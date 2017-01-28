С Александром Невским — против шведов

- Опубликовано в №16 от 28.01.2017
Завтра, 29 января в шведском городе Сандвикене стартует 37-й чемпионат мира по хоккею с мячом. Сборная России, побеждавшая на четырёх предыдущих турнирах, свой первый матч проведёт завтра против команды Казахстана.
Вообще-то факт примечательный, хоть, кажется, не особо замеченный — с конца 70-х годов прошлого века ни одной команде не удавалось выигрывать чемпионат мира четыре раза подряд. «Хет-трик» дважды делали шведы в начале 90-х годов и в середине «нулевых», а также российские мастера бенди в те же «нулевые». Отстоять чемпионский титул нашей команде будет крайне непросто — шведы на домашний чемпионат делают серьёзную ставку и собрали очень сильную и опытную команду. А вот сборная России, похоже, сейчас далека от оптимальной формы. Из-за конфликта между руководством Федерации хоккея с мячом и легендой этого вида спорта Сергеем Ломановым-старшим вызов на чемпионат мира не получил Сергей Ломанов-младший — между прочим, единственный, кто становился чемпионом девять раз. Конечно, только главный тренер решает — кто будет играть в его команде, а кто нет. Но если сборная провалится в Сандвикене (а для России в хоккее с мячом любое место, кроме первого, — это провал), то возглавляющему её Сергею Мяусу отсутствие Ломанова-младшего припомнят, да так, что мало не покажется. Опытный защитник красноярского «Енисея» Юрий Викулин тоже не сыграет за сборную. Официальная версия — по состоянию здоровья, хотя молва утверждает, что и тут сказались отголоски конфликта.
Состав сборной России
|Игрок
|Год рожд.
|Воспитанник
|Клуб
|Вратари
|Роман Черных
|15.09.1984
|Красноярск
|«Енисей»
|Денис Рысев
|17.10.1986
|Красноярск
|«Байкал-Энергия»
|Защитники
|Валерий Ивкин
|16.10.1997
|Новосибирск
|«СКА-Нефтяник»
|Алексей Чижов
|19.01.1982
|Кемерово
|«СКА-Нефтяник»
|Павел Булатов
|23.05.1983
|Первоуральск
|«Венерсборг» (Швеция)
|Михаил Прокопьев
|21.12.1989
|Сосновоборск
|«Енисей»
|Василий Грановский
|16.08.1985
|Хабаровск
|«СКА-Нефтяник»
|Полузащитники
|Максим Ишкельдин
|22.06.1990
|Новосибирск
|«СКА-Нефтяник»
|Алан Джусоев
|07.04.1992
|Абакан
|«Сандвикен» (Швеция)
|Дмитрий Савельев
|22.02.1979
|Мурманск
|«Водник»
|Сергей Шабуров
|28.07.1978
|Киров
|«Динамо» (Москва)
|Александр Антипов
|25.04.1989
|Краснотурьинск
|«СКА-Нефтяник»
|Янис Бефус
|17.01.1992
|Нерехта
|«Водник»
|Юрий Шардаков
|14.03.1990
|Краснотурьинск
|«СКА-Нефтяник»
|Нападающие
|Евгений Иванушкин
|26.07.1979
|Краснотурьинск
|«Байкал-Энергия»
|Артём Бондаренко
|01.04.1986
|Красноярск
|«СКА-Нефтяник»
|Никита Иванов
|09.05.1996
|Москва
|«Венерсборг» (Швеция)
|Алмаз Миргазов
|23.07.1992
|Первоуральск
|«Енисей»
Урал и здесь опорный край державы
Вопрос на наблюдательность — какой регион страны имеет в составе сборной России наибольшее представительство? Ответ удивительный и во многом парадоксальный — пять человек представляют в национальной команде хоккейные школы Свердловской области (Краснотурьинск и Первоуральск). Также в команде Сергея Мяуса четверо воспитанников Красноярского края, двое новосибирцев, от остальных центров русского хоккея — по одному. Причём в отсутствие Ломанова-младшего и Викулина самые титулованные в нынешней сборной 8-кратный чемпион мира архангелогородец Дмитрий Савельев, это 7-кратный — краснотурьинец Евгений Иванушкин и 6-кратный — первоуралец Павел Булатов. А ведь ещё совсем недавно казалось, что уйдут со временем яркие звёзды поколения рождённых в 70-е (Михаил Свешников, Ринат Шамсутов, Максим Чермных, Олег Хайдаров), и свердловчан в сборной не останется. Но доросли до уровня сильнейшей команды мира игроки поколения 90-х — Алмаз Миргазов, Александр Антипов, Юрий Шардаков.
А парадокс состоит в том, что команда региона, имеющего в сборной наибольшее количество своих воспитанников, последний на сегодня чемпионский титул выигрывала более двадцати лет назад. Да и призёрами чемпионата за это время свердловские команды не становились ни разу. И это наглядное свидетельство того, что приоритеты у нас в Свердловской области расставлены, возможно, не совсем верно. Что имеем — не храним и с лёгкостью раздаём всей стране, зато вкладываем миллионы в те виды спорта, где с талантами у нас куда скромнее.
Хоккей с мячом на карте мира
В Международной федерации хоккея с мячом (ФИБ) сейчас числятся 33 страны, при этом ровно чёртова дюжина из них в чемпионатах мира не участвовала ни разу. Дольше всех развивают хоккей с мячом вприглядку Индия (с 2002 года) и Италия (с 1993-го). При этом есть и обратный пример — Германия вступила в ФИБ в 2013 году, сыграла в трёх чемпионатах мира, а нынче дебютирует в группе «В» главного турнира. Но Германия — это особый случай, и мы к нему ещё вернёмся. В целом же за время правления нынешнего главы ФИБ россиянина Бориса Скрынника число членов организации увеличилось более чем вдвое — с 2006 года в ФИБ вступили 17 стран, но десять из них членствуют пока больше только на бумаге. Но есть и отдельные положительные тенденции — например, если сборная Казахстана в 1995 году начинала фактически как вторая сборная России (игравшие за неё хоккеисты и в Казахстане многие ни разу не были), то сейчас в этой команде всё больше местных воспитанников.
В 2002 году автор этих строк безвозмездно подарил тогдашнему главе ФИБ Альберту Поморцеву идею, реализация которой существенно повысила бы уровень международных турниров: если по образцу футбола, где самостоятельное членство имеют такие территории, как Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия и Фарерские острова, принять в ФИБ, предположим, такие национальные регионы, как Татарстан, Коми и Хакасию, их команды были бы намного более конкурентоспособны, чем любая из сборных, играющих классе «В» мирового первенства. Между прочим, даже сборная Урала играла бы на вполне приличном уровне (и читатель в этом чуть ниже убедится). Абсурдное предложение? Возможно, но не более, чем принятие в члены международной федерации хоккея с мячом Армении, Аргентины или Афганистана.
Возможность есть, но это невозможно
Турнир с участием восьми сильнейших команд, который как раз и стартует сегодня в Сандвикене, проходит по довольно оригинальной формуле — на первом этапе команды первой и второй четвёрок играют внутри групп в один круг между собой, и все восемь команд затем играют в плей-офф — победитель группы «А» с четвёртой командой группы «В», вторая команда с третьей и т.д. Так что теоретически чемпионат может выиграть даже сборная, проигравшая в первом раунде все матчи в группе «А», или вообще игравшая в группе «В». Но это только теоретически.
На практике между первой и второй четвёрками непреодолимая пропасть, а внутри первого квартета с вероятностью в 99 процентов можно предсказать, что в финал выйдут Швеция и Россия, а за третье место сыграют Финляндия и Казахстан. А вот в этих парах предсказывать победителя — дело рискованное и неблагодарное. Собственно, ради этих двух реальных противостояний и проводится чемпионат мира.
Краснотурьинская Германия
Но свердловские воспитанники есть не только в сборной России. Из наших земляков в командах Германии, Казахстана и Белоруссии можно было бы сформировать практически полноценную команду с вратарём и десятью полевыми игроками (см. таблицу). И над тренерским штабом голову ломать долго не пришлось бы, поскольку сборную Казахстана возглавляет краснотурьинец Алексей Никишов, а один из помощников Сергея Мяуса в сборной России — уроженец Карпинска Михаил Свешников. Оба, кстати, давно обосновались в Швеции.
Свердловчане в составе других сборных
|Германия (7)
|Михаил Дунаев
|1978
|Краснотурьинск
|«Маяк»
|Ойген (Евгений) Майер
|1971
|Карпинск
|«Рейн-Майн Айсспортклуб»
|Сергей Нааб
|1971
|Краснотурьинск
|«Рейн-Майн Айсспортклуб»
|Сергей Битков
|1956
|Краснотурьинск
|«Рейн-Майн Айсспортклуб»
|Александр Колягин
|1992
|Краснотурьинск
|«Маяк»
|Фёдор Миронов
|1983
|Краснотурьинск
|«Маяк»
|Александр Кузнецов
|1987
|Краснотурьинск
|«Маяк»
|Казахстан (4)
|Сергей Почкунов
|1983
|Краснотурьинск
|«Уральский трубник»
|Андрей Рейн
|1982
|Краснотурьинск
|«Водник»
|Артём Вшивков
|1986
|Первоуральск
|«Сибсельмаш»
|Алексей Никишов
|1965
|Краснотурьинск
|Главный тренер сборной
|Белоруссия (1)
|Роман Никитенко
|1989
|Краснотурьинск
|«Мурман»
Но всё-таки особняком стоит, конечно же, сборная Германии, базовым клубом которой можно, не сомневаясь, назвать краснотурьинский «Маяк»: трое в «бенди-бундестим» это действующие игроки команды, выступающей в Высшей лиге чемпионата России, её лидер 38-летний Михаил Дунаев — старший тренер «Маяка», еще двое — местные воспитанники, также когда-то играли за «Маяк», а потом переехали в Германию. Объяснение этому феномену довольно простое — со времён Богословлага в Краснотурьинске довольно многочисленная немецкая диаспора. Так что Дунаев, Колягин, Миронов, Кузнецов — немцы по материнской линии. Дунаев в 2000 году уехал было на родину предков, но вскоре вернулся в Краснотурьинск.
— Думал — приеду, поиграю, поболтаю со старыми знакомыми, но быстро понял, что просто так ничего не получится, - рассказывал два года назад «ОГ» о своём дебюте в сборной Германии Михаил. В 2014 году его команда заняла 7-е место, через год 5-е, а в прошлом году уже выиграла турнир в дивизионе «Б» и нынче дебютирует в дивизионе «А». За три года сборная Германии из разряда потешных доросла до дивизиона «А». Это, конечно, ещё не элита мирового хоккея с мячом, но уже иной уровень. И будет интересно посмотреть — что у краснотурьинских немцев и их товарищей по команде получится.
Напомним шведам про Невскую битву
Перед отлётом в Швецию сборная России посетила молебен, а главный тренер сборной России Сергей Мяус получил «говорящий» подарок — икону Святого благоверного князя Александра Невского, с именем которого у шведов связаны не самые приятные страницы их истории. Более того, изображение этой иконы будет нашито на игровую форму сборной России. И действительно, к чёрту набившую оскомину европейскую толерантность — биться, так биться…
Календарь матчей чемпионата мира по хоккею с мячом с участием сборной России
|Дата
|Время*
|Матч
|30.01.
|23.00
|Казахстан - Россия
|31.01.
|20.00
|Россия - Финляндия
|01.02.
|23.00
|Россия - Швеция
|02.02.
|14.00
|Четвертьфинал А3 - В2
|02.02.
|17.00
|Четвертьфинал А4 - В1
|02.02.
|20.00
|Четвертьфинал А2 - В3
|02.02.
|23.00
|Четвертьфинал А1 - В4
|04.02.
|20.00
|Полуфинал
|04.02.
|23.00
|Полуфинал
|05.02.
|16.00
|Матч за 3-е место
|05.02.
|20.00
|Финал
* Время екатеринбургское.
Прямые трансляции матчей сборной в группе покажут каналы Матч-ТВ и Матч!HD