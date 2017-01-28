С Александром Невским — против шведов

Президент российской и международной федераций хоккея с мячом Борис Скрынник (справа) перед отъездом нашей сборной на чемпионат мира подарил её главному тренеру Сергею Мяусу икону с изображением Александра Невского, вошедшего в историю разгромом шведов. Ф

Опубликовано в №16 от 28.01.2017

Завтра, 29 января в шведском городе Сандвикене стартует 37-й чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России, побеждавшая на четырёх предыдущих турнирах, свой первый матч проведёт завтра против команды Казахстана.

Вообще-то факт примечательный, хоть, кажется, не особо замеченный — с конца 70-х годов прошлого века ни одной команде не удавалось выигрывать чемпионат мира четыре раза подряд. «Хет-трик» дважды делали шведы в начале 90-х годов и в середине «нулевых», а также российские мастера бенди в те же «нулевые». Отстоять чемпионский титул нашей команде будет крайне непросто — шведы на домашний чемпионат делают серьёзную ставку и собрали очень сильную и опытную команду. А вот сборная России, похоже, сейчас далека от оптимальной формы. Из-за конфликта между руководством Федерации хоккея с мячом и легендой этого вида спорта Сергеем Ломановым-старшим вызов на чемпионат мира не получил Сергей Ломанов-младший — между прочим, единственный, кто становился чемпионом девять раз. Конечно, только главный тренер решает — кто будет играть в его команде, а кто нет. Но если сборная провалится в Сандвикене (а для России в хоккее с мячом любое место, кроме первого, — это провал), то возглавляющему её Сергею Мяусу отсутствие Ломанова-младшего припомнят, да так, что мало не покажется. Опытный защитник красноярского «Енисея» Юрий Викулин тоже не сыграет за сборную. Официальная версия — по состоянию здоровья, хотя молва утверждает, что и тут сказались отголоски конфликта.

Состав сборной России

Игрок Год рожд. Воспитанник Клуб Вратари Роман Черных 15.09.1984 Красноярск «Енисей» Денис Рысев 17.10.1986 Красноярск «Байкал-Энергия» Защитники Валерий Ивкин 16.10.1997 Новосибирск «СКА-Нефтяник» Алексей Чижов 19.01.1982 Кемерово «СКА-Нефтяник» Павел Булатов 23.05.1983 Первоуральск «Венерсборг» (Швеция) Михаил Прокопьев 21.12.1989 Сосновоборск «Енисей» Василий Грановский 16.08.1985 Хабаровск «СКА-Нефтяник» Полузащитники Максим Ишкельдин 22.06.1990 Новосибирск «СКА-Нефтяник» Алан Джусоев 07.04.1992 Абакан «Сандвикен» (Швеция) Дмитрий Савельев 22.02.1979 Мурманск «Водник» Сергей Шабуров 28.07.1978 Киров «Динамо» (Москва) Александр Антипов 25.04.1989 Краснотурьинск «СКА-Нефтяник» Янис Бефус 17.01.1992 Нерехта «Водник» Юрий Шардаков 14.03.1990 Краснотурьинск «СКА-Нефтяник» Нападающие Евгений Иванушкин 26.07.1979 Краснотурьинск «Байкал-Энергия» Артём Бондаренко 01.04.1986 Красноярск «СКА-Нефтяник» Никита Иванов 09.05.1996 Москва «Венерсборг» (Швеция) Алмаз Миргазов 23.07.1992 Первоуральск «Енисей»

Урал и здесь опорный край державы

Вопрос на наблюдательность — какой регион страны имеет в составе сборной России наибольшее представительство? Ответ удивительный и во многом парадоксальный — пять человек представляют в национальной команде хоккейные школы Свердловской области (Краснотурьинск и Первоуральск). Также в команде Сергея Мяуса четверо воспитанников Красноярского края, двое новосибирцев, от остальных центров русского хоккея — по одному. Причём в отсутствие Ломанова-младшего и Викулина самые титулованные в нынешней сборной 8-кратный чемпион мира архангелогородец Дмитрий Савельев, это 7-кратный — краснотурьинец Евгений Иванушкин и 6-кратный — первоуралец Павел Булатов. А ведь ещё совсем недавно казалось, что уйдут со временем яркие звёзды поколения рождённых в 70-е (Михаил Свешников, Ринат Шамсутов, Максим Чермных, Олег Хайдаров), и свердловчан в сборной не останется. Но доросли до уровня сильнейшей команды мира игроки поколения 90-х — Алмаз Миргазов, Александр Антипов, Юрий Шардаков.

А парадокс состоит в том, что команда региона, имеющего в сборной наибольшее количество своих воспитанников, последний на сегодня чемпионский титул выигрывала более двадцати лет назад. Да и призёрами чемпионата за это время свердловские команды не становились ни разу. И это наглядное свидетельство того, что приоритеты у нас в Свердловской области расставлены, возможно, не совсем верно. Что имеем — не храним и с лёгкостью раздаём всей стране, зато вкладываем миллионы в те виды спорта, где с талантами у нас куда скромнее.

Хоккей с мячом на карте мира

В Международной федерации хоккея с мячом (ФИБ) сейчас числятся 33 страны, при этом ровно чёртова дюжина из них в чемпионатах мира не участвовала ни разу. Дольше всех развивают хоккей с мячом вприглядку Индия (с 2002 года) и Италия (с 1993-го). При этом есть и обратный пример — Германия вступила в ФИБ в 2013 году, сыграла в трёх чемпионатах мира, а нынче дебютирует в группе «В» главного турнира. Но Германия — это особый случай, и мы к нему ещё вернёмся. В целом же за время правления нынешнего главы ФИБ россиянина Бориса Скрынника число членов организации увеличилось более чем вдвое — с 2006 года в ФИБ вступили 17 стран, но десять из них членствуют пока больше только на бумаге. Но есть и отдельные положительные тенденции — например, если сборная Казахстана в 1995 году начинала фактически как вторая сборная России (игравшие за неё хоккеисты и в Казахстане многие ни разу не были), то сейчас в этой команде всё больше местных воспитанников.

В 2002 году автор этих строк безвозмездно подарил тогдашнему главе ФИБ Альберту Поморцеву идею, реализация которой существенно повысила бы уровень международных турниров: если по образцу футбола, где самостоятельное членство имеют такие территории, как Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия и Фарерские острова, принять в ФИБ, предположим, такие национальные регионы, как Татарстан, Коми и Хакасию, их команды были бы намного более конкурентоспособны, чем любая из сборных, играющих классе «В» мирового первенства. Между прочим, даже сборная Урала играла бы на вполне приличном уровне (и читатель в этом чуть ниже убедится). Абсурдное предложение? Возможно, но не более, чем принятие в члены международной федерации хоккея с мячом Армении, Аргентины или Афганистана.

Возможность есть, но это невозможно

Турнир с участием восьми сильнейших команд, который как раз и стартует сегодня в Сандвикене, проходит по довольно оригинальной формуле — на первом этапе команды первой и второй четвёрок играют внутри групп в один круг между собой, и все восемь команд затем играют в плей-офф — победитель группы «А» с четвёртой командой группы «В», вторая команда с третьей и т.д. Так что теоретически чемпионат может выиграть даже сборная, проигравшая в первом раунде все матчи в группе «А», или вообще игравшая в группе «В». Но это только теоретически.

На практике между первой и второй четвёрками непреодолимая пропасть, а внутри первого квартета с вероятностью в 99 процентов можно предсказать, что в финал выйдут Швеция и Россия, а за третье место сыграют Финляндия и Казахстан. А вот в этих парах предсказывать победителя — дело рискованное и неблагодарное. Собственно, ради этих двух реальных противостояний и проводится чемпионат мира.

Краснотурьинская Германия

Но свердловские воспитанники есть не только в сборной России. Из наших земляков в командах Германии, Казахстана и Белоруссии можно было бы сформировать практически полноценную команду с вратарём и десятью полевыми игроками (см. таблицу). И над тренерским штабом голову ломать долго не пришлось бы, поскольку сборную Казахстана возглавляет краснотурьинец Алексей Никишов, а один из помощников Сергея Мяуса в сборной России — уроженец Карпинска Михаил Свешников. Оба, кстати, давно обосновались в Швеции.

Свердловчане в составе других сборных

Германия (7) Михаил Дунаев 1978 Краснотурьинск «Маяк» Ойген (Евгений) Майер 1971 Карпинск «Рейн-Майн Айсспортклуб» Сергей Нааб 1971 Краснотурьинск «Рейн-Майн Айсспортклуб» Сергей Битков 1956 Краснотурьинск «Рейн-Майн Айсспортклуб» Александр Колягин 1992 Краснотурьинск «Маяк» Фёдор Миронов 1983 Краснотурьинск «Маяк» Александр Кузнецов 1987 Краснотурьинск «Маяк» Казахстан (4) Сергей Почкунов 1983 Краснотурьинск «Уральский трубник» Андрей Рейн 1982 Краснотурьинск «Водник» Артём Вшивков 1986 Первоуральск «Сибсельмаш» Алексей Никишов 1965 Краснотурьинск Главный тренер сборной Белоруссия (1) Роман Никитенко 1989 Краснотурьинск «Мурман»

Но всё-таки особняком стоит, конечно же, сборная Германии, базовым клубом которой можно, не сомневаясь, назвать краснотурьинский «Маяк»: трое в «бенди-бундестим» это действующие игроки команды, выступающей в Высшей лиге чемпионата России, её лидер 38-летний Михаил Дунаев — старший тренер «Маяка», еще двое — местные воспитанники, также когда-то играли за «Маяк», а потом переехали в Германию. Объяснение этому феномену довольно простое — со времён Богословлага в Краснотурьинске довольно многочисленная немецкая диаспора. Так что Дунаев, Колягин, Миронов, Кузнецов — немцы по материнской линии. Дунаев в 2000 году уехал было на родину предков, но вскоре вернулся в Краснотурьинск.

— Думал — приеду, поиграю, поболтаю со старыми знакомыми, но быстро понял, что просто так ничего не получится, - рассказывал два года назад «ОГ» о своём дебюте в сборной Германии Михаил. В 2014 году его команда заняла 7-е место, через год 5-е, а в прошлом году уже выиграла турнир в дивизионе «Б» и нынче дебютирует в дивизионе «А». За три года сборная Германии из разряда потешных доросла до дивизиона «А». Это, конечно, ещё не элита мирового хоккея с мячом, но уже иной уровень. И будет интересно посмотреть — что у краснотурьинских немцев и их товарищей по команде получится.

Напомним шведам про Невскую битву

Перед отлётом в Швецию сборная России посетила молебен, а главный тренер сборной России Сергей Мяус получил «говорящий» подарок — икону Святого благоверного князя Александра Невского, с именем которого у шведов связаны не самые приятные страницы их истории. Более того, изображение этой иконы будет нашито на игровую форму сборной России. И действительно, к чёрту набившую оскомину европейскую толерантность — биться, так биться…

Календарь матчей чемпионата мира по хоккею с мячом с участием сборной России

Дата Время* Матч 30.01. 23.00 Казахстан - Россия 31.01. 20.00 Россия - Финляндия 01.02. 23.00 Россия - Швеция 02.02. 14.00 Четвертьфинал А3 - В2 02.02. 17.00 Четвертьфинал А4 - В1 02.02. 20.00 Четвертьфинал А2 - В3 02.02. 23.00 Четвертьфинал А1 - В4 04.02. 20.00 Полуфинал 04.02. 23.00 Полуфинал 05.02. 16.00 Матч за 3-е место 05.02. 20.00 Финал

* Время екатеринбургское.

Прямые трансляции матчей сборной в группе покажут каналы Матч-ТВ и Матч!HD