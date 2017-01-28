22 года назад уроженец области впервые стал чемпионом мира по боксу среди профессионалов

Чемпионский пояс IBF изготовлен из кожи красного цвета. На позолоченном медальоне изображены орёл (в верхней части) и земные полушария. Фото: allboxing.ru

Сюжет Этот день в истории области

"ОГ" рассказывает о событиях, произошедших в этот день на территории Среднего Урала или с участием наших земляков

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

28 января в 1995 году в американском Лас-Вегасе 25-летний уроженец Серова Константин Цзю, победив 29-летнего пуэрториканца Джейка Родригеса, стал сильнейшим боксёром мира по версии IBF*.

На момент начала поединка Родригес был действующим чемпионом, а Цзю — претендентом на титул. Поэтому пусть не очевидным, но всё-таки фаворитом считался пуэрториканец.

На деле же бой прошёл с подавляющим преимуществом россиянина. Регламент предусматривал проведение 12 раундов, но для определения победителя хватило пяти с небольшим. После того как Родригес оказался в четвёртом нокдауне, судья Ричард Стил остановил поединок.

В мае 1997 года Цзю потерял титул, проиграв американцу Винсу Филипсу, но в 2001-м вновь стал чемпионом IBF и удерживал это звание ещё четыре года.

Кстати Сейчас успех Кости Цзю имеет шанс повторить ещё один уроженец Свердловской области — асбестовец Егор Мехонцев. Олимпийский чемпион Лондона-2012 выступает на профессиональном ринге с 2013 года и на сегодняшний день провёл уже 13 боев, 12 из которых выиграл, а ещё один закончил вничью. Следующий поединок будет для Мехонцева 14-м — как и бой против Родригеса для Цзю…

*IBF (International Boxing Federation) — Международная боксёрская федерация, одна из четырёх главных боксёрских организаций мира.