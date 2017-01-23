«Пытаясь создать рай, открыли врата ада»

О решении снимать фильм чёрно-белым Кончаловский сказал так: «Показывать Холокост и концлагеря в цвете омерзительно. Это ложь. Это не то, что мы знаем». Кадр из фильма

Опубликовано в №12 от 24.01.2017

Уже сегодня будут объявлены номинанты кинопремии «Оскар». Среди претендентов на звание «Лучший фильм на иностранном языке» – новая картина Андрея Кончаловского «Рай», рассказывающая о судьбе русской эмигрантки Ольги в годы Второй мировой войны. Художественный фильм, отмеченный призом Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссёрскую работу, имеет реальные шансы привезти в Россию золотую статуэтку впервые с 1995 года.

20 августа 2017 года Андрею Кончаловскому исполнится 80 лет. Он, имея за плечами 50-летний кинематографический опыт, уже давно перестал любезничать со зрителем и говорит своим киноязыком. Кончаловский делает кино так, как чувствует, как видит и как понимает. «Рай» совсем не похож на последние работы мастера. И дело даже не в теме. По атмосфере он далёк и от «Глянца», и уж тем более от «Щелкунчика», и не так близок к «Почтальону Тряпицыну». Новый фильм, скорее, возвращает нас к Кончаловскому времён «Аси Клячиной» или «Романса о влюблённых». Перед нами проникновенный чёрно-белый фильм формата 4:3, местами похожий на документальную картину о самом страшном периоде XX века.

Исповедь

Идёт 1942 год. В Париже при облаве жандармы ловят русскую эмигрантку Ольгу (Юлия Высоцкая) – участницу Сопротивления, укрывавшую еврейских детей. Допрашивает её коллаборационист Жюль (Филипп Дюкен), который готов избавить её от мучений за романтическое свидание. Но по воле случая свиданию не суждено сбыться, и Ольгу отправляют в концлагерь. В это же время мы наблюдаем историю третьего героя – эсэсовца Хельмута (Кристиан Клаусс). За отличную службу его направляют инспектировать немецкие лагеря смерти на предмет коррупции. В одном из них он увидит Ольгу, которую когда-то встречал в Италии и был в неё влюблён.

Все трое, в глобальном смысле, участники и свидетели строительства на земле рая, которое затеяли нацисты. Но, пытаясь создать рай, они открыли врата ада. В этом аду и живут герои Кончаловского, и каждый из них выживает, как может. Ольга, стиснув зубы терпит, Жюль ищет выгоду, а Хельмут находится на границе добра и зла. Он вдохновлён идей нацизма, но в итоге понимает, что она дала трещину. О своих чувствах и мыслях все они рассказывают на исповеди перед незримым героем, который в итоге и определит их место – ад или рай.

Для любви нужно усилие

Многие режиссёры рано или поздно снимают кино на тему войны. «Рай» – это исповедь Кончаловского. Философское произведение о том, что на самом деле представляла собой идея фашизма. Что представляла собой теория, которую не до конца могли понять и принять участники событий. При этом Кончаловский не старается показывать трагедию нации через излишний натурализм. В фильме нет избытка крови и насилия. Но есть не менее страшные символы. «Были люди – стали ботинки. Куча ботинок», – говорит Ольга перед горой обуви у газовой камеры.

Для Кончаловского вообще предельно важны, скорее, театральные и литературные аспекты кино – метафоры, образы, символы, цитаты. Так и «Рай» – это метафора жизни, о которой мечтает каждый. Ольга мечтает о еде и сне, которые ей даёт влюблённый Хельмут и на время избавляет её от ужасов барака, а потом и вовсе обещает тайно увезти в Швейцарию. Но при этом любая идея, в том числе идеальной жизни, готова обернуться противоположной стороной. Так, Хельмут не может спокойно пережить массовые казни людей ради благополучия национального будущего, а Ольга, в порыве счастья, признаёт величие арийской нации. Они заложники сложившейся ситуации, и каждый должен сделать собственный выбор – добро или зло. Ад или рай, поскольку в такой ситуации люди не могут быть собой, они проявляют свои животные инстинкты. «Зло, оно само по себе растёт, а для любви нужно усилие», – говорит Ольга на последней исповеди.

Сделать выводы

Кончаловскому удаётся в этом фильме, пожалуй, слишком многое. Не уйти в документальную картину, наполненную стереотипами, идеально подобрать актёров, композитора и оператора, а главное – громко высказаться на тему Второй мировой войны. Это кино чем-то похоже на высказывания его зарубежных коллег – Стивена Спилберга («Список Шиндлера»), Ласло Немеша («Сын Саула»), Романа Полански («Пианист»), или, например, «Франкофонию» Александра Сокурова.

Конечно, «Рай» – и фильм-память. Нельзя забыть эти чёрные страницы нашей истории. Но Кончаловский не старается пересказать нам эту историю – он старается сделать всё возможное, чтобы мы сделали из неё выводы. Чтобы мы понимали, что нельзя слепо верить ни в одну из теорий.