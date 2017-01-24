Кузюткин получил подарок к юбилею

Владимир Кузюткин в июле 2014 года с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и Наиной Ельциной после сенсационной победы возглавляемой им сборной Болгарии на Кубке Бориса Ельцина. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

Новым главным тренером женской сборной России по волейболу назначен екатеринбургский специалист Владимир Кузюткин, уже работавший с национальной командой в 2009–2011 годах.

Через месяц (20 февраля) Кузюткину исполнится 70 лет, так что это назначение можно считать своеобразным подарком ветерану тренерского цеха к юбилею. В том смысле, что он получает ещё одну возможность поработать на самом высоком уровне – с одной из сильнейших сборных мира. Кстати, именно с Кузюткиным сборная России в 2014 году завоевала в Токио своё последнее на данный момент золото чемпионата мира.

Но именно возраст Кузюткина был главным аргументом тех, кто был против его назначения. Действительно, за почти семь десятилетий существования национальной сборной (СССР-СНГ-России) лишь трижды руководить командой поручали тренеру старше пятидесяти лет – 52-летнему Юрию Маричеву в январе 2013 года и… 62-летнему Кузюткину в феврале 2009-го. Николай Карполь возглавлял сборную дважды, когда ему было 40 и 49 лет соответственно, а в 66, после Олимпиады в Афинах, ушёл. Кстати, Кузюткин стал вторым после Карполя тренером, возглавившим сборную второй раз.

Он и восемь лет назад на первый взгляд производил впечатление доброго дедушки-пенсионера, которому пора поливать грядки на даче. Но, как пришлось убедиться автору этих строк, мнение было глубоко ошибочным. При случае даже покаялся однажды самому Кузюткину в своём первоначальном недоверии, на что Владимир Иванович ответил добродушным смехом. Его бесспорный конёк – создание коллектива и мотивация игроков, позволяющая выжимать из команды максимум возможного и даже немного сверх того. На этот раз ему предстоит непростая, но от того особенно интересная задача – создание практически новой команды с прицелом даже не на чемпионат мира, который пройдёт в уже знакомой Кузюткину Японии в 2018 году, а на следующую Олимпиаду – в 2020-м там же.

В помощь Кузюткину назначен старший тренер сборной – один из самых блистательных российских волейболистов XXI века 46-летний Константин Ушаков.