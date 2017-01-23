«Уралочка-НТМК» лишает Казань лидерства в Суперлиге

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Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 20-22 января
Волейбол: Вслед за Краснодаром «Уралочка» обыграла и Казань
Суперлига (женщины)
14-й тур
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Динамо» (Казань) - 3:1 (24:26, 25:17, 25:20, 25:22).
Самые результативные: Парубец (Ильченко) (32), Ирисова, Евдокимова (по 14) - Воронкова (14), Заряжко (13), Исаева, Василева (по 12).
* Два тура подряд волейболистки «Уралочки» вносят принципиальные изменения в верхнюю часть турнирной таблицы регулярного чемпионата женской Суперлиги. В предыдущем свердловчанки обыграли краснодарское «Динамо» и сместили соперниц с третьей строчки, а на этот раз оставили без набранных турнирных очков лидера - казанское «Динамо» и тем самым помогли выйти на первое место «Динамо» московскому.
Результаты других матчей: «Ленинградка» - «Енисей» - 3:2, «Динамо» (Кр) - «Сахалин» - 3:0, «Динамо» (М) - «Заречье-Одинцово» - 3:1. Матч «Метар» - «Протон» состоится сегодня.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Партии
О
1. «Динамо» (Москва)
14
12 (3)
2 (1)
39 : 14
34
2. «Динамо» (Казань)
14
11 (1)
3 (2)
38 : 14
34
4. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)
14
10 (1)
4 (1)
34 : 20
30
3. «Динамо» (Краснодар)
14
10 (2)
4
31 : 18
28
5. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)
14
8 (1)
6 (1)
30 : 26
24
6. «Енисей» (Красноярск)
14
7
7 (2)
28 : 22
23
7. «Протон» (Саратов)
13
3
10 (3)
17 : 31
12
8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
14
4 (3)
10
16 : 37
9
9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
14
2
12 (1)
12 : 38
7
9. «Метар» (Челябинск)
13
2
11
10 : 35
6
Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 24 января в Лиге чемпионов ЕКВ с клубным чемпионом мира турецким клубом «Эдзаджибаши» (ДИВС «Уралочка», 19.00). В чемпионате России следующий матч в гостях с командой «Заречье-Одинцово» 29 января.
Высшая лига «А» (мужчины)
13-й тур
«Дагестан» (Махачкала) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 3:0 (28:26, 25:21, 25:18) и 3:1 (21:25, 25:15, 26:19, 25:22).
Результаты других матчей: «МГТУ» - «Кристалл» - 3:2, 3:2; «Грозный» - «Академия» - 3:2, 0:3; «Торпедо» - «Университет» - 3:1, 1:3; «Прикамье» - «Спортакадемия-ВРЗ» - 3:0, 0:3; «Ярославич» - «Трансгаз-Ставрополь» - 3:1, 3:0.
Положение команд: «Ярославич» - 55 очков, «Дагестан» - 51, «Прикамье» - 50, «Университет» - 48, «МГТУ» - 47, «Торпедо» - 42, «Академия» - 40, «Локомотив-Изумруд» - 36, «Спортакадемия-ВРЗ» - 34, «Кристалл» - 25, «Трансгаз-Ставрополь» - 23, «Грозный» - 17.
Хоккей: «Спутник»: шесть очков в двух матчах и шестое место
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) – «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
20 января. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.
«Спутник»: Назаров; Чистяков - Серкин, Шакуров – Гасников - Мингалеев; Кунгурцев - Фомичев, Жиляков – Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Гиберт – Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, И.Иванов – Шибаев - Фахрутдинов.
«СКА-Нева»: Мельничук; Чуркин - Тихонов, Кондратьев – Рычаго - Конозов; Молодцов - Козловский, Алтыбармакян - Неколенко - Орлович-Грудков; Солянников - Крылов, Коренев - Скворцов - Карлин; Ушнев - Александров, Жихарев – Мальцев - Ларичев.
Голы: 1:0 Жиляков (26.27), 2:0 Курепанов (49.38).
«Спутник» (Нижний Тагил) – «Буран» (Воронеж) – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).
22 января. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.
«Спутник»: Перевозчиков; Чистяков - Серкин, Шакуров - Гасников - Мингалеев; Кунгурцев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Кравченко — Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, И.Иванов - Шибаев - Фахрутдинов.
«Буран»: Летуновский; Петров - Суховерхов, Агеев - Смирнов - Кучкин; Стеценко - Зеленко, Коротеев - Железнов - Белозёров; Геращенко - Кузнецов, Антонов - Тихомиров - Камаев; Гританс - Павельчук, Луговой - Жарков - Литвяк.
Голы:1:0 Шакуров (Гасников, Мингалеев, 17.50, бол.), 2:0 Мокин (Рожков, 29.04), 3:0 Мингалеев (Гасников, 29.51, мен.), 3:1 Тихомиров (Геращенко, 30.47), 3:2 Агеев (Смирнов, Кучкин, 45.53, бол.), 4:2 Мокин (49.42), 5:2 Мокин (Кравченко, Рожков, 59.33).
- Во втором периоде командам потребовалось чуть более полутора минут, чтобы забросить три шайбы, две из них на счету игроков «Спуника».
- Следующий матч «Спутник» сыграет с «Рязанью» 24 января (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00)
Результаты других матчей: 20 января. «Молот-Прикамье» - «Звезда» - 4:2, «Динамо» (Бшх) - «Сокол» - 1:4, «Химик» - «Сарыарка» - 1:4, ТХК - «Торпедо» (У-К) - 2:3 Б, «Динамо» (СПб) - «Ермак» - 1:3. 21 января. «Дизель» - «Кристалл» - +:-, «Челмет» - «Саров» - 1:2 Б, «Южный Урал» - «Ариада-НХ» - 2:0. 22 января. «Молот-Прикамье» - «Рязань» - 2:1 Б, «Торос» - «Звезда» - 5:2, «Ижсталь» - «СКА-Нева» - 3:2, «Химик» - «Торпедо» (У-К) - 2:1 Б, ТХК - «Сарыарка» - 2:4, «Динамо» (Бшх) – «Ермак» - 4:3, «Динамо» (СПб) - «Сокол» - 2:1 Б.
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
41
24
1
3
6
3
4
133-79
89
2. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
42
24
2
5
0
1
10
129-76
87
3. «Сарыарка» (Астана)
42
25
1
3
2
2
9
112-58
87
4. ТХК (Тверь)
46
23
3
2
4
0
14
127-105
83
5. «Сокол» (Красноярск)
43
20
1
6
2
1
13
96-86
77
6. «Спутник» (Нижний Тагил)
42
17
3
5
5
2
10
109-95
74
7. «Ермак» (Ангарск)
43
16
6
3
3
3
12
98-87
72
8. «Звезда» (Чехов)
42
17
4
3
2
4
12
111-100
71
9. «Торос»» (Нефтекамск)
40
20
2
1
1
2
14
116-94
69
10. «Динамо» (Балашиха)
40
20
3
1
1
0
15
117-95
69
11. «Зауралье» (Курган)
41
19
0
3
3
2
14
92-86
68
12. «Нефтяник» (Альметьевск)
38
18
2
2
1
2
13
92-79
65
13. «Рязань» (Рязань)
40
17
1
2
4
2
14
101-88
63
14. «Рубин» (Тюмень)
41
16
4
2
3
0
16
104-96
63
15. «Динамо» (Санкт-Петербург)
40
16
1
3
3
3
14
88-86
62
16. «Дизель» (Пенза)
42
18
0
1
2
4
17
98-107
62
17. «Ижсталь» (Ижевск)
40
16
3
2
2
1
16
90-100
61
18. «Молот-Прикамье» (Пермь)
42
14
3
4
2
2
17
112-111
60
19. «Саров» (Саров)
40
17
0
2
4
0
17
86-88
59
20. «Челмет» (Челябинск)
43
15
1
4
3
1
19
112-127
59
21. «Южный Урал» (Орск)
43
11
1
2
6
3
20
82-106
48
22. «Барс» (Казань)
38
12
0
3
3
1
19
68-92
46
23. «Химик» (Воскресенск)
41
8
3
2
1
2
25
65-107
37
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
40
9
0
2
4
1
24
80-139
36
25. «Буран» (Воронеж)
40
6
0
0
1
3
30
75-157
22
26. «Кристалл» (Саратов)
42
5
0
2
0
0
35
48-97
19
Снайперы: Ломако («Сарыарка») – 20 шайб, Гордеев («Торос») - 17, Карлин («СКА-Нева»), Голованов («Торос»), Каменев («Рубин») - по 16… Князев («Спутник»/»Сокол») – 14… Жиляков («Спутник») - 12… Е.Иванов («Спутник»/»Рубин») - 11…
Ассистенты: Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») - по 23 передачи, Белухин («Торпедо» У-К) - 22… Мокин («Спутник») - 16…
Бомбардиры: (гол+пас): Гордеев - 34 (17+17), Голованов (оба – «Торос») - 34 (16+18), Рычагов («СКА-Нева») – 34 (11+23)… Жиляков («Спутник») – 24 (12+12)…
Регулярный чемпионат КХЛ
- 23 января после трёхдневного перерыва возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Перед заключительным отрезком турнира, который финиширует 18 февраля, турнирные расклады в двух конференциях выглядят следующим образом.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
52
33
1
2
4
1
11
173-116
110
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
52
33
1
2
4
1
11
173-116
110
2. «Авангард» (Омск)*
52
28
2
4
1
2
15
140-107
99
3. «Ак Барс» (Казань)
53
26
3
6
2
1
15
136-102
99
4. «Трактор» (Челябинск)
52
23
2
1
6
3
17
114-100
84
5. «Салават Юлаев» (Уфа)
52
19
2
4
9
2
16
150-145
80
6. «Барыс» (Астана)
51
22
4
0
1
1
23
132-150
76
7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
52
21
2
2
3
0
24
121-127
74
8. «Адмирал» (Владивосток)
52
20
2
1
6
0
23
130-133
72
9. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
52
17
1
6
1
0
27
120-138
66
10. «Автомобилист» (Екатеринбург)
51
16
1
5
3
3
23
109-139
66
11. «Сибирь» (Новосибирск)
51
16
1
5
2
3
24
113-126
65
12. «Амур» (Хабаровск)
52
15
1
3
4
2
27
87-115
59
13. «Югра» (Ханты-Мансийск)
51
17
1
2
1
0
30
93-120
58
14. «Лада» (Тольятти)
52
14
1
4
3
2
28
129-157
57
15. «Металлург» (Новокузнецк)
51
7
0
3
1
2
38
78-167
30
* Лидеры дивизиона
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
51
33
2
5
3
2
6
217-92
118
2. ЦСКА (Москва)*
51
34
1
1
7
1
7
146-94
114
3. «Локомотив» (Ярославль)
52
28
1
3
2
3
15
134-105
97
4. «Торпедо» (Нижний Новгород)
51
25
2
5
2
4
13
124-99
95
5. «Динамо» (Москва)
52
23
4
5
5
0
15
136-97
92
6. «Динамо» (Минск)
49
22
2
4
2
2
17
133-124
82
7. «Витязь» (Чехов)
51
21
3
3
3
0
21
130-135
78
8. «Йокерит» (Хельсинки)
51
19
2
3
6
5
16
123-137
78
9. «Сочи» (Сочи)
51
21
2
4
1
1
22
121-121
77
10. «Слован» (Братислава)
52
20
3
2
3
2
22
124-142
75
11. «Медвешчак» (Загреб)
52
19
2
2
2
1
26
116-143
68
12. «Северсталь» (Череповец)
51
16
1
2
4
4
24
113-142
62
13. «Спартак» (Москва)
52
17
0
2
3
2
28
112-140
60
14. «Динамо» (Рига)
52
11
1
5
4
1
30
100-141
50
* Лидеры дивизиона
Снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 37 шайб, Доус («Барыс») – 33, Дадонов, Ковальчук (оба - СКА) – по 27… Гареев – 16… Тичар – 12… Коукал, Торченюк (все – «Автомобилист») – по 9…
Ассистенты: Шипачёв – 47, Ковальчук, Гусев (все - СКА), Ли («Металлург», Мг) – по 41… Торченюк – 15… Симаков, Михнов (все – «Автомобилист») – по 11…
Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 73 (37+36), Ковальчук – 68 (27+41), Шипачёв (оба - СКА) – 66 (19+47)… Гареев – 25 (16+9)… Торченюк – 24 (9+15)… Коукал– 17 (9+8)… Тичар (все – «Автомобилист») – 17 (12+5)
- Екатеринбургскому «Автомобилисту» осталось сыграть в регулярном чемпионате КХЛ девять матчей: в гостях 24 января с минским «Динамо», 26 января с финским «Йокеритом» и 28 января с рижским «Динамо», а затем «лоси» сыграют шест игр дома - 1 февраля с минским «Динамо», 3-го - с рижским «Динамо», 5-го - с «Йокеритом», 14-го - с новокузнецким «Металлургом», 16-го с «Авангардом» и 18-го с «Сибирью».
Баскетбол: Больше очков, чем в матче с «Вологдой», «лисицы» набирали лишь дважды
Премьер-лига (женщины)
«УГМК» (Екатеринбург) - «Вологда-Чеваката» (Вологда) - 117:72 (39:27, 25:16, 28:19, 25:10).
22 января. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка».
«УГМК»: Барич - 8, Нолан - 2, Таурази - 26, Мессеман - 16, Грайнер - 14; Завьялова - 2, Артешина - 6, Белякова - 14, Виеру - 17, Черепанова - 6, Петракова - 6.
«Вологда-Чеваката»: Радочай - 13, Ворожцова - 3, Джонс - 8, Кэннон - 27, Филончик - 5; Арестёнок - 2, Андрианова - 2, Тохташ - 3, Тарасова - 7, Замараева - 2.
- В чемпионатах России екатеринбургская команда лишь дважды набирала больше очков, чем в игре против команды, которая на данный момент идёт четвёртой в регулярном чемпионате. В октябре 2015 года «УГМК» обыграла ногинский «Спартак» со счётом 120:41, а «вечный» рекорд держится с марта 2001 года, когда команда, которая тогда называлась «Уралмаш-УГМК», разгромила красноярский «Шелен» (ныне – «Енисей») со счётом 136:37.
- Нынешний главный тренер «Вологды» Дмитрий Донсков в 2009-2011 годах года работал в «УГМК» помощником Гундарса Ветры.
Результаты других матчей: 22 января. «Надежда» - «Динамо» (К) - 51:83, «Спартак» (Нг) - «Динамо» (Нс) - 57:72, «Енисей» - «Динамо» (М) - 63:69, «Казаночка» - МБА – 69:74.
- В среду, 26 января, «УГМК» сыграет на домашней площадке матче Евролиги – соперником «лисиц» будет турецкий клуб «Хатай Бюйюкшехир». А в Премьер-лиге следующий матч 29 января – в Красноярске с «Енисеем».
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «УГМК» (Екатеринбург)
14
14
0
1114 - 728
28
100
2. «Динамо» (Курск)
14
13
1
1187 - 735
27
93
3. «Надежда» (Оренбург)
14
11
3
1020 - 855
25
79
4. «Вологда-Чеваката» (Вологда)
14
8
6
993 - 1036
22
57
5. «Динамо» (Новосибирск)
15
7
8
992 - 1054
22
47
6. МБА (Москва)
13
6
7
885 - 897
19
46
7. «Динамо» (Москва)
13
5
8
853 - 931
18
38
8. «Енисей» (Красноярск)
15
5
10
986 - 1082
20
33
9. «Казаночка» (Казань)
14
4
10
825 - 976
18
29
10. «Спарта энд К» (Видное)
14
4
10
830 - 987
18
29
11. «Спартак» (Ногинск)
14
0
14
730 - 1134
14
0
Снайперы (очки в среднем за матч): Кэннон («Волгда-Чеваката») - 20,4; Таурази («УГМК») - 16,5; Тэтхем, Л.Уильямс (обе - «Динамо» Нс) – по 14,9…
Ассистенты (передачи в среднем за игру):Барич («УГМК») - 5,1; Круз («Динамо» К) - 5,0; Оувина («Надежда») - 4,9… Торренс («УГМК») - 4,3…
Подборы (в среднем за игру): Кэннон («Вологда-Чеваката») - 10,2; Тихоненко («Динамо» М) - 10,1; Л.УУильямс («Динамо» Нс) - 9,5… Виеру («УГМК») – 7,5…
Перехваты (в среднем за игру): Оувина («Надежда») - 2,8; Маккотри («Динамо» К) - 2,4; Торренс («УГМК») - 2,1…
Блокшоты (в среднем за игру): Горбачёва (МБА) - 1,8; Виеру («УГМК») - 1,6; Киселёва («Енисей») – 1,4…
Суперлига. Третий дивизион (мужчины)
«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Эльбрус» (Черкесск) – 82:59 (23:16, 28:14, 14:17, 17:12).
20 января. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». Блок «Б».
«Уралмаш»: Воскресенский - 17, Макаров - 8, Евстафьев - 7, Манихин - 6, Малышев - 20; Панин - 0, Махнёв - 0, Щербаков - 0, Сабоцкий - 7, Храмов - 2, Агинских - 10, Досманов - 5.
«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Эльбрус» (Черкесск) – 92:79 (27:22, 23:14, 21:22, 21:21).
21 января. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». Блок «Б».
«Уралмаш»: Воскресенский - 24, Макаров - 10, Евстафьев - 6, Манихин - 7, Малышев - 12; Панин - 0, Махнёв - 3, Сабоцкий - 0, Храмов - 0, Агинских - 24, Досманов - 6.
* В составе «Уралмаша» дебютировал 16-летний защитник Константин Щербаков (190 см). За 6.35 игрового времени новичок отметился одной атакующей передачей.
Результаты других матчей: «Нефтехимик» - «Динамо-МГТУ» - 85:83, 90:86; «Русичи» - «Уфимец» - 86:83, 80:89.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «Уралмаш» (Екатеринбург)
18
15
3
1388 - 1199
33
83
2. «Арсенал» (Тула)
16
12
4
1253 - 1193
28
75
3. «Уфимец» (Уфа)
20
12
8
1611 - 1481
32
60
4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)
18
10
8
1448 - 1412
28
56
5. «АлтайБаскет» (Барнаул)
18
9
9
1443 - 1331
27
50
6. «Русичи» (Курск)
18
6
12
1485 - 1626
24
33
7. «Нефтехимик» (Тобольск)
18
5
13
1300 - 1439
23
28
8. «Эльбрус» (Черкесск)
18
3
15
1313 - 1560
21
17
24-25 января «Уралмаш» сыграет на домашней площадке с майкопским «Динамо-МГТУ» (ДИВС «Уралочка», блок «Б», начало в 17.00 и 18.00).
Хоккей с мячом: Двое свердловчан стали обладателями Суперкубка России
Суперкубок России
«Енисей» (Красноярск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 3:5 (3:4).
22 января. Сыктывкар. Стадион СШОР-1. 5200 зрителей.
«Енисей»: Черных, Викулин, Прокопьев, Ахметзянов, Чернов, Толстихин, Прокопьев, Вдовенко, Логинов, Насонов, Миргазов; И.Шевцов, Чернышёв, Швецов, Лапшин, Варламов, Макаров.|
«СКА-Нефтяник»: Каменев, Чижов, Мельников, Грановский, Ким, Сэфстрём, Шардаков, Потёмин, Фагерстрём, Ишкельдин, Бондаренко; Корев, Рязанцев, Петровский, Антипов, Ивкин, А.Шевцов. |
Голы: 1:0 Миргазов (Толстихин, 9.57), 2:0 И.Шевцов (Макаров,13.26), 2:1 Бондаренко (Ким, 20.53), 2:2 Ким (28.44), 3:2 Вдовенко (Толстихин, 30.02), 3:3 Шардаков (Сэфстрём, 31.37, с углового), 3:4 Бондаренко (А.Шевцов, 36.42, с углового), 3:5 Рязанцев (А.Шевцов, 72.59, с углового).
В матче за Суперкубок России приняли участие пять воспитанников свердловского хоккея с мячом. Двое - уроженец Серова и воспитанник краснотурьинского «Маяка» Юрий Шардаков и ещё один краснотурьинец Александр Антипов в составе «СКА-Нефтяника» стали обладателями почётного трофея. За «Енисей» играли первоуралец Алмаз Миргазов, краснотурьинец Виктор Чернышёв и Артём Ахметзянов из Среднеуральска.
Индорхоккей: «Динамо-Строитель» теряет незапланированные очки
Чемпионат России
Первый тур (Электросталь). Результаты матчей: «Динамо» (Э) - «Бесарыс» - 6:4, «Динамо-Строитель» - «Динамо-Строитель-2» - 5:4, УОР-1 - «Бесарыс» - 5:5, «Динамо» (Э) - «Динамо-Строитель-2» - 7:0, «Бесарыс» - «Динамо-Строитель» - 1:5, «Динамо» (Э) - УОР-1 - 9:4, «Бесарыс» - «Динамо-Строитель-2» - 5:3, «Динамо-Строитель» - УОР-1 - 2:4, УОР-1 - «Динамо-Строитель-2» - 4:3, «Динамо» (Э) - «Динамо-Строитель» - 3:3.
Примечание: Команда «Бесарыс» (Талдыкорган, Казахстан)
Положение команд после первого тура: «Динамо» (Электросталь) - 7 очков, «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) - 4, УОР-1 (Краснознаменск) - 3, «Динамо-Строитель-2» (Екатеринбург) - 0.
Игры заключительного второго тура пройдут 3-5 февраля в екатеринбургском ФОК «Чкаловский» (ул. Санаторная, 24).