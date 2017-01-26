Областная газета
Спорт 26 января 2017, 06:00

Никита Лобинцев научит екатеринбуржцев плавать красиво

В плавании Никита Лобинцев – птица высокого полёта. А какой из него получится наставник? фото: Александр зайцев

  • Опубликовано в №14 от 26.01.2017

Призёр пекинской и лондонской Олимпиад Никита Лобинцев открывает в Екатеринбурге свою школу плавания. Получить уроки от знаменитого земляка смогут как совсем не умеющие плавать, так и те, кто хочет совершенствовать свои навыки.

Подробности специально для «ОГ» рассказал сам пловец, который сейчас тренируется на базе «Озеро Круглое» в Подмосковье.

– Я давно хотел сделать подобный проект, а сейчас я нашёл хороших тренеров – Алексея Пасхина и Александра Прокопьева. Это мои друзья, с которыми мы раньше плавали, а сейчас у них уже есть хороший опыт тренерской работы. Обсудили бизнес-план и решили, что это реально сделать, даже если я не буду постоянно находиться в Екатеринбурге. Я же буду всё контролировать и по максимуму уделять время. Просто плавать – уже не очень интересно, сейчас я хочу параллельно реализовать ещё пару проектов. Когда отвлекаешься от тренировок – и восстановление идёт быстрее. Я по-прежнему нацелен выступить на Олимпиаде-2020 в Токио и, думаю, новый род занятий будет мне только помогать.

– А уроки от Никиты Лобинцева будут?

– Обязательно. Я всегда, когда приезжаю домой, стараюсь как можно больше встречаться с детьми. Сейчас буду делать это на базе своей школы. Я вернусь в Екатеринбург в начале марта и приму участие в занятиях.

– Но первый набор, насколько я понимаю, будет для взрослых.

– Я изучил рынок, и, по-моему, как раз среди взрослых есть много желающих научиться плавать. И ко мне тоже обращались те, кто умеет по-лягушачьи, но хотел бы научиться плавать красиво – кролем. Может быть, отчасти это связано с тем, что сейчас ГТО ввели, и там есть плавание. Мне кажется, взрослому человеку проще объяснить, он более осознанно выполняет все задания, имеет чёткую цель. С детьми в дальнейшем мы тоже планируем заниматься, но по крайней мере первый месяц мы делаем акцент на взрослых.

– Аренда дорожки в бассейне – дорогое удовольствие. На чьи средства будет существовать школа?

– Естественно, пока на мои и моих друзей. В Екатеринбурге большие проблемы с бассейнами, но я разговаривал и с министром спорта Леонидом Ароновичем Рапопортом, и с директором областного Центра спортивной подготовки Яковом Сергеевичем Петровым. Они обещали в дальнейшем помогать. Пока занятия будем проводить в бассейне «Динамо», где нам пошли навстречу и сделали аренду со скидкой, что уже хорошо. Посмотрим, что из этого выйдет. В дальнейшем планируем договориться и с другими бассейнами в городе.

– Допустим, кто-то хочет заниматься в вашей школе. Куда можно обращаться?

– У школы есть группы в социальных сетях – Lobintsev_School_Ekb, так что можно обращаться туда.

Мнение

Сергей Куликов, вице-президент федерации плавания Свердловской области, судья международной категории:

– То, что Никита решил такую школу создать, можно только приветствовать. В конце концов только два вида спорта (плавание и конный спорт) официально признаны лечебными, не говоря уже о том, что умение плавать – это вопрос личной безопасности. Но у нас уже есть один такой пример – с сентября начала свою работу «Школа Александра Попова». В бассейне УрФУ для этой школы арендовали дорожку, причём с 50-процентной скидкой, но занимаются там, если не ошибаюсь, два человека. Другой наш в прошлом прославленный пловец Юрий Прилуков, кстати, особо это не афишируя, сам встаёт на бортик и проводит занятия с ребятами. Сомневаюсь, что у Никиты, как у действующего спортсмена, будет для этого время. Да и надо ли это ему сейчас? Он недавно заявил о том, что хочет выступить на Олимпиаде в Токио в 2020 году, и, я надеюсь, что у него это получится. Но, судя по тому, какие результаты сейчас показывает молодёжь, оставаться на высоком уровне Никите будет очень непросто.

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