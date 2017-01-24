Все силы – на подготовку к главному старту

У Антона Шипулина ещё нет золота чемпионата мира. В его активе пока – три серебра и две бронзы. Фото: vk.com

Опубликовано в №12 от 23.01.2017

В итальянском Антхольце завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. Это были последние соревнования перед чемпионатом мира, и особенно радостно, что именно на них екатеринбуржец Антон Шипулин завоевал первое в этом сезоне золото, а закрепил успех бронзой в масс-старте.

На протяжении нескольких лет тренеров нашей сборной по биатлону, да и самих спортсменов, многие обвиняли в том, что, в погоне за медалями этапов Кубка мира, к главному старту года – чемпионату мира – наши биатлонисты подходили абсолютно выдохшимися. Так, в 2011 году у сборной России было три медали чемпионата, в 2012, 2013 и 2015-м – всего по две. В 2016-м – ни одной(!). Получается, что несколько лет подряд мы наступали на одни и те же грабли. И прошлый, полностью провальный год, стал переломным – уезжать с чемпионата мира без единой награды стало просто стыдно. Только тогда тренерский штаб пересмотрел тактику подготовки к чемпионату мира.

Сильнейших российских спортсменов уже не выставляют на каждый старт, лишь бы получить хоть какой-то результат. Впервые за несколько лет Антон Шипулин, будучи здоровым, не бежал эстафету – ему дали передохнуть. Этапом ранее Антона поставили не на финишный, а на второй этап, немного сбавив нагрузку. Всё это принесло свои плоды – впервые за сезон перед чемпионатом мира у Антона – золото, причём в его любимой дисциплине – индивидуальной гонке. Придерживают силы спортсмены и на личных гонках, чтобы на 100 процентов выложиться уже на главном старте сезона.

Это не значит, что россияне бросили бороться за хороший результат в общем зачёте Кубка мира и за хрустальные глобусы. Но объективно – Мартена Фуркада Шипулину уже вряд ли догнать, а чемпионат мира – реальный шанс получить титул. Титул, которого Антону так давно не хватает.

Удивила болельщиков в Антхольце и Екатерина Глазырина, которая своими стабильными выступлениями на протяжении нескольких этапов заслужила право бежать в эстафете. И сразу же стала самой быстрой в четвёрке российских биатлонисток. Тренеры сборной не могли не оценить этот результат, так что есть все шансы, что екатеринбурженку Глазырину мы тоже увидим на чемпионате мира.

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– Сейчас мы находимся в аэропорту, собираемся лететь в Москву, чтобы поставить новые визы, – рассказала по телефону «ОГ» Екатерина. – 25 января мы вылетаем обратно в Италию – на сбор в Риднау, где и будем готовиться к чемпионату мира. И уже оттуда наша команда отправится в Хохфильцен. У нас ещё очень много времени для подготовки, поэтому и состав на чемпионат ещё не укомплектован. Но домой я пока не вернусь, буду тренироваться – все силы уйдут на подготовку к главному старту. Очень скучаю по сыну, сегодня (Разговор состоялся 23 января. – Прим. авт.) ему исполнилось год и два месяца. Он вовсю растёт, и не видеть этого тяжело… Моя форма пока далека от оптимальной, когда по трассе догоняешь и обгоняешь соперниц. Но за эти два дня в Москве нам с тренерами предстоит решить, как ещё можно улучшить мою форму к чемпионату мира.