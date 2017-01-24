Областная газета
Спорт 24 января 2017, 06:00

Анатолий Голышев принял участие в Матче звёзд КХЛ-2017

Анатолий Голышев. Фото: ХК «Автомобилист»

  • Опубликовано в №12 от 24.01.2017

В минувшие выходные в Уфе состоялся Матч звёзд КХЛ-2017, в котором второй год подряд принимал участие нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

В этом году мероприятие было разбито на два дня. В первый день хоккеисты выступали в мастер-шоу, где Анатолий вместе с Найджелом Доусом и Владимиром Ткачёвым участвовал в конкурсе «Мощная атака – надёжная защита».

А во второй день состоялся матч всех звёзд, где хоккеисты были разбиты на четыре команды, представляющие отдельные дивизионы КХЛ. Голышев попал в стартовую пятёрку дивизиона Харламова, и его команда уступила со счётом 3:4 команде дивизиона Чернышёва

Быстрая реклама

«Переломный момент»

«Переломный момент»

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (24 января)

Уральские изумруды в мире ценятся особо, поскольку обладают нестандартным оттенком. Фото: Надежда Шинкаревская
4 года назад уральские изумруды вернулись на мировой рынок