Тысячная шайба в КХЛ и пять очков «Автомобилиста»

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Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 26-29 января
Хоккей: С последнего выезда «Автомобилист» возвращается с пятью очками из девяти возможных
Регулярный чемпионат КХЛ
«Йокерит» (Хельсинки) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).
26 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 9262 зрителя.
«Йокерит»: Хелениус; Ч.Геноуэй - А.Кулда, Йормакка - Регин - О’Нейл; Лаюнен - Йенсен, Йоенсуу - Ниеми - Салминен; Ялванти - Лауридсен, Хухтала - Виртанен - Анттила; Талая - Мяки - Марьямаки.
«Автомобилист»: Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Гареев - Коукал - Михнов; Василевский, - Чайковски, Чистов - Тичар - Голышев, Васильев - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Симаков; Журавлёв - Щемеров, Рассейкин - Романов - Бухтеле.
Голы: 0:1 Чайковски (Чистов, Тичар, 12.58), 0:2 Романов (Бухтеле, Рассейкин, 25.29), 0:3 Тимашов (Чайковски, 33.12, бол.), 1:3 Лаюнен (Ниеми, Йоенсуу, 34.32), 2:3 Регин (Йенсен, 49.50, бол.), 2:4 Василевский (Тимашов, 51.47, бол.), 2:5 Голышев (Тичар, Чистов, 52.09), 2:6 Гареев (Михнов, 59.30, в пустые ворота).
- Алексей Василевский забросил тысячную шайбу «Автомобилиста» в КХЛ.
- Первой голевой передачей в КХЛ отметился 18-летний воспитанник екатеринбургского хоккея Максим Рассейкин.
«Динамо» (Рига) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0).
28 января. Рига. «Арена Рига». 5268 зрителей.
«Динамо»: Седлачек; Галвиньш - Цибульскис, Дарзиньш - Бичевскис - Индрашис; Балинскис - Фрейбергс, Толузаков - Сестито - Гиллис; Е.Редлихс - Ерофеевс, Скворцовс - Мейя - Павловс; Лещёвс, Липсбергс - Головковс - Э.Кулда.
«Автомобилист»: Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Гареев - Коукал - Михнов; Василевский - Чайковски, Чистов - Тичар - Голышев; Васильев - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Симаков; Журавлёв - Щемеров, Губин - Романов - Рассейкин.
Голы: 1:0 Бичевскис (Индрашис, 9.09), 2:0 Кулда (Головковс, 14.05), 2:1 Чайковски (Василевский, 29.05, бол.), 3:1 Толузаков (Индрашис, Галвиньш, 44.02), 3:2 Тичар (Голышев, Чайковски, 51.21), 3:3 Коукал (Чесалин, 59.54), 4:3 Индрашис (Галвиньш, Дарзиньш, 63.53).
• Последний в нынешнем регулярном чемпионате выезд принёс «Автомобилисту» пять очков из девяти возможных – три за победу в основное время над финскими «джокерами» и по очку за поражения в овертайме от минского и рижского «Динамо».
• «Автомобилисту» осталось в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграть шесть домашних матчей: с минским «Динамо» (1 февраля), рижским «Динамо» (3-го), «Йокеритом» (5-го), новокузнецким «Металлургом» (14-го), «Авангардом» (16-го) и «Сибирью» (18-го).
Результаты других матчей: 25 января. «Лада» - «Авангард» - 3:1, «Ак Барс» - «Сибирь» - 1:2 ОТ, «Локомотив» - «Трактор» - 1:3, «Нефтехимик» - «Металлург» (Нк) - 3:2 Б, «Торпедо» (НН) - ЦСКА - 1:3, «Сочи» - «Северсталь» - 2:1, «Динамо» (М) - «Салават Юлаев» - 6:2, «Витязь» - «Металлург» (Мг) - 3:2, «Спартак» - СКА - 1:2. 26 января. «Амур» - «Медвшчак» - 4:2, «Куньлунь» - «Слован» - 2:0, «Динамо» (Мн) - «Югра» - 4:1, «Динамо» (Р) - «Барыс» - 2:3. 27 января. «Лада» - «Сибирь» - 1:3, «Нефтехимик» - «Авангард» - 4:0, «Торпедо» (НН) - СКА - 4:2, «Ак Барс» - «Металлург» (Нк) - 6:1, «Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:3, «Динамо» (М) - «Металлург» (Мг) - 1:2, «Витязь» - «Трактор» - 3:1, «Спартак» - «Северсталь» - 3:2 ОТ, «Сочи» - ЦСКА - 0:2. 28 января. «Адмирал» - «Слован» - 2:1, «Куньлунь» - «Медвешчак» - 5:0, «Йокерит» - «Югра» - 6:5, «Динамо» (Мн) - «Барыс» - 2:1. 29 января. «Северсталь» - 3:2 ОТ, ЦСКА - «Металлург» (Мг) - 4:3 ОТ, СКА - «Трактор» - 5:3.
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Команда
52
33
1
2
4
1
11
173-116
110
1. «Металлург» (Магнитогорск)*
56
35
1
2
4
2
12
184-125
117
2. «Авангард» (Омск)*
56
35
1
2
4
2
12
184-125
117
3. «Ак Барс» (Казань)
55
27
3
6
2
2
15
143-105
103
4. «Трактор» (Челябинск)
56
24
2
1
6
3
20
123-115
87
5. «Салават Юлаев» (Уфа)
56
19
2
4
10
3
18
160-163
82
6. «Барыс» (Астана)
54
23
5
0
1
1
24
140-157
81
7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
54
23
2
2
3
0
24
128-127
80
8. «Адмирал» (Владивосток)
54
22
2
1
6
0
23
136-135
78
9. «Сибирь» (Новосибирск)
54
18
2
5
2
3
24
121-128
73
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
55
18
1
7
1
0
28
127-143
71
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
54
17
1
5
3
5
23
122-150
71
12. «Амур» (Хабаровск)
54
16
1
3
4
2
28
92-119
62
13. «Лада» (Тольятти)
55
15
1
4
4
2
29
134-163
61
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
54
17
1
2
2
0
32
100-132
59
15. «Металлург» (Новокузнецк)
54
7
0
4
2
2
39
83-177
33
* Лидеры дивизионов
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. СКА (Санкт-Петербург)*
55
36
2
5
3
2
7
230-100
127
2. ЦСКА (Москва)*
55
37
2
1
7
1
7
161-99
125
3. «Локомотив» (Ярославль)
55
29
1
3
2
3
17
141-115
100
4. «Торпедо» (Нижний Новгород)
54
26
2
5
2
4
15
130-107
98
5. «Динамо» (Москва)
55
25
4
5
5
0
16
149-103
98
6. «Динамо» (Минск)
52
24
3
4
2
2
17
144-130
90
7. «Витязь» (Чехов)
54
23
3
4
3
0
21
140-141
86
8. «Йокерит» (Хельсинки)
54
20
2
3
6
6
17
134-152
82
9. «Сочи» (Сочи)
54
22
2
4
1
1
24
123-128
80
10. «Слован» (Братислава)
55
21
3
2
3
2
24
127-147
78
11. «Медвешчак» (Загреб)
55
19
2
2
2
1
29
119-156
68
12. «Северсталь» (Череповец)
55
17
2
2
4
5
25
122-150
68
13. «Спартак» (Москва)
55
17
1
2
3
2
30
117-150
62
14. «Динамо» (Рига)
55
11
2
6
4
1
31
108-148
54
* Лидеры дивизионов
Снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 42 шайбы, Доус («Барыс») – 35, Ковальчук (СКА) – 29… Гареев – 18… Тичар – 13… Коукал (все – «Автомобилист») - 10…
Ассистенты: Шипачёв (СКА) – 47 передач, Ли («Металлург» Мг) – 45, Ковальчук (СКА) – 44… Торченюк – 15… Симаков, Михнов (все – «Автомобилист») – по 12…
Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) – 79 (42+37), Ковальчук - 73 (29+44), Шипачёв (оба - СКА) – 68 (21+47)…Гареев – 28 (18+10)… Торченюк – 25 (10+15)… Тичар (все – «Автомобилист») – 20 (13+7)…
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Ариада-НХ» (Волжск) - «Спутник» (Нижний Тагил) – 2:8 (2:2, 0:4, 0:2).
29 января. Волжск. ГЛК «Ариада». 200 тзрителей.
«Ариада-НХ»: Енюшин (0.00-32.27), Анаркулов (32.27-60.00); Чурляев - М.Иванов, Борисенков - Гарифулин - Мурзин; Дьяков - Калинин, Бикмуллин - Кальной - Воеводин; Федотов - Ананьин, Кудрявцев - Нестеров - Торяник; Маташков - Пузатов, Макаров - Репин - Гумеров.
«Спутник»: Перевозчиков (0.00 - 3.07), Назаров (3.07 - 60.00); Серкин - Чистяков, Шакуров - Гасников - Мингалеев; Воропаев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.
Голы: 1:0 Бикумуллин (1.11), 2:0 Бикмуллин (Дьяков, 3.07, бол.), 2:1 Гасников (Мингалеев, 5.49), 2:2 Щанкин (Курепанов, Жиляков, 16.46), 2:3 Валеев (Рожков, Мокин, 26.55), 2:4 Шакуров (Гасников, Мингалеев, 31.20), 2:5 Щанкин (Жиляков, Ищенко, 32.27), 2:6, Мингалеев (Шибаев, Шакуров, 34.19), 2:7 Кравченко (Мокин, 48.08, бол.), 2:8 Шибаев (Дубровин, Фахрутдинов, 52.16).
Результаты других матчей: 26 января. «Торос» - «Буран» - 4:1, «Ижсталь» - «Рязань» - 1:4, «Динамо» (Бшх) - «Сарыарка» - 3:0, «Динамо» (СПб) – «Торпедо» (У-К) - 3:2 ОТ. 27 января. «Зауралье» - «Нефтяник» - 2:3 ОТ, «Рубин» - «Барс» - 3:4. 28 января. «Сокол» - «Ермак» - 3:2 Б, «Торос» - «Рязань» - 3:1, «Ижсталь» - «Буран» - 1:3, «СКА-Нева» - «Химик» - 3:1. 29 января. «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1, «Зауралье» - «Барс» - 3:0, «Саров» - «Молот-Прикамье» - 2:3 Б.
Турнирная таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
44
25
1
3
7
4
4
141-88
94
2. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)
44
26
2
5
0
1
10
136-80
93
3. «Сарыарка» (Астана)
44
26
1
3
2
2
10
116-62
90
4. ТХК (Тверь)
46
23
3
2
4
0
14
127-105
83
5. «Спутник» (Нижний Тагил)
44
19
3
5
5
2
10
120-97
80
6. «Сокол» (Красноярск)
44
20
1
7
2
1
13
99-88
79
7. «Зауралье» (Курган)
45
22
0
3
3
3
14
107-94
78
8. «Торос»» (Нефтекамск)
43
22
2
1
1
2
15
126-100
75
9. «Звезда» (Чехов)
43
18
4
3
2
4
12
115-102
74
10. «Ермак» (Ангарск)
44
16
6
3
4
3
12
100-90
73
11. «Динамо» (Балашиха)
42
21
3
1
1
0
16
124-100
72
12. «Рубин» (Тюмень)
45
18
4
3
3
0
17
115-105
71
13. «Нефтяник» (Альметьевск)
42
19
3
2
1
2
15
99-88
70
14. «Рязань» (Рязань)
43
18
1
2
4
2
16
106-95
66
15. «Молот-Прикамье» (Пермь)
44
15
3
5
2
2
17
122-115
65
16. «Челмет» (Челябинск)
45
16
2
4
3
1
19
122-133
64
17. «Динамо» (Санкт-Петербург)
42
16
2
3
3
3
15
92-92
64
18. «Дизель» (Пенза)
42
18
0
1
2
4
17
98-107
62
19. «Ижсталь» (Ижевск)
43
16
3
2
2
1
19
94-111
61
20. «Саров» (Саров)
43
17
0
2
5
0
19
91-96
60
21. «Южный Урал» (Орск)
45
12
1
2
6
3
21
87-109
51
22. «Барс» (Казань)
42
13
0
3
3
2
21
78-108
50
23. «Химик» (Воскресенск)
43
8
3
3
1
2
26
68-111
39
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
43
9
0
2
5
1
26
88-158
37
25. «Буран» (Воронеж)
43
7
0
0
1
3
32
81-169
25
26. «Кристалл» (Саратов)
42
5
0
2
0
0
35
48-97
19
- Четыре клуба – «Торпедо», «СКА-Нева», «Сарыарка» и ТХК – уже гарантированно вышли в плей-офф, следующим должен стать нижнетагильский «Спутник». В нижней части турнирной таблицы потеряли даже теоретические шансы на участие в плей-офф «Химик», «Ариада-НХ» и «Буран».
Баскетбол (женщины): «УГМК» громит соперниц и Премьер-лиге и в еврокубке
Евролига
10-й тур. «УГМК» (Екатеринбург, Россия) – «Хатай Бюйюкшехир» (Антакья, Турция) – 103:40 (35:14, 28:8, 22:8, 18:10).
25 января. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка».
«УГМК»: Нолан - 4, Толивер - 5, Таурази - 9, Мессеман - 14, Грайнер - 20; Артешина - 4, Белякова - 3, Торренс - 12, Барич - 11, Виеру - 7, Черепанова - 5, Петракова - 9.
«Хатай»: Попович - 4, Сницына - 12, Станкович - 6, Такмаз - 2, Орал - 6; Магклара - 4, Танакан - 4, Озтюрк - 2.
Результаты других матчей: «Надежда» - «Польковице» - 50:60, «Бурж Баскет» - «Уника» - 80:59, «Перфумериас Авенида» - «Лилль-Метрополь» - 79:70.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
Ш
О
1. |«УГМК» (Екатеринбург, Россия)
10
9
1
820 : 630
19
2. «Надежда» (Оренбург, Россия)
10
7
3
630 : 601
17
3. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция)
10
6
4
665 : 630
16
4. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания)
10
5
5
715 : 666
15
5. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция)
10
5
5
683 : 701
15
6. «Уника» (Шопрон, Венгрия)
10
4
6
681 : 738
14
7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция)
10
3
7
615 : 734
13
8. «Польковице» (Польковице, Польша)
10
1
9
604 : 713
11
В 11-м туре 1 февраля встречаются:. «Уника» - «Надежда», «Польковице» - «Перфумериас Авенида», «Лилль-Метрополь» - «Хатай Бюйюкшехир», «Бурж Баскет» - «УГМК».
Премьер-лига
«Енисей» (Красноярск) – «УГМК» (Екатеринбург) – 53:91 (21:22, 10:28, 13:22, 9:19).
29 января. Красноярск. Арена «Север».
«Енисей»: Барич - 11, Нолан - 4, Торренс - 9, Мессеман - 9, Грайнер - 25; Артешина - 7, Белякова - 6, Виеру - 11, Черепанова - 9, Петракова - 0.
«УГМК»: Лэнглуа - 8, Кирьянова - 5, Джанкич - 3, Доровских - 9, Киселёва - 10; Чистякова - 4, Сумец - 0, Нужная - 0, Тарасенко - 4, Коротыгина - 4, Д.Левченко - 6.
Результаты других матчей: «Спарта энд К» - «Спартак» - 86:63, «Надежда» - «Казаночка» - 78:56, МБА - «Динамо» (М) - 70:83, «Вологда-Чеваката» - «Динамо» (К) - 54:85.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. «УГМК» (Екатеринбург)
15
15
0
1205 : 781
30
100
2. «Динамо» (Курск)
15
14
1
1272 : 789
29
93
3. «Надежда» (Оренбург)
15
12
3
1098 : 911
27
80
4. «Вологда-Чеваката» (Вологда)
15
8
7
1047 : 1121
23
53
5. «Динамо» (Новосибирск)
15
7
8
992 : 1054
22
47
6. МБА (Москва)
14
6
8
955 : 980
20
43
7. «Динамо» (Москва)
14
6
8
936 : 1001
20
43
8. «Спарта энд К» (Видное)
15
5
10
916 : 1050
20
33
9. «Енисей» (Красноярск)
16
5
11
1039 : 1173
21
31
10. «Казаночка» (Казань)
15
4
11
881 : 1054
19
27
11. «Спартак» (Ногинск)
15
0
15
793 : 1220
15
0
Баскетбол (мужчины): В гостях «Темп» играет с «Самарой» лучше, чем дома
Суперлига. Первый дивизион
«Самара» (Самара) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 71:72 (15:17, 20:16, 17:16, 19:23).
27 января. Самара. «МТЛ Арена».
«Самара»: Головин - 8, Корчагин - 8, Зозулин - 11, Фидий - 14, Минченко - 0; Числов - 5, Чеваренков - 0, Кадыков - 10, А.Жуканеко - 13, Н.Иванов - 2, Оленев - 0.
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 8, Заряжко - 16, Калёнов - 0, И.Павлов - 9, Караулов - 13; Аннаев - 0, Бревнов - 10, Глазырин - 0, Поляков - 9, Артешин - 4, Качанко - 0, Федюшин - 3.
- «Темп» второй раз в нынешнем сезоне выигрывает с минимальным отрывом в Самаре. В декабре ревдинцы выиграли у местного клуба со счётом 62:60 в четвертьфинале Кубка России. И это при том, что дома «Темп» не выигрывал у «Самары» с мая 2015 года.
«Рязань» (Рязань) - «Урал» (Екатеринбург) - 61:92 (13:26, 14:26, 18:18, 16:22).
27 января. Рязань. Спортзал ДДТ.
«Рязань»: Клюндиков - 2, Русецкий - 5, Карпачёв - 16, Е.Карпеко - 3, Юрчик - 17; Мамонов - 0, Аксёнов - 5, Бугаенко - 3, К.Захаров - 2, Гонтарёв - 8.
«Урал»: Ткаченко - 9, Кузёмкин - 14, Зверков - 9, Островский - 9, Горнаев - 10; Комиссаров - 12, Баранов - 0, Киселёв - 0. Алексеев - 2, Комаров - 5, Мотовилов - 4, Незванкин - 18.
- Около трёх минут провёл на площадке второй тренер «Урала» Олег Баранов, до этого 34-летний мастер спорта международного класса последний раз выходил на площадку в составе профессиональной команды в марте 2015 года. Тогда Баранов выступал за севастопольский «Муссон» в Высшей лиге. Напомним также, что главному тренеру «Урала» Вадиму Филатову принадлежит уникальное в российском баскетболе достижение - в ноябре 2013 года он сыграл в официальном матче через десять лет после завершения карьеры игрока и перехода на тренерскую работу. Что касается Олега Баранова, то его включили в заявку команды как игрока после того как из-за травмы до конца сезона выбыл форвард «Урала» Дмитрий Дойников.
Результаты других матчей: «Сахалин» - «Новосибирск» - 68:73, «Спартак-Приморье» - «Иркут» - 70:68, «Университет-Югра» - «Купол-Родники» - 85:55.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
О
%
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
16
12
4
28
87,5
2. «Университет-Югра» (Сургут)
16
12
4
28
87,5
3. «Самара» (Самара)
15
10
5
25
83,3
4. «Спартак-Приморье» (Владивосток)
14
9
5
23
82,1
5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
14
8
6
22
78,6
6. «Иркут» (Иркутск)
16
9
7
25
78,1
7. «Купол-Родники» (Ижевск)
14
7
7
21
75,0
8. «Урал» (Екатеринбург)
15
7
8
22
73,3
9. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)
15
6
9
21
70,0
10. МБА (Москва)
15
6
9
21
70,0
11. «Рязань» (Рязань)
15
2
13
17
56,7
12. «Химки-Подмосковье» (Химки)
15
2
13
17
56,7
- Сегодня (30 января) «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в Рязани, а «Урал» - в Самаре.
Волейбол (женины)
Суперлига
«Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 0:3 (25:27, 26:28, 22:25).
Самые результативные: Юринская (15), Лазаренко (14), Малыгина (13) - Ильченко (21), Евдокимова (14), Климец (10).
Результаты остальных матчей: «Ленинградка» - «Сахалин» - 2:3, «Енисй» - «Метар» - 3:0, «Динамо» (Кз) - «Динамо» (Кр) - 3:0, «Протон» - «Динамо» (М) - 1:3.
Положение лидеров: «Динамо» (М), «Динамо» (Кз) - по 37 очков, «Уралочка-НТМК» - 33, «Динамо» (Кр) - 27...
4 февраля «Уралочка-НТМК» сыграет с саратвским «Прротоном» (Нижний Тагил, «Меаллург-Форум», 17.00).
Волейбол (мужчины)
Высшая лига «А»
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Челябинск) - 3:2 (25:27, 25:17, 23:25, 26:24, 15:4) и 3:1 (19:25, 25:22, 25:10, 25:22)
Результаты других матчей: «Академия» - «МГТУ» - 1:3, 0:3;«Кристалл» - «Ярославич» - 0:3, 3:1; «Спортакадемия-ВРЗ» - «Дагестан» - 3:2, 1:3; «Трансгаз-Ставрополь» - «Прикамье» - 2:3, 0:3, «Университет» - «Грозный» - 3:1, 3:1.
Положение команд: «Ярославич» - 58 очков, «Прикамье», «Дагестан» - по 55, «Университет» - 54, «МГТУ» - 53, «Торпедо» - 43, «Локомотив-Изумруд» - 41, «Академия» - 40, «Спортакадемия-ВРЗ» - 36, «Кристалл» - 28, «Трансгаз-Ставрополь» - 24, «Грозный» - 17.
- 11 и 12 февраля «Локомотив- Изумруд» сыграет в гостях с к командой «Грозный».
Настольный теннис (мужчины)
Кубок ЕТТУ
1/4 финала. «Лёжи Одергем» (Брюссель, Бельгия) - «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) - 0:3.
- Теннисисты «УГМК» не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но с третьего места в группе получили возможность побороться за второй по значимости трофей - Кубок ЕТТУ. Соперником уральского клуба стала команда, представляющая одну из коммун Большого Брюсселя. Ответную встречу «УГМК» проведёт на домашней площадке 11 февраля.
Результаты других матчей: «Хальмстад» (Швеция) - «Вайент» (Франция) - 3:2, «Стелла спорт» (Франция) - «Богория» (Польша) - 3:0.