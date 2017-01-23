Екатерина Глазырина: «Будем решать с тренерами, как ещё можно улучшить мою форму»

Лучшие места на чемпионатах мира у Екатерины Глазыриной были в 2013 году - тогда она стала пятой в гонке преследования и четвёртой в составе эстафетной команды. Фото: sportbox.ru

Опубликовано в №12 от 24.01.2017 Расширенная версия

На этапе в Антхольце прекрасно показала себя екатеринбурженка Екатерина Глазырина. В понедельник 23 января она пробежала дебютную в этом сезоне эстафету и стала самой быстрой из российских биатлонисток. В интервью «Областной газете» Екатерина рассказала, что останавливаться не собирается. Впереди чемпионат мира, где у спортсменки, если всё сложится, будет прекрасный шанс показать себя и побороться за достойные места.

- Екатерина, очень хорошо вы провели свою дебютную в этом сезоне эстафету. Теперь главный вопрос — рассматривают ли вас на включение в эстафетную команду на чемпионат мира?

— Пока такого разговора с нами ещё не было. У нас ещё очень много времени для подготовки, поэтому и состав на чемпионат мира ещё не укомплектован. В Антхольце мы выступали экспериментальным составом. И в команде у нас сейчас нет закрепления за каким-то определённым этапом. Мы готовы бежать любой этап.

— Когда начинается подготовка непосредственно к чемпионату мира?

— Сейчас мы находимся в аэропорту, собираемся лететь в Москву, чтобы поставить новые визы. 25 января мы вылетаем обратно в Италию — на сбор в Риднау, где и будем готовиться к чемпионату. Из Риднау наша команда и отправится на соревнования в Хохфильцен.

— Получается, домой вы вообще не прилетите перед ЧМ?

— Пока нет.

— Представляем, как должно быть тяжело так долго находиться вдали от маленького сынишки…

— Да, я скучаю очень, конечно. Вчера ему год и два месяца исполнилось. Он вовсю растёт, в таком возрасте детишки очень быстро развиваются, и не видеть всего этого тяжело… Сын живёт с родителями моего мужа — бабушкой и дедушкой - и я уверена, что они хорошо его воспитают, пока мы с мужем отсутствуем на соревнованиях, я им полностью доверяю.

— Каково ваше физическое состояние сейчас? Думаю, мало кто вообще представляет, что такое выйти на мировые соревнования после декрета?

— Состояние пока ещё далеко от оптимального, когда на трассе ты можешь догонять и обгонять. В прошлом сезоне я не выступала, и сейчас этой базы — подготовки мне не хватает. Я вижу все свои минусы, постепенно стараюсь исправлять, но времени до чемпионата мира всё меньше и меньше. Поэтому сейчас все силы будут брошены на подготовку к главному старту.

— В связи с большим перерывом сейчас у вас нет индивидуальной программы подготовки? Тренируетесь, как все?

— Да, так же, вместе со всеми девчонками. Индивидуально было буквально только один месяц, когда у меня была летняя травма. А зимой все вместе. А сейчас и вовсе тренировки заменяются плотным соревновательным графиком, поэтому всё одинаково. За эти два дня в Москве мы будем решать с тренерами, как ещё можно улучшить мою форму.

— Что касается стрельбы, то вы практически единственная спортсменка, которая начинает стрелять с центра. Почему?

— Я не одна такая, постепенно и другие девушки начинают пробовать эту тактику. А я к ней уже привыкла. У меня была ошибка: когда начинала стрелять слева либо справа, у меня был завал винтовки — 1,2 и 3 выстрел был точно - а дальше завал винтовки. Промахи — 4 и 5 выстрелом. Поэтому пришлось изменить тактику — первым я стала делать центральный выстрел. Перевод винтовки — в моём случае — из левой крайней на вторую справа — даёт мне дополнительную концентрацию. Я фокусирую внимание на каждом выстреле.

— Не можем не спросить и о психологическом состоянии команды в связи с допинговым разбирательством.

— Наше дело тренироваться. Не дело спортсмена обращать внимание на эти скандалы. У нас есть ещё много ошибок, над которыми нужно серьёзно работать, а если обращать внимание на все эти разговоры, тогда времени не останется на самое главное.