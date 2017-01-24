Анатолий Голышев принял участие в Матче звёзд КХЛ-2017

Анатолий Голышев. Фото: ХК «Автомобилист»

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

В минувшие выходные в Уфе состоялся Матч звёзд КХЛ-2017, в котором второй год подряд принимал участие нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.

В этом году мероприятие было разбито на два дня. В первый день хоккеисты выступали в мастер-шоу, где Анатолий вместе с Найджелом Доусом и Владимиром Ткачёвым участвовал в конкурсе «Мощная атака – надёжная защита».

А во второй день состоялся матч всех звёзд, где хоккеисты были разбиты на четыре команды, представляющие отдельные дивизионы КХЛ. Голышев попал в стартовую пятёрку дивизиона Харламова, и его команда уступила со счётом 3:4 команде дивизиона Чернышёва