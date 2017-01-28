Валерий Эйхвальд: «Шведы сильнее индивидуально, а Россия — в тактике»

Валерий Эйхвальд трижды выигрывал чемпионаты мира как игрок и дважды сборная России под его руководством становилась второй

Опубликовано в №16 от 28.01.2017. Расширенная версия

Спортивный директор первоуральского хоккейного клуба «Уральский трубник» заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Валерий Эйхвальд в 1994–1997 годах возглавлял национальную сборную по хоккею с мячом, которая под его руководством дважды становилась серебряным призёром чемпионата мира. Как игрок он трижды завоёвывал золотые медали мировых первенств — в 1975,1977 и 1979 годах.

По просьбе корреспондента «ОГ» экс-наставник сборной России поделился своими ожиданиями от очередного чемпионата мира.

— Сейчас наверное никто не даст точный прогноз чем закончится очередное противостояние сборных России и Швеции. Это две равные команды, даже при том, что на мой взгляд не все самые сильные игроки вызваны в нашу сборную. Шведы делают упор на своих ветеранов, многие из которых, я считаю, уже не соответствуют тому уровню, который позволял бы скандинавам обыгрывать нашу команду. Слабое место у шведов — стандартные положения, а именно этот компонент на мой взгляд будет во многих играх решающим. У нас наоборот, есть хорошие ударники, и если получится реализовывать штрафные и угловые, то будет очень хорошо. Индивидуально некоторые игроки шведов может быть и посильнее наших, у нас в команде сейчас очень много слабых позиций, но зато тактически сборная России намного сильнее. Ну и главное преимущество шведов в том, что они играют дома, под крышей, где им привычнее, чем нашим хоккеистам.

— Пять воспитанников свердловского хоккея в сборной России. На ваш взгляд какова будет их роль в команде?

— Я бы не сказал, что сейчас среди наших земляков есть игроки очень высокого уровня. Евгений Иванушкин — забивной нападающий, хорош при розыгрыше стандартов, но ему уже 36 лет, он не такой активный и быстрый, как в лучшие годы, но всё равно поможет нашей сборной. Дебютант чемпионата мира Александр Антипов, играющий в середине поля, сейчас заметно прибавил, в этом сезоне он очень хорошо выглядит в хабаровском «СКА-Нефтянике». Павел Булатов — очень умный добротный игрок, без явных слабых мест, позиционно играет неплохо, но за верховые мячи ему бороться сложнее. А в целом, я считаю, что все наши уральцы пользу сборной России обязательно принесут.

— На турнире в Сандвикене будет команда, основу которой составляют нынешние и бывшие свердловчане — сборная Германии. Как считаете — получится у немцев достойно сыграть в группе «В» с Норвегией, Белоруссией и США?

— Честно говоря, мне не особенно интересна группа «В». Но думаю, что на том уровне игроки «Маяка» сборной Германии обязательно помогут.

— Вас, кстати, не приглашали поучаствовать в развитии немецкого хоккея с мячом?

— Нет, никаких таких разговоров не было. Пока в Германии нет большого интереса к хоккею с мячом. А если появится реальный интерес, то они быстро построят катки и за пять-десять лет выйдут на достаточно высокий уровень.