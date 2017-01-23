Областная газета
Спорт 23 января 2017, 14:20

«Уралочка-НТМК» лишает Казань лидерства в Суперлиге

Ксения Парубец (Ильченко) набрала в матче с казанским «Динамо» 32 очка. Фото: vk.com

Сюжет

Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов



Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 20-22 января

Волейбол: Вслед за Краснодаром «Уралочка» обыграла и Казань

Суперлига (женщины)

14-й тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - «Динамо» (Казань) - 3:1 (24:26, 25:17, 25:20, 25:22).

Самые результативные: Парубец (Ильченко) (32), Ирисова, Евдокимова (по 14) - Воронкова (14), Заряжко (13), Исаева, Василева (по 12).

* Два тура подряд волейболистки «Уралочки» вносят принципиальные изменения в верхнюю часть турнирной таблицы регулярного чемпионата женской Суперлиги. В предыдущем свердловчанки обыграли краснодарское «Динамо» и сместили соперниц с третьей строчки, а на этот раз оставили без набранных турнирных очков лидера - казанское «Динамо» и тем самым помогли выйти на первое место «Динамо» московскому.

Результаты других матчей: «Ленинградка» - «Енисей» - 3:2, «Динамо» (Кр) - «Сахалин» - 3:0, «Динамо» (М) - «Заречье-Одинцово» - 3:1. Матч «Метар» - «Протон» состоится сегодня.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. «Динамо» (Москва)

14

12 (3)

2 (1)

39 : 14

34

2. «Динамо» (Казань)

14

11 (1)

3 (2)

38 : 14

34

4. «Уралочка-НТМК» (Сверд. область)

14

10 (1)

4 (1)

34 : 20

30

3. «Динамо» (Краснодар)

14

10 (2)

4

31 : 18

28

5. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)

14

8 (1)

6 (1)

30 : 26

24

6. «Енисей» (Красноярск)

14

7

7 (2)

28 : 22

23

7. «Протон» (Саратов)

13

3

10 (3)

17 : 31

12

8. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)

14

4 (3)

10

16 : 37

9

9. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

14

2

12 (1)

12 : 38

7

9. «Метар» (Челябинск)

13

2

11

10 : 35

6

Следующий матч «Уралочка-НТМК» проведёт 24 января в Лиге чемпионов ЕКВ с клубным чемпионом мира турецким клубом «Эдзаджибаши» (ДИВС «Уралочка», 19.00). В чемпионате России следующий матч в гостях с командой «Заречье-Одинцово» 29 января.

Высшая лига «А» (мужчины)

13-й тур

«Дагестан» (Махачкала) - «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - 3:0 (28:26, 25:21, 25:18) и 3:1 (21:25, 25:15, 26:19, 25:22).

Результаты других матчей: «МГТУ» - «Кристалл» - 3:2, 3:2; «Грозный» - «Академия» - 3:2, 0:3; «Торпедо» - «Университет» - 3:1, 1:3; «Прикамье» - «Спортакадемия-ВРЗ» - 3:0, 0:3; «Ярославич» - «Трансгаз-Ставрополь» - 3:1, 3:0.

Положение команд: «Ярославич» - 55 очков, «Дагестан» - 51, «Прикамье» - 50, «Университет» - 48, «МГТУ» - 47, «Торпедо» - 42, «Академия» - 40, «Локомотив-Изумруд» - 36, «Спортакадемия-ВРЗ» - 34, «Кристалл» - 25, «Трансгаз-Ставрополь» - 23, «Грозный» - 17.

Хоккей: «Спутник»: шесть очков в двух матчах и шестое место

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Спутник» (Нижний Тагил) – «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

20 января. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Назаров; Чистяков - Серкин, Шакуров – Гасников - Мингалеев; Кунгурцев - Фомичев, Жиляков – Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Гиберт – Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, И.Иванов – Шибаев - Фахрутдинов.

«СКА-Нева»: Мельничук; Чуркин - Тихонов, Кондратьев – Рычаго - Конозов; Молодцов - Козловский, Алтыбармакян - Неколенко - Орлович-Грудков; Солянников - Крылов, Коренев - Скворцов - Карлин; Ушнев - Александров, Жихарев – Мальцев - Ларичев.

Голы: 1:0 Жиляков (26.27), 2:0 Курепанов (49.38).

«Спутник» (Нижний Тагил) – «Буран» (Воронеж) – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1).

22 января. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.

«Спутник»: Перевозчиков; Чистяков - Серкин, Шакуров - Гасников - Мингалеев; Кунгурцев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Кравченко — Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, И.Иванов - Шибаев - Фахрутдинов.

«Буран»: Летуновский; Петров - Суховерхов, Агеев - Смирнов - Кучкин; Стеценко - Зеленко, Коротеев - Железнов - Белозёров; Геращенко - Кузнецов, Антонов - Тихомиров - Камаев; Гританс - Павельчук, Луговой - Жарков - Литвяк.

Голы:1:0 Шакуров (Гасников, Мингалеев, 17.50, бол.), 2:0 Мокин (Рожков, 29.04), 3:0 Мингалеев (Гасников, 29.51, мен.), 3:1 Тихомиров (Геращенко, 30.47), 3:2 Агеев (Смирнов, Кучкин, 45.53, бол.), 4:2 Мокин (49.42), 5:2 Мокин (Кравченко, Рожков, 59.33).

  • Во втором периоде командам потребовалось чуть более полутора минут, чтобы забросить три шайбы, две из них на счету игроков «Спуника».
  • Следующий матч «Спутник» сыграет с «Рязанью» 24 января (ДЛС имени В.К.Сотникова, 19.00)

Результаты других матчей: 20 января. «Молот-Прикамье» - «Звезда» - 4:2, «Динамо» (Бшх) - «Сокол» - 1:4, «Химик» - «Сарыарка» - 1:4, ТХК - «Торпедо» (У-К) - 2:3 Б, «Динамо» (СПб) - «Ермак» - 1:3. 21 января. «Дизель» - «Кристалл» - +:-, «Челмет» - «Саров» - 1:2 Б, «Южный Урал» - «Ариада-НХ» - 2:0. 22 января. «Молот-Прикамье» - «Рязань» - 2:1 Б, «Торос» - «Звезда» - 5:2, «Ижсталь» - «СКА-Нева» - 3:2, «Химик» - «Торпедо» (У-К) - 2:1 Б, ТХК - «Сарыарка» - 2:4, «Динамо» (Бшх) – «Ермак» - 4:3, «Динамо» (СПб) - «Сокол» - 2:1 Б.

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

41

24

1

3

6

3

4

133-79

89

2. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

42

24

2

5

0

1

10

129-76

87

3. «Сарыарка» (Астана)

42

25

1

3

2

2

9

112-58

87

4. ТХК (Тверь)

46

23

3

2

4

0

14

127-105

83

5. «Сокол» (Красноярск)

43

20

1

6

2

1

13

96-86

77

6. «Спутник» (Нижний Тагил)

42

17

3

5

5

2

10

109-95

74

7. «Ермак» (Ангарск)

43

16

6

3

3

3

12

98-87

72

8. «Звезда» (Чехов)

42

17

4

3

2

4

12

111-100

71

9. «Торос»» (Нефтекамск)

40

20

2

1

1

2

14

116-94

69

10. «Динамо» (Балашиха)

40

20

3

1

1

0

15

117-95

69

11. «Зауралье» (Курган)

41

19

0

3

3

2

14

92-86

68

12. «Нефтяник» (Альметьевск)

38

18

2

2

1

2

13

92-79

65

13. «Рязань» (Рязань)

40

17

1

2

4

2

14

101-88

63

14. «Рубин» (Тюмень)

41

16

4

2

3

0

16

104-96

63

15. «Динамо» (Санкт-Петербург)

40

16

1

3

3

3

14

88-86

62

16. «Дизель» (Пенза)

42

18

0

1

2

4

17

98-107

62

17. «Ижсталь» (Ижевск)

40

16

3

2

2

1

16

90-100

61

18. «Молот-Прикамье» (Пермь)

42

14

3

4

2

2

17

112-111

60

19. «Саров» (Саров)

40

17

0

2

4

0

17

86-88

59

20. «Челмет» (Челябинск)

43

15

1

4

3

1

19

112-127

59

21. «Южный Урал» (Орск)

43

11

1

2

6

3

20

82-106

48

22. «Барс» (Казань)

38

12

0

3

3

1

19

68-92

46

23. «Химик» (Воскресенск)

41

8

3

2

1

2

25

65-107

37

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

40

9

0

2

4

1

24

80-139

36

25. «Буран» (Воронеж)

40

6

0

0

1

3

30

75-157

22

26. «Кристалл» (Саратов)

42

5

0

2

0

0

35

48-97

19

Снайперы: Ломако («Сарыарка») – 20 шайб, Гордеев («Торос») - 17, Карлин («СКА-Нева»), Голованов («Торос»), Каменев («Рубин») - по 16… Князев («Спутник»/»Сокол») – 14… Жиляков («Спутник») - 12… Е.Иванов («Спутник»/»Рубин») - 11…

Ассистенты: Алексеев («Динамо» Бшх), Рычагов («СКА-Нева») - по 23 передачи, Белухин («Торпедо» У-К) - 22… Мокин («Спутник») - 16…

Бомбардиры: (гол+пас): Гордеев - 34 (17+17), Голованов (оба – «Торос») - 34 (16+18), Рычагов («СКА-Нева») – 34 (11+23)… Жиляков («Спутник») – 24 (12+12)…

Регулярный чемпионат КХЛ

  • 23 января после трёхдневного перерыва возобновляется регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Перед заключительным отрезком турнира, который финиширует 18 февраля, турнирные расклады в двух конференциях выглядят следующим образом.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

52

33

1

2

4

1

11

173-116

110

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

52

33

1

2

4

1

11

173-116

110

2. «Авангард» (Омск)*

52

28

2

4

1

2

15

140-107

99

3. «Ак Барс» (Казань)

53

26

3

6

2

1

15

136-102

99

4. «Трактор» (Челябинск)

52

23

2

1

6

3

17

114-100

84

5. «Салават Юлаев» (Уфа)

52

19

2

4

9

2

16

150-145

80

6. «Барыс» (Астана)

51

22

4

0

1

1

23

132-150

76

7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

52

21

2

2

3

0

24

121-127

74

8. «Адмирал» (Владивосток)

52

20

2

1

6

0

23

130-133

72

9. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

52

17

1

6

1

0

27

120-138

66

10. «Автомобилист» (Екатеринбург)

51

16

1

5

3

3

23

109-139

66

11. «Сибирь» (Новосибирск)

51

16

1

5

2

3

24

113-126

65

12. «Амур» (Хабаровск)

52

15

1

3

4

2

27

87-115

59

13. «Югра» (Ханты-Мансийск)

51

17

1

2

1

0

30

93-120

58

14. «Лада» (Тольятти)

52

14

1

4

3

2

28

129-157

57

15. «Металлург» (Новокузнецк)

51

7

0

3

1

2

38

78-167

30

* Лидеры дивизиона

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

51

33

2

5

3

2

6

217-92

118

2. ЦСКА (Москва)*

51

34

1

1

7

1

7

146-94

114

3. «Локомотив» (Ярославль)

52

28

1

3

2

3

15

134-105

97

4. «Торпедо» (Нижний Новгород)

51

25

2

5

2

4

13

124-99

95

5. «Динамо» (Москва)

52

23

4

5

5

0

15

136-97

92

6. «Динамо» (Минск)

49

22

2

4

2

2

17

133-124

82

7. «Витязь» (Чехов)

51

21

3

3

3

0

21

130-135

78

8. «Йокерит» (Хельсинки)

51

19

2

3

6

5

16

123-137

78

9. «Сочи» (Сочи)

51

21

2

4

1

1

22

121-121

77

10. «Слован» (Братислава)

52

20

3

2

3

2

22

124-142

75

11. «Медвешчак» (Загреб)

52

19

2

2

2

1

26

116-143

68

12. «Северсталь» (Череповец)

51

16

1

2

4

4

24

113-142

62

13. «Спартак» (Москва)

52

17

0

2

3

2

28

112-140

60

14. «Динамо» (Рига)

52

11

1

5

4

1

30

100-141

50

* Лидеры дивизиона

Снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 37 шайб, Доус («Барыс») – 33, Дадонов, Ковальчук (оба - СКА) – по 27… Гареев – 16… Тичар – 12… Коукал, Торченюк (все – «Автомобилист») – по 9…

Ассистенты: Шипачёв – 47, Ковальчук, Гусев (все - СКА), Ли («Металлург», Мг) – по 41… Торченюк – 15… Симаков, Михнов (все – «Автомобилист») – по 11…

Гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 73 (37+36), Ковальчук – 68 (27+41), Шипачёв (оба - СКА) – 66 (19+47)… Гареев – 25 (16+9)… Торченюк – 24 (9+15)… Коукал– 17 (9+8)… Тичар (все – «Автомобилист») – 17 (12+5)

  • Екатеринбургскому «Автомобилисту» осталось сыграть в регулярном чемпионате КХЛ девять матчей: в гостях 24 января с минским «Динамо», 26 января с финским «Йокеритом» и 28 января с рижским «Динамо», а затем «лоси» сыграют шест игр дома - 1 февраля с минским «Динамо», 3-го - с рижским «Динамо», 5-го - с «Йокеритом», 14-го - с новокузнецким «Металлургом», 16-го с «Авангардом» и 18-го с «Сибирью».

Баскетбол: Больше очков, чем в матче с «Вологдой», «лисицы» набирали лишь дважды

Премьер-лига (женщины)

«УГМК» (Екатеринбург) - «Вологда-Чеваката» (Вологда) - 117:72 (39:27, 25:16, 28:19, 25:10).

22 января. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка».

«УГМК»: Барич - 8, Нолан - 2, Таурази - 26, Мессеман - 16, Грайнер - 14; Завьялова - 2, Артешина - 6, Белякова - 14, Виеру - 17, Черепанова - 6, Петракова - 6.

«Вологда-Чеваката»: Радочай - 13, Ворожцова - 3, Джонс - 8, Кэннон - 27, Филончик - 5; Арестёнок - 2, Андрианова - 2, Тохташ - 3, Тарасова - 7, Замараева - 2.

  • В чемпионатах России екатеринбургская команда лишь дважды набирала больше очков, чем в игре против команды, которая на данный момент идёт четвёртой в регулярном чемпионате. В октябре 2015 года «УГМК» обыграла ногинский «Спартак» со счётом 120:41, а «вечный» рекорд держится с марта 2001 года, когда команда, которая тогда называлась «Уралмаш-УГМК», разгромила красноярский «Шелен» (ныне – «Енисей») со счётом 136:37.
  • Нынешний главный тренер «Вологды» Дмитрий Донсков в 2009-2011 годах года работал в «УГМК» помощником Гундарса Ветры.

Результаты других матчей: 22 января. «Надежда» - «Динамо» (К) - 51:83, «Спартак» (Нг) - «Динамо» (Нс) - 57:72, «Енисей» - «Динамо» (М) - 63:69, «Казаночка» - МБА – 69:74.

  • В среду, 26 января, «УГМК» сыграет на домашней площадке матче Евролиги – соперником «лисиц» будет турецкий клуб «Хатай Бюйюкшехир». А в Премьер-лиге следующий матч 29 января – в Красноярске с «Енисеем».

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «УГМК» (Екатеринбург)

14

14

0

 1114 - 728 

28

100

2. «Динамо» (Курск)

14

13

1

 1187 - 735 

27

93

3. «Надежда» (Оренбург)

14

11

3

 1020 - 855 

25

79

4. «Вологда-Чеваката» (Вологда)

14

8

6

 993 - 1036 

22

57

5. «Динамо» (Новосибирск)

15

7

8

 992 - 1054 

22

47

6. МБА (Москва)

13

6

7

 885 - 897 

19

46

7. «Динамо» (Москва)

13

5

8

 853 - 931 

18

38

8. «Енисей» (Красноярск)

15

5

10

 986 - 1082 

20

33

9. «Казаночка» (Казань)

14

4

10

 825 - 976 

18

29

10. «Спарта энд К» (Видное)

14

4

10

 830 - 987 

18

29

11. «Спартак» (Ногинск)

14

0

14

 730 - 1134 

14

0

Снайперы (очки в среднем за матч): Кэннон («Волгда-Чеваката») - 20,4; Таурази («УГМК») - 16,5; Тэтхем, Л.Уильямс (обе - «Динамо» Нс) – по 14,9…

Ассистенты (передачи в среднем за игру):Барич («УГМК») - 5,1; Круз («Динамо» К) - 5,0; Оувина («Надежда») - 4,9… Торренс («УГМК») - 4,3…

Подборы (в среднем за игру): Кэннон («Вологда-Чеваката») - 10,2; Тихоненко («Динамо» М) - 10,1; Л.УУильямс («Динамо» Нс) - 9,5… Виеру («УГМК») – 7,5…

Перехваты (в среднем за игру): Оувина («Надежда») - 2,8; Маккотри («Динамо» К) - 2,4; Торренс («УГМК») - 2,1…

Блокшоты (в среднем за игру): Горбачёва (МБА) - 1,8; Виеру («УГМК») - 1,6; Киселёва («Енисей») – 1,4…

Суперлига. Третий дивизион (мужчины)

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Эльбрус» (Черкесск) – 82:59 (23:16, 28:14, 14:17, 17:12).

20 января. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». Блок «Б».

«Уралмаш»: Воскресенский - 17, Макаров - 8, Евстафьев - 7, Манихин - 6, Малышев - 20; Панин - 0, Махнёв - 0, Щербаков - 0, Сабоцкий - 7, Храмов - 2, Агинских - 10, Досманов - 5.

«Уралмаш» (Екатеринбург) – «Эльбрус» (Черкесск) – 92:79 (27:22, 23:14, 21:22, 21:21).

21 января. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка». Блок «Б».

«Уралмаш»: Воскресенский - 24, Макаров - 10, Евстафьев - 6, Манихин - 7, Малышев - 12; Панин - 0, Махнёв - 3, Сабоцкий - 0, Храмов - 0, Агинских - 24, Досманов - 6.

* В составе «Уралмаша» дебютировал 16-летний защитник Константин Щербаков (190 см). За 6.35 игрового времени новичок отметился одной атакующей передачей.

Результаты других матчей: «Нефтехимик» - «Динамо-МГТУ» - 85:83, 90:86; «Русичи» - «Уфимец» - 86:83, 80:89.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «Уралмаш» (Екатеринбург)

18

15

3

 1388 - 1199 

33

83

2. «Арсенал» (Тула)

16

12

4

 1253 - 1193 

28

75

3. «Уфимец» (Уфа)

20

12

8

 1611 - 1481 

32

60

4. «Динамо-МГТУ» (Майкоп)

18

10

8

 1448 - 1412 

28

56

5. «АлтайБаскет» (Барнаул)

18

9

9

 1443 - 1331 

27

50

6. «Русичи» (Курск)

18

6

12

 1485 - 1626 

24

33

7. «Нефтехимик» (Тобольск)

18

5

13

 1300 - 1439 

23

28

8. «Эльбрус» (Черкесск)

18

3

15

 1313 - 1560 

21

17

24-25 января «Уралмаш» сыграет на домашней площадке с майкопским «Динамо-МГТУ» (ДИВС «Уралочка», блок «Б», начало в 17.00 и 18.00).

Хоккей с мячом: Двое свердловчан стали обладателями Суперкубка России

Суперкубок России

«Енисей» (Красноярск) – «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) – 3:5 (3:4).

22 января. Сыктывкар. Стадион СШОР-1. 5200 зрителей.

«Енисей»: Черных, Викулин, Прокопьев, Ахметзянов, Чернов, Толстихин, Прокопьев, Вдовенко, Логинов, Насонов, Миргазов; И.Шевцов, Чернышёв, Швецов, Лапшин, Варламов, Макаров.|

«СКА-Нефтяник»: Каменев, Чижов, Мельников, Грановский, Ким, Сэфстрём, Шардаков, Потёмин, Фагерстрём, Ишкельдин, Бондаренко; Корев, Рязанцев, Петровский, Антипов, Ивкин, А.Шевцов. |

Голы: 1:0 Миргазов (Толстихин, 9.57), 2:0 И.Шевцов (Макаров,13.26), 2:1 Бондаренко (Ким, 20.53), 2:2 Ким (28.44), 3:2 Вдовенко (Толстихин, 30.02), 3:3 Шардаков (Сэфстрём, 31.37, с углового), 3:4 Бондаренко (А.Шевцов, 36.42, с углового), 3:5 Рязанцев (А.Шевцов, 72.59, с углового).

В матче за Суперкубок России приняли участие пять воспитанников свердловского хоккея с мячом. Двое - уроженец Серова и воспитанник краснотурьинского «Маяка» Юрий Шардаков и ещё один краснотурьинец Александр Антипов в составе «СКА-Нефтяника» стали обладателями почётного трофея. За «Енисей» играли первоуралец Алмаз Миргазов, краснотурьинец Виктор Чернышёв и Артём Ахметзянов из Среднеуральска.

Индорхоккей: «Динамо-Строитель» теряет незапланированные очки

Чемпионат России

Первый тур (Электросталь). Результаты матчей: «Динамо» (Э) - «Бесарыс» - 6:4, «Динамо-Строитель» - «Динамо-Строитель-2» - 5:4, УОР-1 - «Бесарыс» - 5:5, «Динамо» (Э) - «Динамо-Строитель-2» - 7:0, «Бесарыс» - «Динамо-Строитель» - 1:5, «Динамо» (Э) - УОР-1 - 9:4, «Бесарыс» - «Динамо-Строитель-2» - 5:3, «Динамо-Строитель» - УОР-1 - 2:4, УОР-1 - «Динамо-Строитель-2» - 4:3, «Динамо» (Э) - «Динамо-Строитель» - 3:3.

Примечание: Команда «Бесарыс» (Талдыкорган, Казахстан)

Положение команд после первого тура: «Динамо» (Электросталь) - 7 очков, «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) - 4, УОР-1 (Краснознаменск) - 3, «Динамо-Строитель-2» (Екатеринбург) - 0.

Игры заключительного второго тура пройдут 3-5 февраля в екатеринбургском ФОК «Чкаловский» (ул. Санаторная, 24).

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