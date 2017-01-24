«С этой программой тренер-аналитик не нужен»

Профессор УрФУ Андрей Полозов создал программу, позволяющую прогнозировать исход спортивных событий. Фото: vk.com

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

Профессор УрФУ Андрей Полозов создал сервис ra-first.ru, при помощи которого можно не только анализировать игру команды или отдельного игрока в конкретном матче, но и делать прогноз на любое спортивное событие. В разговоре с «ОГ» Андрей Полозов рассказал о работе с мини-футбольной сборной России, о том, насколько точно программа даёт прогнозы и с помощью чего это удаётся сделать.

– Как давно возникла идея создания подобного сервиса?

– Рынок спортивной аналитики постоянно растёт. Теорией я начал заниматься ещё в 90-х, были различные публикации, издавались книги. По сути, этот сервис – реализованная теория через программное обеспечение. Мы начали делать этот проект примерно три года назад, делали его медленно.

– В основе вашего сервиса лежат рейтинги, причём как отдельных игроков, так и команд в целом в различных видах спорта. Как формируются эти рейтинги?

– Рейтинги команд формируются следующим образом. Играют, например, мюнхенская «Бавария» и «Барселона», счёт 1:0. Как только он появляется на сайтах, которые мы мониторим, компьютер просто пересчитывает рейтинг за последний год. И программа, исходя из этого, делает прогноз на их личную встречу. Что касается отдельных игроков, то мы берём видеозапись игры, из которой становится видно, кто у кого выиграл единоборства, и так далее. Вот таким образом работали со сборной России по мини-футболу.

– Помимо мини-футбольной сборной России сотрудничали с какими-либо командами?

– Тут возникает такая проблема: мы предлагаем сервис, и получается, что тренер-аналитик команды становится не нужен. Мы контактировали с футбольным клубом «Урал». Они работают с другой программой – instat. Эта программа считает технико-тактические действия и процент брака у футболистов. Можно, конечно, использовать эти данные, но это бесполезно. Приведу пример. Сборная России по мини-футболу также в своё время работала с instat, Сергей Скорович дал им шанс. Они сделали такие выводы, что главный бомбардир команды Лима должен быть убран из состава, так как совершает очень много потерь. А самые лучшие ребята играют в обороне – катают мяч поперёк и практически не совершают ошибок при передачах.

– Прогноз на предстоящий матч составляется из расчёта текущего рейтинга команд?

– Есть много чисел, то есть результатов сыгранных командой матчей, алгоритм трансформирует эти числа в одно значение. Осенью беседовал с одним из тренеров «Урала» Евгением Аверьяновым, мы вместе посмотрели, какой исход прогнозировала программа в матчах «шмелей» с московским ЦСКА. На домашний матч сервис дал прогноз 0,5–0,5. Та игра была равной, и практически до последней минуты держался счёт 0:0. На выездной матч против москвичей программа дала неутешительный для уральцев прогноз – 3:0 в пользу ЦСКА, а встреча закончилась со счётом 4:0.