» - 4:2, «Динамо» (Бшх) - «Сокол» - 1:4, «Химик» - «Сарыарка» - 1:4, ТХК - «Торпедо» (У-К) - 2:3 Б, «Динамо» (СПб) - «Ермак» - 1:3. 21 января. «Дизель» - «Кристалл» - +:-, «Челмет» - «Саров» - 1:2 Б, «Южный Урал» - «Ариада-НХ» - 2:0. 22 января. «Молот-Прикамье» - «Рязань» - 2:1 Б, «Торос» - «Звезда» - 5:2, «Ижсталь» - «СКА-Нева» - 3:2, «Химик» - «Торпедо» (У-К) - 2:1 Б, ТХК - «Сарыарка» - 2:4, «Динамо» (Бшх) – «Ермак» - 4:3, «Динамо» (СПб) - «Сокол» - 2:1 Б.

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 41 24 1 3 6 3 4 133-79 89 2. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 42 24 2 5 0 1 10 129-76 87 3. «Сарыарка» (Астана) 42 25 1 3 2 2 9 112-58 87 4. ТХК (Тверь) 46 23 3 2 4 0 14 127-105 83 5. «Сокол» (Красноярск) 43 20 1 6 2 1 13 96-86 77 6. «Спутник» (Нижний Тагил) 42 17 3 5 5 2 10 109-95 74 7. «Ермак» (Ангарск) 43 16 6 3 3 3 12 98-87 72 8. «Звезда» (Чехов) 42 17 4 3 2 4 12 111-100 71 9. «Торос»» (Нефтекамск) 40 20 2 1 1 2 14 116-94 69 10. «Динамо» (Балашиха) 40 20 3 1 1 0 15 117-95 69 11. «Зауралье» (Курган) 41 19 0 3 3 2 14 92-86 68 12. «Нефтяник» (Альметьевск) 38 18 2 2 1 2 13 92-79 65 13. «Рязань» (Рязань) 40 17 1 2 4 2 14 101-88 63 14. «Рубин» (Тюмень) 41 16 4 2 3 0 16 104-96 63 15. «Динамо» (Санкт-Петербург) 40 16 1 3 3 3 14 88-86 62 16. «Дизель» (Пенза) 42 18 0 1 2 4 17 98-107 62 17. «Ижсталь» (Ижевск) 40 16 3 2 2 1 16 90-100 61 18. «Молот-Прикамье» (Пермь) 42 14 3 4 2 2 17 112-111 60 19. «Саров» (Саров) 40 17 0 2 4 0 17 86-88 59 20. «Челмет» (Челябинск) 43 15 1 4 3 1 19 112-127 59 21. «Южный Урал» (Орск) 43 11 1 2 6 3 20 82-106 48 22. «Барс» (Казань) 38 12 0 3 3 1 19 68-92 46 23. «Химик» (Воскресенск) 41 8 3 2 1 2 25 65-107 37 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 40 9 0 2 4 1 24 80-139 36 25. «Буран» (Воронеж) 40 6 0 0 1 3 30 75-157 22 26. «Кристалл» (Саратов) 42 5 0 2 0 0 35 48-97 19

Снайперы: Ломако («Сарыарка») – 20 шайб, Гордеев («Торос») - 17, Карлин («СКА-Нева»), Голованов («Торос»), Каменев («Рубин») - по 16… Князев («Спутник»/»Сокол») – 14… Жиляков («Спутник») - 12… Е.Иванов («Спутник»/»Рубин») - 11…

Ассистенты: Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») - по 23 передачи, Белухин («Торпедо» У-К) - 22… Мокин («Спутник») - 16…

Бомбардиры: (гол+пас): Гордеев - 34 (17+17), Голованов (оба – «Торос») - 34 (16+18), Рычагов («СКА-Нева») – 34 (11+23)… Жиляков («Спутник») – 24 (12+12)…

Регулярный чемпионат КХЛ

23 января после трёхдневного перерыва возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Перед заключительным отрезком турнира, который финиширует 18 февраля, турнирные расклады в двух конференциях выглядят следующим образом.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда 52 33 1 2 4 1 11 173-116 110 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 52 33 1 2 4 1 11 173-116 110 2. «Авангард» (Омск)* 52 28 2 4 1 2 15 140-107 99 3. «Ак Барс» (Казань) 53 26 3 6 2 1 15 136-102 99 4. «Трактор» (Челябинск) 52 23 2 1 6 3 17 114-100 84 5. «Салават Юлаев» (Уфа) 52 19 2 4 9 2 16 150-145 80 6. «Барыс» (Астана) 51 22 4 0 1 1 23 132-150 76 7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 52 21 2 2 3 0 24 121-127 74 8. «Адмирал» (Владивосток) 52 20 2 1 6 0 23 130-133 72 9. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 52 17 1 6 1 0 27 120-138 66 10. «Автомобилист» (Екатеринбург) 51 16 1 5 3 3 23 109-139 66 11. «Сибирь» (Новосибирск) 51 16 1 5 2 3 24 113-126 65 12. «Амур» (Хабаровск) 52 15 1 3 4 2 27 87-115 59 13. «Югра» (Ханты-Мансийск) 51 17 1 2 1 0 30 93-120 58 14. «Лада» (Тольятти) 52 14 1 4 3 2 28 129-157 57 15. «Металлург» (Новокузнецк) 51 7 0 3 1 2 38 78-167 30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 51 33 2 5 3 2 6 217-92 118 2. ЦСКА (Москва)* 51 34 1 1 7 1 7 146-94 114 3. «Локомотив» (Ярославль) 52 28 1 3 2 3 15 134-105 97 4. «Торпедо» (Нижний Новгород) 51 25 2 5 2 4 13 124-99 95 5. «Динамо» (Москва) 52 23 4 5 5 0 15 136-97 92 6. «Динамо» (Минск) 49 22 2 4 2 2 17 133-124 82 7. «Витязь» (Чехов) 51 21 3 3 3 0 21 130-135 78 8. «Йокерит» (Хельсинки) 51 19 2 3 6 5 16 123-137 78 9. «Сочи» (Сочи) 51 21 2 4 1 1 22 121-121 77 10. «Слован» (Братислава) 52 20 3 2 3 2 22 124-142 75 11. «Медвешчак» (Загреб) 52 19 2 2 2 1 26 116-143 68 12. «Северсталь» (Череповец) 51 16 1 2 4 4 24 113-142 62 13. «Спартак» (Москва) 52 17 0 2 3 2 28 112-140 60 14. «Динамо» (Рига) 52 11 1 5 4 1 30 100-141 50

* Лидеры дивизиона

Снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 37 шайб, Доус («Барыс») – 33, Дадонов, Ковальчук (оба - СКА) – по 27… Гареев – 16… Тичар – 12… Коукал, Торченюк (все – «Автомобилист») – по 9…

Ассистенты: Шипачёв – 47, Ковальчук, Гусев (все - СКА), Ли («Металлург», Мг) – по 41… Торченюк – 15… Симаков, Михнов (все – «Автомобилист») – по 11…

Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 73 (37+36), Ковальчук – 68 (27+41), Шипачёв (оба - СКА) – 66 (19+47)… Гареев – 25 (16+9)… Торченюк – 24 (9+15)… Коукал– 17 (9+8)… Тичар (все – «Автомобилист») – 17 (12+5)

Екатеринбургскому «Автомобилисту» осталось сыграть в регулярном чемпионате КХЛ девять матчей: в гостях 24 января с минским «Динамо», 26 января с финским «Йокеритом» и 28 января с рижским «Динамо», а затем «лоси» сыграют шест игр дома - 1 февраля с минским «Динамо», 3-го - с рижским «Динамо», 5-го - с «Йокеритом», 14-го - с новокузнецким «Металлургом», 16-го с «Авангардом» и 18-го с «Сибирью».

Баскетбол: Больше очков, чем в матче с «Вологдой», «лисицы» набирали лишь дважды

Премьер-лига (женщины)

«УГМК» (Екатеринбург) - «Вологда-Чеваката» (Вологда) - 117:72 (39:27, 25:16, 28:19, 25:10).

22 января. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка».

«УГМК»: Барич - 8, Нолан - 2, Таурази - 26, Мессеман - 16, Грайнер - 14; Завьялова - 2, Артешина - 6, Белякова - 14, Виеру - 17, Черепанова - 6, Петракова - 6.

«Вологда-Чеваката»: Радочай - 13, Ворожцова - 3, Джонс - 8, Кэннон - 27, Филончик - 5; Арестёнок - 2, Андрианова - 2, Тохташ - 3, Тарасова - 7, Замараева - 2.

В чемпионатах России екатеринбургская команда лишь дважды набирала больше очков, чем в игре против команды, которая на данный момент идёт четвёртой в регулярном чемпионате. В октябре 2015 года «УГМК» обыграла ногинский «Спартак» со счётом 120:41, а «вечный» рекорд держится с марта 2001 года, когда команда, которая тогда называлась «Уралмаш-УГМК», разгромила красноярский «Шелен» (ныне – «Енисей») со счётом 136:37.

Нынешний главный тренер «Вологды» Дмитрий Донсков в 2009-2011 годах года работал в «УГМК» помощником Гундарса Ветры.

Результаты других матчей: 22 января. «Надежда» - «Динамо» (К) - 51:83, «Спартак» (Нг) - «Динамо» (Нс) - 57:72, «Енисей» - «Динамо» (М) - 63:69, «Казаночка» - МБА – 69:74.

В среду, 26 января, «УГМК» сыграет на домашней площадке матче Евролиги – соперником «лисиц» будет турецкий клуб «Хатай Бюйюкшехир». А в Премьер-лиге следующий матч 29 января – в Красноярске с «Енисеем».

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «УГМК» (Екатеринбург) 14 14 0 1114 - 728 28 100 2. «Динамо» (Курск) 14 13 1 1187 - 735 27 93 3. «Надежда» (Оренбург) 14 11 3 1020 - 855 25 79 4. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 14 8 6 993 - 1036 22 57 5. «Динамо» (Новосибирск) 15 7 8 992 - 1054 22 47 6. МБА (Москва) 13 6 7 885 - 897 19 46 7. «Динамо» (Москва) 13 5 8 853 - 931 18 38 8. «Енисей» (Красноярск) 15 5 10 986 - 1082 20 33 9. «Казаночка» (Казань) 14 4 10 825 - 976 18 29 10. «Спарта энд К» (Видное) 14 4 10 830 - 987 18 29 11. «Спартак» (Ногинск) 14 0 14 730 - 1134 14 0

Снайперы (очки в среднем за матч): Кэннон («Волгда-Чеваката») - 20,4; Таурази («УГМК») - 16,5; Тэтхем, Л.Уильямс (обе - «Динамо» Нс) – по 14,9…

Ассистенты (передачи в среднем за игру):Барич («УГМК») - 5,1; Круз («Динамо» К) - 5,0; Оувина («Надежда») - 4,9… Торренс («УГМК») - 4,3…

Подборы (в среднем за игру): Кэннон («Вологда-Чеваката») - 10,2; Тихоненко («Динамо» М) - 10,1; Л.УУильямс («Динамо» Нс) - 9,5… Виеру («УГМК») – 7,5…

Перехваты (в среднем за игру): Оувина («Надежда») - 2,8; Маккотри («Динамо» К) - 2,4; Торренс («УГМК») - 2,1…

Блокшоты (в среднем за игру): Горбачёва (МБА) - 1,8; Виеру («УГМК») - 1,6; Киселёва («Енисей») – 1,4…

Суперлига. Третий дивизион (мужчины)

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Эльбрус» (Черкесск) – 82:59 (23:16, 28:14, 14:17, 17:12).

20 января. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». Блок «Б».

«Уралмаш»: Воскресенский - 17, Макаров - 8, Евстафьев - 7, Манихин - 6, Малышев - 20; Панин - 0, Махнёв - 0, Щербаков - 0, Сабоцкий - 7, Храмов - 2, Агинских - 10, Досманов - 5.

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Эльбрус» (Черкесск) – 92:79 (27:22, 23:14, 21:22, 21:21).

21 января. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». Блок «Б».

«Уралмаш»: Воскресенский - 24, Макаров - 10, Евстафьев - 6, Манихин - 7, Малышев - 12; Панин - 0, Махнёв - 3, Сабоцкий - 0, Храмов - 0, Агинских - 24, Досманов - 6.

* В составе «Уралмаша» дебютировал 16-летний защитник Константин Щербаков (190 см). За 6.35 игрового времени новичок отметился одной атакующей передачей.

Результаты других матчей: «Нефтехимик» - «Динамо-МГТУ» - 85:83, 90:86; «Русичи» - «Уфимец» - 86:83, 80:89.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «Уралмаш» (Екатеринбург) 18 15 3 1388 - 1199 33 83 2. «Арсенал» (Тула) 16 12 4 1253 - 1193 28 75 3. «Уфимец» (Уфа) 20 12 8 1611 - 1481 32 60 4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 18 10 8 1448 - 1412 28 56 5. «АлтайБаскет» (Барнаул) 18 9 9 1443 - 1331 27 50 6. «Русичи» (Курск) 18 6 12 1485 - 1626 24 33 7. «Нефтехимик» (Тобольск) 18 5 13 1300 - 1439 23 28 8. «Эльбрус» (Черкесск) 18 3 15 1313 - 1560 21 17

24-25 января «Уралмаш» сыграет на домашней площадке с майкопским «Динамо-МГТУ» (ДИВС «Уралочка», блок «Б», начало в 17.00 и 18.00).

Хоккей с мячом: Двое свердловчан стали обладателями Суперкубка России

Суперкубок России

«Енисей» (Красноярск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 3:5 (3:4).

22 января. Сыктывкар. Стадион СШОР-1. 5200 зрителей.

«Енисей»: Черных, Викулин, Прокопьев, Ахметзянов, Чернов, Толстихин, Прокопьев, Вдовенко, Логинов, Насонов, Миргазов; И.Шевцов, Чернышёв, Швецов, Лапшин, Варламов, Макаров.|

«СКА-Нефтяник»: Каменев, Чижов, Мельников, Грановский, Ким, Сэфстрём, Шардаков, Потёмин, Фагерстрём, Ишкельдин, Бондаренко; Корев, Рязанцев, Петровский, Антипов, Ивкин, А.Шевцов. |

Голы: 1:0 Миргазов (Толстихин, 9.57), 2:0 И.Шевцов (Макаров,13.26), 2:1 Бондаренко (Ким, 20.53), 2:2 Ким (28.44), 3:2 Вдовенко (Толстихин, 30.02), 3:3 Шардаков (Сэфстрём, 31.37, с углового), 3:4 Бондаренко (А.Шевцов, 36.42, с углового), 3:5 Рязанцев (А.Шевцов, 72.59, с углового).

В матче за Суперкубок России приняли участие пять воспитанников свердловского хоккея с мячом. Двое - уроженец Серова и воспитанник краснотурьинского «Маяка» Юрий Шардаков и ещё один краснотурьинец Александр Антипов в составе «СКА-Нефтяника» стали обладателями почётного трофея. За «Енисей» играли первоуралец Алмаз Миргазов, краснотурьинец Виктор Чернышёв и Артём Ахметзянов из Среднеуральска.

Индорхоккей: «Динамо-Строитель» теряет незапланированные очки

Чемпионат России

Первый тур (Электросталь). Результаты матчей: «Динамо» (Э) - «Бесарыс» - 6:4, «Динамо-Строитель» - «Динамо-Строитель-2» - 5:4, УОР-1 - «Бесарыс» - 5:5, «Динамо» (Э) - «Динамо-Строитель-2» - 7:0, «Бесарыс» - «Динамо-Строитель» - 1:5, «Динамо» (Э) - УОР-1 - 9:4, «Бесарыс» - «Динамо-Строитель-2» - 5:3, «Динамо-Строитель» - УОР-1 - 2:4, УОР-1 - «Динамо-Строитель-2» - 4:3, «Динамо» (Э) - «Динамо-Строитель» - 3:3.

Примечание: Команда «Бесарыс» (Талдыкорган, Казахстан)

Положение команд после первого тура: «Динамо» (Электросталь) - 7 очков, «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) - 4, УОР-1 (Краснознаменск) - 3, «Динамо-Строитель-2» (Екатеринбург) - 0.

Игры заключительного второго тура пройдут 3-5 февраля в екатеринбургском ФОК «Чкаловский» (ул. Санаторная, 24).