«Кошки», каска, два крюка

Журналист «ОГ» попробовал свои силы в экзотическом виде спорта – ледолазании, в котором от человека требуется хорошая физическая подготовка. Фото: Алексей Кунилов

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Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Одним из видов зимнего экстрима является покорение ледовых скал. Однако у кого-то нет возможности выбираться в горы, у кого-то отсутствует специальная подготовка. Выходом из ситуации может послужить занятие таким экзотическим видом спорта, как ледолазание. Корреспондент «ОГ» отправился на пробную тренировку, чтобы прочувствовать на себе, с какими трудностями приходится сталкиваться людям, взбирающимся вверх при помощи металлических крюков.

В Педагогическом колледже, единственном месте в Екатеринбурге, где можно заниматься этим видом спорта, меня экипировали по полной и поставили перед ледовой стеной. До этого я успел посмотреть, как профессиональные спортсмены с лёгкостью взлетают на самый верх. Со стороны казалось, что это даже слишком просто, и уж мне эта задача точно по плечу.

Перевязавшись страховкой, я начал своё восхождение. И с самого первого шага понял, что девчонки, которые передо мной буквально летали по льду, просто героини. Каждое движение даётся с огромным трудом: мало того, что вес тела в основном ложится на руки, так ещё и для передвижения вверх нужно то и дело переставлять крюки, повиснув при этом на втором крюке. Как правильно задействовать ноги, я до конца не понял, поэтому пришлось лезть практически на одних руках.

– Терпи! Ледолазы никогда не покидают трассу, пока не пройдут её. Ноги держи прямо, – активно подсказывали мне профессиональные спортсменки, находясь внизу.

На середине дистанции, длина которой 15 метров, я остановился. Посмотрел вниз, выдохнул. Самым страшным для меня была не вероятность сорваться, ведь я был со страховкой. Стало не по себе от мысли, что я могу не очень крепко воткнуть крюк в лёд, и он, сорвавшись, крепко воткнётся в меня. С этого момента я стал ещё тщательнее выбирать места для закрепления, и моё нахождение на скале несколько затянулось.

В один прекрасный момент я всё же сорвался. На секунду представил, что я не на тренировке, а в горах, и что внизу пропасть. Жутковато, скажу вам честно. А на тренировке ничего, терпимо: повис на верёвке, передохнул и дальше в путь. Даже попозировать фотографу успел.

До верха, надо признаться, я не долез. Не ставил себе такой цели, да и не хотелось рисковать. Тем более что новых эмоций я и так получил сполна. Не знаю, насколько я готов к покорению горных вершин, но руки болели, как после тренажёрного зала. Поэтому прежде чем задумываться о горных походах, для начала нужно всё-таки потренироваться в ледолазании.

– Конечно, к нам в ледолазание приходят в основном люди, имеющие скалолазную подготовку. Человеку без подготовки первое время будет тяжело, ты сам, наверное, обратил внимание. Если говорить про ледолазание по скалам, то тут стоит отметить, что далеко не везде можно совершать восхождения. И в горах может случиться всё, что угодно. Здесь, на тренировках, соревнованиях мы отвечаем за качество льда, здесь есть надёжные страховки. Ледолазание по скалам – довольно опасное увлечение, – рассказал тренер по альпинизму Максим Михайлов.