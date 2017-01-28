Областная газета
Спорт 28 января 2017, 05:45

С Александром Невским — против шведов

Президент российской и международной федераций хоккея с мячом Борис Скрынник (справа) перед отъездом нашей сборной на чемпионат мира подарил её главному тренеру Сергею Мяусу икону с изображением Александра Невского, вошедшего в историю разгромом шведов. Ф

  • Опубликовано в №16 от 28.01.2017 

Завтра, 29 января в шведском городе Сандвикене стартует 37-й чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России, побеждавшая на четырёх предыдущих турнирах, свой первый матч проведёт завтра против команды Казахстана.

Вообще-то факт примечательный, хоть, кажется, не особо замеченный — с конца 70-х годов прошлого века ни одной команде не удавалось выигрывать чемпионат мира четыре раза подряд. «Хет-трик» дважды делали шведы в начале 90-х годов и в середине «нулевых», а также российские мастера бенди в те же «нулевые». Отстоять чемпионский титул нашей команде будет крайне непросто — шведы на домашний чемпионат делают серьёзную ставку и собрали очень сильную и опытную команду. А вот сборная России, похоже, сейчас далека от оптимальной формы. Из-за конфликта между руководством Федерации хоккея с мячом и легендой этого вида спорта Сергеем Ломановым-старшим вызов на чемпионат мира не получил Сергей Ломанов-младший — между прочим, единственный, кто становился чемпионом девять раз. Конечно, только главный тренер решает — кто будет играть в его команде, а кто нет. Но если сборная провалится в Сандвикене (а для России в хоккее с мячом любое место, кроме первого, — это провал), то возглавляющему её Сергею Мяусу отсутствие Ломанова-младшего припомнят, да так, что мало не покажется. Опытный защитник красноярского «Енисея» Юрий Викулин тоже не сыграет за сборную. Официальная версия — по состоянию здоровья, хотя молва утверждает, что и тут сказались отголоски конфликта.

Состав сборной России

ИгрокГод рожд.ВоспитанникКлуб
Вратари   
Роман Черных15.09.1984Красноярск«Енисей»
Денис Рысев17.10.1986Красноярск«Байкал-Энергия»
Защитники   
Валерий Ивкин16.10.1997Новосибирск«СКА-Нефтяник»
Алексей Чижов19.01.1982Кемерово«СКА-Нефтяник»
Павел Булатов23.05.1983Первоуральск«Венерсборг» (Швеция)
Михаил Прокопьев21.12.1989Сосновоборск«Енисей»
Василий Грановский16.08.1985Хабаровск«СКА-Нефтяник»
Полузащитники   
Максим Ишкельдин22.06.1990Новосибирск«СКА-Нефтяник»
Алан Джусоев07.04.1992Абакан«Сандвикен» (Швеция)
Дмитрий Савельев22.02.1979Мурманск«Водник»
Сергей Шабуров28.07.1978Киров«Динамо» (Москва)
Александр Антипов25.04.1989Краснотурьинск«СКА-Нефтяник»
Янис Бефус17.01.1992Нерехта«Водник»
Юрий Шардаков14.03.1990Краснотурьинск«СКА-Нефтяник»
Нападающие   
Евгений Иванушкин26.07.1979Краснотурьинск«Байкал-Энергия»
Артём Бондаренко01.04.1986Красноярск«СКА-Нефтяник»
Никита Иванов09.05.1996Москва«Венерсборг» (Швеция)
Алмаз Миргазов23.07.1992Первоуральск«Енисей»

Урал и здесь опорный край державы

Вопрос на наблюдательность — какой регион страны имеет в составе сборной России наибольшее представительство? Ответ удивительный и во многом парадоксальный — пять человек представляют в национальной команде хоккейные школы Свердловской области (Краснотурьинск и Первоуральск). Также в команде Сергея Мяуса четверо воспитанников Красноярского края, двое новосибирцев, от остальных центров русского хоккея — по одному. Причём в отсутствие Ломанова-младшего и Викулина самые титулованные в нынешней сборной 8-кратный чемпион мира архангелогородец Дмитрий Савельев, это 7-кратный — краснотурьинец Евгений Иванушкин и 6-кратный — первоуралец Павел Булатов. А ведь ещё совсем недавно казалось, что уйдут со временем яркие звёзды поколения рождённых в 70-е (Михаил Свешников, Ринат Шамсутов, Максим Чермных, Олег Хайдаров), и свердловчан в сборной не останется. Но доросли до уровня сильнейшей команды мира игроки поколения 90-х — Алмаз Миргазов, Александр Антипов, Юрий Шардаков.

А парадокс состоит в том, что команда региона, имеющего в сборной наибольшее количество своих воспитанников, последний на сегодня чемпионский титул выигрывала более двадцати лет назад. Да и призёрами чемпионата за это время свердловские команды не становились ни разу. И это наглядное свидетельство того, что приоритеты у нас в Свердловской области расставлены, возможно, не совсем верно. Что имеем — не храним и с лёгкостью раздаём всей стране, зато вкладываем миллионы в те виды спорта, где с талантами у нас куда скромнее.

Хоккей с мячом на карте мира

В Международной федерации хоккея с мячом (ФИБ) сейчас числятся 33 страны, при этом ровно чёртова дюжина из них в чемпионатах мира не участвовала ни разу. Дольше всех развивают хоккей с мячом вприглядку Индия (с 2002 года) и Италия (с 1993-го). При этом есть и обратный пример — Германия вступила в ФИБ в 2013 году, сыграла в трёх чемпионатах мира, а нынче дебютирует в группе «В» главного турнира. Но Германия — это особый случай, и мы к нему ещё вернёмся. В целом же за время правления нынешнего главы ФИБ россиянина Бориса Скрынника число членов организации увеличилось более чем вдвое — с 2006 года в ФИБ вступили 17 стран, но десять из них членствуют пока больше только на бумаге. Но есть и отдельные положительные тенденции — например, если сборная Казахстана в 1995 году начинала фактически как вторая сборная России (игравшие за неё хоккеисты и в Казахстане многие ни разу не были), то сейчас в этой команде всё больше местных воспитанников.

В 2002 году автор этих строк безвозмездно подарил тогдашнему главе ФИБ Альберту Поморцеву идею, реализация которой существенно повысила бы уровень международных турниров: если по образцу футбола, где самостоятельное членство имеют такие территории, как Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия и Фарерские острова, принять в ФИБ, предположим, такие национальные регионы, как Татарстан, Коми и Хакасию, их команды были бы намного более конкурентоспособны, чем любая из сборных, играющих классе «В» мирового первенства. Между прочим, даже сборная Урала играла бы на вполне приличном уровне (и читатель в этом чуть ниже убедится). Абсурдное предложение? Возможно, но не более, чем принятие в члены международной федерации хоккея с мячом Армении, Аргентины или Афганистана.

Возможность есть, но это невозможно

Турнир с участием восьми сильнейших команд, который как раз и стартует сегодня в Сандвикене, проходит по довольно оригинальной формуле — на первом этапе команды первой и второй четвёрок играют внутри групп в один круг между собой, и все восемь команд затем играют в плей-офф — победитель группы «А» с четвёртой командой группы «В», вторая команда с третьей и т.д. Так что теоретически чемпионат может выиграть даже сборная, проигравшая в первом раунде все матчи в группе «А», или вообще игравшая в группе «В». Но это только теоретически.

На практике между первой и второй четвёрками непреодолимая пропасть, а внутри первого квартета с вероятностью в 99 процентов можно предсказать, что в финал выйдут Швеция и Россия, а за третье место сыграют Финляндия и Казахстан. А вот в этих парах предсказывать победителя — дело рискованное и неблагодарное. Собственно, ради этих двух реальных противостояний и проводится чемпионат мира.

Краснотурьинская Германия

Но свердловские воспитанники есть не только в сборной России. Из наших земляков в командах Германии, Казахстана и Белоруссии можно было бы сформировать практически полноценную команду с вратарём и десятью полевыми игроками (см. таблицу). И над тренерским штабом голову ломать долго не пришлось бы, поскольку сборную Казахстана возглавляет краснотурьинец Алексей Никишов, а один из помощников Сергея Мяуса в сборной России — уроженец Карпинска Михаил Свешников. Оба, кстати, давно обосновались в Швеции.

Свердловчане в составе других сборных

Германия (7)   
Михаил Дунаев1978Краснотурьинск«Маяк»
Ойген (Евгений) Майер1971Карпинск«Рейн-Майн Айсспортклуб»
Сергей Нааб1971Краснотурьинск«Рейн-Майн Айсспортклуб»
Сергей Битков1956Краснотурьинск«Рейн-Майн Айсспортклуб»
Александр Колягин1992Краснотурьинск«Маяк»
Фёдор Миронов1983Краснотурьинск«Маяк»
Александр Кузнецов1987Краснотурьинск«Маяк»
Казахстан (4)   
Сергей Почкунов1983Краснотурьинск«Уральский трубник»
Андрей Рейн1982Краснотурьинск«Водник»
Артём Вшивков1986Первоуральск«Сибсельмаш»
Алексей Никишов1965КраснотурьинскГлавный тренер сборной
Белоруссия (1)   
Роман Никитенко1989Краснотурьинск«Мурман»

Но всё-таки особняком стоит, конечно же, сборная Германии, базовым клубом которой можно, не сомневаясь, назвать краснотурьинский «Маяк»: трое в «бенди-бундестим» это действующие игроки команды, выступающей в Высшей лиге чемпионата России, её лидер 38-летний Михаил Дунаев — старший тренер «Маяка», еще двое — местные воспитанники, также когда-то играли за «Маяк», а потом переехали в Германию. Объяснение этому феномену довольно простое — со времён Богословлага в Краснотурьинске довольно многочисленная немецкая диаспора. Так что Дунаев, Колягин, Миронов, Кузнецов — немцы по материнской линии. Дунаев в 2000 году уехал было на родину предков, но вскоре вернулся в Краснотурьинск.

— Думал — приеду, поиграю, поболтаю со старыми знакомыми, но быстро понял, что просто так ничего не получится, - рассказывал два года назад «ОГ» о своём дебюте в сборной Германии Михаил. В 2014 году его команда заняла 7-е место, через год 5-е, а в прошлом году уже выиграла турнир в дивизионе «Б» и нынче дебютирует в дивизионе «А». За три года сборная Германии из разряда потешных доросла до дивизиона «А». Это, конечно, ещё не элита мирового хоккея с мячом, но уже иной уровень. И будет интересно посмотреть — что у краснотурьинских немцев и их товарищей по команде получится.

Напомним шведам про Невскую битву

Перед отлётом в Швецию сборная России посетила молебен, а главный тренер сборной России Сергей Мяус получил «говорящий» подарок — икону Святого благоверного князя Александра Невского, с именем которого у шведов связаны не самые приятные страницы их истории. Более того, изображение этой иконы будет нашито на игровую форму сборной России. И действительно, к чёрту набившую оскомину европейскую толерантность — биться, так биться…

Календарь матчей чемпионата мира по хоккею с мячом с участием сборной России

ДатаВремя*Матч
30.01.23.00Казахстан - Россия
31.01.20.00Россия - Финляндия
01.02.23.00Россия - Швеция
02.02.14.00Четвертьфинал А3 - В2
02.02.17.00Четвертьфинал А4 - В1
02.02.20.00Четвертьфинал А2 - В3
02.02.23.00Четвертьфинал А1 - В4
04.02.20.00Полуфинал
04.02.23.00Полуфинал
05.02.16.00Матч за 3-е место
05.02.20.00Финал

* Время екатеринбургское.

Прямые трансляции матчей сборной в группе покажут каналы Матч-ТВ и Матч!HD

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