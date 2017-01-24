Мама Сергея Карякина: «Нельзя привыкнуть к тому, что сын находится в зоне экстремальной опасности»

Мама Сергея Карякина - Нелли Евгеньевна. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Сергей Карякин на ралли-марафоне «Дакар»

В классе квадроциклов на 39-м ралли-марафоне «Дакар» нашу страну традиционно представлял свердловский гонщик Сергей Карякин.

Сегодня в Екатеринбург вернулся свердловский гонщик, первый российский чемпион ралли-марафона "Дакар" в классе квадроциклов Сергей Карякин. В аэропорту его встречали друзья, родные, болельщики, журналисты... И, конечно, среди встречающих была его мама - Нелли Карякина.

Она рассказала «ОГ», как болела за сына.

- Большой плюс, что появился «Матч ТВ», - рассказывает Нелли Евгеньевна. - В этом году они показали множество интересных и увлекательных репортажей. Я их смотрела. И когда Сергей вышел на первое место, то впервые за четыре года я поняла, что чувство страха вкралось в мою душу.

- Впервые за четыре года? С чем это связано?

- Всё просто: потому что раньше я никогда не видела столько кадров, телеканалы не уделяли столько внимания этой гонке! Обычно Серёжа звонил и немного рассказывал, как у него дела. Мы были спокойны: если позвонил - значит жив и здоров. А тут, когда все эти трудности видишь на экране, становится страшно... А вдруг что-то случится? Оставалось уповать на его опыт, на его стремления. Серёга очень храбрый.

- То есть, от года к году волнения меньше не становится?

- Нельзя привыкнуть к тому, что твой сын находится в зоне экстремальной опасности. Но он всегда мечтал победить на «Дакаре». Смотрю, как они ездят по колено в грязи - и не по себе. Но потом думаю: а он никогда по паркету и не катался. А пески - это вообще отдельная тема. Сергей мастерски умеет ездить по ним. В 2014 году он участвовал в гонке «Desert Сhallenger» в Абу-Даби и занял там второе место. После гонки к нему подошёл победитель и спросил: «Парень, откуда ты знаешь как нужно ездить по пескам?».

- Это четвёртый «Дакар» в карьере Сергея. В этом году он был настроен на победу?

- Да, он часто говорил, что едет победить. Когда в октябре 2016 ему позвонили организаторы «Дакара» и пригласили на официальную презентацию, они спросили: «Можем ли мы вас представить как главного претендента на победу?». Я тогда подумала: «Зачем?! Сглазят!». А Сергей сказал: «Конечно. Значит они считают, что я могу победить».