Областная газета
Спорт 30 января 2017, 14:06

Тысячная шайба в КХЛ и пять очков «Автомобилиста»

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Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов



Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 26-29 января

Хоккей: С последнего выезда «Автомобилист» возвращается с пятью очками из девяти возможных

Регулярный чемпионат КХЛ

«Йокерит» (Хельсинки) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).

26 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 9262 зрителя.

«Йокерит»: Хелениус; Ч.Геноуэй - А.Кулда, Йормакка - Регин - О’Нейл; Лаюнен - Йенсен, Йоенсуу - Ниеми - Салминен; Ялванти - Лауридсен, Хухтала - Виртанен - Анттила; Талая - Мяки - Марьямаки.

«Автомобилист»: Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Гареев - Коукал - Михнов; Василевский, - Чайковски, Чистов - Тичар - Голышев, Васильев - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Симаков; Журавлёв - Щемеров, Рассейкин - Романов - Бухтеле.

Голы: 0:1 Чайковски (Чистов, Тичар, 12.58), 0:2 Романов (Бухтеле, Рассейкин, 25.29), 0:3 Тимашов (Чайковски, 33.12, бол.), 1:3 Лаюнен (Ниеми, Йоенсуу, 34.32), 2:3 Регин (Йенсен, 49.50, бол.), 2:4 Василевский (Тимашов, 51.47, бол.), 2:5 Голышев (Тичар, Чистов, 52.09), 2:6 Гареев (Михнов, 59.30, в пустые ворота).

  • Алексей Василевский забросил тысячную шайбу «Автомобилиста» в КХЛ.
  • Первой голевой передачей в КХЛ отметился 18-летний воспитанник екатеринбургского хоккея Максим Рассейкин.

«Динамо» (Рига) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0).

28 января. Рига. «Арена Рига». 5268 зрителей.

«Динамо»: Седлачек; Галвиньш - Цибульскис, Дарзиньш - Бичевскис - Индрашис; Балинскис - Фрейбергс, Толузаков - Сестито - Гиллис; Е.Редлихс - Ерофеевс, Скворцовс - Мейя - Павловс; Лещёвс, Липсбергс - Головковс - Э.Кулда.

«Автомобилист»: Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Гареев - Коукал - Михнов; Василевский - Чайковски, Чистов - Тичар - Голышев; Васильев - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Симаков; Журавлёв - Щемеров, Губин - Романов - Рассейкин.

Голы: 1:0 Бичевскис (Индрашис, 9.09), 2:0 Кулда (Головковс, 14.05), 2:1 Чайковски (Василевский, 29.05, бол.), 3:1 Толузаков (Индрашис, Галвиньш, 44.02), 3:2 Тичар (Голышев, Чайковски, 51.21), 3:3 Коукал (Чесалин, 59.54), 4:3 Индрашис (Галвиньш, Дарзиньш, 63.53).

• Последний в нынешнем регулярном чемпионате выезд принёс «Автомобилисту» пять очков из девяти возможных – три за победу в основное время над финскими «джокерами» и по очку за поражения в овертайме от минского и рижского «Динамо».

• «Автомобилисту» осталось в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграть шесть домашних матчей: с минским «Динамо» (1 февраля), рижским «Динамо» (3-го), «Йокеритом» (5-го), новокузнецким «Металлургом» (14-го), «Авангардом» (16-го) и «Сибирью» (18-го).

Результаты других матчей: 25 января. «Лада» - «Авангард» - 3:1, «Ак Барс» - «Сибирь» - 1:2 ОТ, «Локомотив» - «Трактор» - 1:3, «Нефтехимик» - «Металлург» (Нк) - 3:2 Б, «Торпедо» (НН) - ЦСКА - 1:3, «Сочи» - «Северсталь» - 2:1, «Динамо» (М) - «Салават Юлаев» - 6:2, «Витязь» - «Металлург» (Мг) - 3:2, «Спартак» - СКА - 1:2. 26 января. «Амур» - «Медвшчак» - 4:2, «Куньлунь» - «Слован» - 2:0, «Динамо» (Мн) - «Югра» - 4:1, «Динамо» (Р) - «Барыс» - 2:3. 27 января. «Лада» - «Сибирь» - 1:3, «Нефтехимик» - «Авангард» - 4:0, «Торпедо» (НН) - СКА - 4:2, «Ак Барс» - «Металлург» (Нк) - 6:1, «Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:3, «Динамо» (М) - «Металлург» (Мг) - 1:2, «Витязь» - «Трактор» - 3:1, «Спартак» - «Северсталь» - 3:2 ОТ, «Сочи» - ЦСКА - 0:2. 28 января. «Адмирал» - «Слован» - 2:1, «Куньлунь» - «Медвешчак» - 5:0, «Йокерит» - «Югра» - 6:5, «Динамо» (Мн) - «Барыс» - 2:1. 29 января. «Северсталь» - 3:2 ОТ, ЦСКА - «Металлург» (Мг) - 4:3 ОТ, СКА - «Трактор» - 5:3.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

52

33

1

2

4

1

11

173-116

110

1. «Металлург» (Магнитогорск)*

56

35

1

2

4

2

12

184-125

117

2. «Авангард» (Омск)*

56

35

1

2

4

2

12

184-125

117

3. «Ак Барс» (Казань)

55

27

3

6

2

2

15

143-105

103

4. «Трактор» (Челябинск)

56

24

2

1

6

3

20

123-115

87

5. «Салават Юлаев» (Уфа)

56

19

2

4

10

3

18

160-163

82

6. «Барыс» (Астана)

54

23

5

0

1

1

24

140-157

81

7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

54

23

2

2

3

0

24

128-127

80

8. «Адмирал» (Владивосток)

54

22

2

1

6

0

23

136-135

78

9. «Сибирь» (Новосибирск)

54

18

2

5

2

3

24

121-128

73

10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

55

18

1

7

1

0

28

127-143

71

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

54

17

1

5

3

5

23

122-150

71

12. «Амур» (Хабаровск)

54

16

1

3

4

2

28

92-119

62

13. «Лада» (Тольятти)

55

15

1

4

4

2

29

134-163

61

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

54

17

1

2

2

0

32

100-132

59

15. «Металлург» (Новокузнецк)

54

7

0

4

2

2

39

83-177

33

* Лидеры дивизионов

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. СКА (Санкт-Петербург)*

55

36

2

5

3

2

7

230-100

127

2. ЦСКА (Москва)*

55

37

2

1

7

1

7

161-99

125

3. «Локомотив» (Ярославль)

55

29

1

3

2

3

17

141-115

100

4. «Торпедо» (Нижний Новгород)

54

26

2

5

2

4

15

130-107

98

5. «Динамо» (Москва)

55

25

4

5

5

0

16

149-103

98

6. «Динамо» (Минск)

52

24

3

4

2

2

17

144-130

90

7. «Витязь» (Чехов)

54

23

3

4

3

0

21

140-141

86

8. «Йокерит» (Хельсинки)

54

20

2

3

6

6

17

134-152

82

9. «Сочи» (Сочи)

54

22

2

4

1

1

24

123-128

80

10. «Слован» (Братислава)

55

21

3

2

3

2

24

127-147

78

11. «Медвешчак» (Загреб)

55

19

2

2

2

1

29

119-156

68

12. «Северсталь» (Череповец)

55

17

2

2

4

5

25

122-150

68

13. «Спартак» (Москва)

55

17

1

2

3

2

30

117-150

62

14. «Динамо» (Рига)

55

11

2

6

4

1

31

108-148

54

* Лидеры дивизионов

Снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 42 шайбы, Доус («Барыс») – 35, Ковальчук (СКА) – 29… Гареев – 18… Тичар – 13… Коукал (все – «Автомобилист») - 10…

Ассистенты: Шипачёв (СКА) – 47 передач, Ли («Металлург» Мг) – 45, Ковальчук (СКА) – 44… Торченюк – 15… Симаков, Михнов (все – «Автомобилист») – по 12…

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) – 79 (42+37), Ковальчук - 73 (29+44), Шипачёв (оба - СКА) – 68 (21+47)…Гареев – 28 (18+10)… Торченюк – 25 (10+15)… Тичар (все – «Автомобилист») – 20 (13+7)…

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Ариада-НХ» (Волжск) - «Спутник» (Нижний Тагил) – 2:8 (2:2, 0:4, 0:2).

29 января. Волжск. ГЛК «Ариада». 200 тзрителей.

«Ариада-НХ»: Енюшин (0.00-32.27), Анаркулов (32.27-60.00); Чурляев - М.Иванов, Борисенков - Гарифулин - Мурзин; Дьяков - Калинин, Бикмуллин - Кальной - Воеводин; Федотов - Ананьин, Кудрявцев - Нестеров - Торяник; Маташков - Пузатов, Макаров - Репин - Гумеров.

«Спутник»: Перевозчиков (0.00 - 3.07), Назаров (3.07 - 60.00); Серкин - Чистяков, Шакуров - Гасников - Мингалеев; Воропаев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.

Голы: 1:0 Бикумуллин (1.11), 2:0 Бикмуллин (Дьяков, 3.07, бол.), 2:1 Гасников (Мингалеев, 5.49), 2:2 Щанкин (Курепанов, Жиляков, 16.46), 2:3 Валеев (Рожков, Мокин, 26.55), 2:4 Шакуров (Гасников, Мингалеев, 31.20), 2:5 Щанкин (Жиляков, Ищенко, 32.27), 2:6, Мингалеев (Шибаев, Шакуров, 34.19), 2:7 Кравченко (Мокин, 48.08, бол.), 2:8 Шибаев (Дубровин, Фахрутдинов, 52.16).

Результаты других матчей: 26 января. «Торос» - «Буран» - 4:1, «Ижсталь» - «Рязань» - 1:4, «Динамо» (Бшх) - «Сарыарка» - 3:0, «Динамо» (СПб) – «Торпедо» (У-К) - 3:2 ОТ. 27 января. «Зауралье» - «Нефтяник» - 2:3 ОТ, «Рубин» - «Барс» - 3:4. 28 января. «Сокол» - «Ермак» - 3:2 Б, «Торос» - «Рязань» - 3:1, «Ижсталь» - «Буран» - 1:3, «СКА-Нева» - «Химик» - 3:1. 29 января. «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1, «Зауралье» - «Барс» - 3:0, «Саров» - «Молот-Прикамье» - 2:3 Б.

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

44

25

1

3

7

4

4

141-88

94

2. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

44

26

2

5

0

1

10

136-80

93

3. «Сарыарка» (Астана)

44

26

1

3

2

2

10

116-62

90

4. ТХК (Тверь)

46

23

3

2

4

0

14

127-105

83

5. «Спутник» (Нижний Тагил)

44

19

3

5

5

2

10

120-97

80

6. «Сокол» (Красноярск)

44

20

1

7

2

1

13

99-88

79

7. «Зауралье» (Курган)

45

22

0

3

3

3

14

107-94

78

8. «Торос»» (Нефтекамск)

43

22

2

1

1

2

15

126-100

75

9. «Звезда» (Чехов)

43

18

4

3

2

4

12

115-102

74

10. «Ермак» (Ангарск)

44

16

6

3

4

3

12

100-90

73

11. «Динамо» (Балашиха)

42

21

3

1

1

0

16

124-100

72

12. «Рубин» (Тюмень)

45

18

4

3

3

0

17

115-105

71

13. «Нефтяник» (Альметьевск)

42

19

3

2

1

2

15

99-88

70

14. «Рязань» (Рязань)

43

18

1

2

4

2

16

106-95

66

15. «Молот-Прикамье» (Пермь)

44

15

3

5

2

2

17

122-115

65

16. «Челмет» (Челябинск)

45

16

2

4

3

1

19

122-133

64

17. «Динамо» (Санкт-Петербург)

42

16

2

3

3

3

15

92-92

64

18. «Дизель» (Пенза)

42

18

0

1

2

4

17

98-107

62

19. «Ижсталь» (Ижевск)

43

16

3

2

2

1

19

94-111

61

20. «Саров» (Саров)

43

17

0

2

5

0

19

91-96

60

21. «Южный Урал» (Орск)

45

12

1

2

6

3

21

87-109

51

22. «Барс» (Казань)

42

13

0

3

3

2

21

78-108

50

23. «Химик» (Воскресенск)

43

8

3

3

1

2

26

68-111

39

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

43

9

0

2

5

1

26

88-158

37

25. «Буран» (Воронеж)

43

7

0

0

1

3

32

81-169

25

26. «Кристалл» (Саратов)

42

5

0

2

0

0

35

48-97

19

  • Четыре клуба – «Торпедо», «СКА-Нева», «Сарыарка» и ТХК – уже гарантированно вышли в плей-офф, следующим должен стать нижнетагильский «Спутник». В нижней части турнирной таблицы потеряли даже теоретические шансы на участие в плей-офф «Химик», «Ариада-НХ» и «Буран».

Баскетбол (женщины): «УГМК» громит соперниц и Премьер-лиге и в еврокубке

Евролига

10-й тур. «УГМК» (Екатеринбург, Россия) – «Хатай Бюйюкшехир» (Антакья, Турция) – 103:40 (35:14, 28:8, 22:8, 18:10).

25 января. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка».

«УГМК»: Нолан - 4, Толивер - 5, Таурази - 9, Мессеман - 14, Грайнер - 20; Артешина - 4, Белякова - 3, Торренс - 12, Барич - 11, Виеру - 7, Черепанова - 5, Петракова - 9.

«Хатай»: Попович - 4, Сницына - 12, Станкович - 6, Такмаз - 2, Орал - 6; Магклара - 4, Танакан - 4, Озтюрк - 2.

Результаты других матчей: «Надежда» - «Польковице» - 50:60, «Бурж Баскет» - «Уника» - 80:59, «Перфумериас Авенида» - «Лилль-Метрополь» - 79:70.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Ш

О

1. |«УГМК» (Екатеринбург, Россия)

10

9

1

820 : 630

19

2. «Надежда» (Оренбург, Россия)

10

7

3

630 : 601

17

3. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция)

10

6

4

665 : 630

16

4. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания)

10

5

5

715 : 666

15

5. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция)

10

5

5

683 : 701

15

6. «Уника» (Шопрон, Венгрия)

10

4

6

681 : 738

14

7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция)

10

3

7

615 : 734

13

8. «Польковице» (Польковице, Польша)

10

1

9

604 : 713

11

В 11-м туре 1 февраля встречаются:. «Уника» - «Надежда», «Польковице» - «Перфумериас Авенида», «Лилль-Метрополь» - «Хатай Бюйюкшехир», «Бурж Баскет» - «УГМК».

Премьер-лига

«Енисей» (Красноярск) – «УГМК» (Екатеринбург) – 53:91 (21:22, 10:28, 13:22, 9:19).

29 января. Красноярск. Арена «Север».

«Енисей»: Барич - 11, Нолан - 4, Торренс - 9, Мессеман - 9, Грайнер - 25; Артешина - 7, Белякова - 6, Виеру - 11, Черепанова - 9, Петракова - 0.

«УГМК»: Лэнглуа - 8, Кирьянова - 5, Джанкич - 3, Доровских - 9, Киселёва - 10; Чистякова - 4, Сумец - 0, Нужная - 0, Тарасенко - 4, Коротыгина - 4, Д.Левченко - 6.

Результаты других матчей: «Спарта энд К» - «Спартак» - 86:63, «Надежда» - «Казаночка» - 78:56, МБА - «Динамо» (М) - 70:83, «Вологда-Чеваката» - «Динамо» (К) - 54:85.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. «УГМК» (Екатеринбург)

15

15

0

 1205 : 781 

30

100

2. «Динамо» (Курск)

15

14

1

 1272 : 789 

29

93

3. «Надежда» (Оренбург)

15

12

3

 1098 : 911 

27

80

4. «Вологда-Чеваката» (Вологда)

15

8

7

 1047 : 1121 

23

53

5. «Динамо» (Новосибирск)

15

7

8

 992 : 1054 

22

47

6. МБА (Москва)

14

6

8

 955 : 980 

20

43

7. «Динамо» (Москва)

14

6

8

936 : 1001 

20

43

8. «Спарта энд К» (Видное)

15

5

10

 916 : 1050 

20

33

9. «Енисей» (Красноярск)

16

5

11

 1039 : 1173 

21

31

10. «Казаночка» (Казань)

15

4

11

 881 : 1054 

19

27

11. «Спартак» (Ногинск)

15

0

15

 793 : 1220 

15

0

Баскетбол (мужчины): В гостях «Темп» играет с «Самарой» лучше, чем дома

Суперлига. Первый дивизион

«Самара» (Самара) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 71:72 (15:17, 20:16, 17:16, 19:23).

27 января. Самара. «МТЛ Арена».

«Самара»: Головин - 8, Корчагин - 8, Зозулин - 11, Фидий - 14, Минченко - 0; Числов - 5, Чеваренков - 0, Кадыков - 10, А.Жуканеко - 13, Н.Иванов - 2, Оленев - 0.

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 8, Заряжко - 16, Калёнов - 0, И.Павлов - 9, Караулов - 13; Аннаев - 0, Бревнов - 10, Глазырин - 0, Поляков - 9, Артешин - 4, Качанко - 0, Федюшин - 3.

  • «Темп» второй раз в нынешнем сезоне выигрывает с минимальным отрывом в Самаре. В декабре ревдинцы выиграли у местного клуба со счётом 62:60 в четвертьфинале Кубка России. И это при том, что дома «Темп» не выигрывал у «Самары» с мая 2015 года.

«Рязань» (Рязань) - «Урал» (Екатеринбург) - 61:92 (13:26, 14:26, 18:18, 16:22).

27 января. Рязань. Спортзал ДДТ.

«Рязань»: Клюндиков - 2, Русецкий - 5, Карпачёв - 16, Е.Карпеко - 3, Юрчик - 17; Мамонов - 0, Аксёнов - 5, Бугаенко - 3, К.Захаров - 2, Гонтарёв - 8.

«Урал»: Ткаченко - 9, Кузёмкин - 14, Зверков - 9, Островский - 9, Горнаев - 10; Комиссаров - 12, Баранов - 0, Киселёв - 0. Алексеев - 2, Комаров - 5, Мотовилов - 4, Незванкин - 18.

  • Около трёх минут провёл на площадке второй тренер «Урала» Олег Баранов, до этого 34-летний мастер спорта международного класса последний раз выходил на площадку в составе профессиональной команды в марте 2015 года. Тогда Баранов выступал за севастопольский «Муссон» в Высшей лиге. Напомним также, что главному тренеру «Урала» Вадиму Филатову принадлежит уникальное в российском баскетболе достижение - в ноябре 2013 года он сыграл в официальном матче через десять лет после завершения карьеры игрока и перехода на тренерскую работу. Что касается Олега Баранова, то его включили в заявку команды как игрока после того как из-за травмы до конца сезона выбыл форвард «Урала» Дмитрий Дойников.

Результаты других матчей: «Сахалин» - «Новосибирск» - 68:73, «Спартак-Приморье» - «Иркут» - 70:68, «Университет-Югра» - «Купол-Родники» - 85:55.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

О

%

1. «Новосибирск» (Новосибирск)

16

12

4

28

87,5

2. «Университет-Югра» (Сургут)

16

12

4

28

87,5

3. «Самара» (Самара)

15

10

5

25

83,3

4. «Спартак-Приморье» (Владивосток)

14

9

5

23

82,1

5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)

14

8

6

22

78,6

6. «Иркут» (Иркутск)

16

9

7

25

78,1

7. «Купол-Родники» (Ижевск)

14

7

7

21

75,0

8. «Урал» (Екатеринбург)

15

7

8

22

73,3

9. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда)

15

6

9

21

70,0

10. МБА (Москва)

15

6

9

21

70,0

11. «Рязань» (Рязань)

15

2

13

17

56,7

12. «Химки-Подмосковье» (Химки)

15

2

13

17

56,7

  • Сегодня (30 января) «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в Рязани, а «Урал» - в Самаре.

Волейбол (женины)

Суперлига

«Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 0:3 (25:27, 26:28, 22:25).

Самые результативные: Юринская (15), Лазаренко (14), Малыгина (13) - Ильченко (21), Евдокимова (14), Климец (10).

Результаты остальных матчей: «Ленинградка» - «Сахалин» - 2:3, «Енисй» - «Метар» - 3:0, «Динамо» (Кз) - «Динамо» (Кр) - 3:0, «Протон» - «Динамо» (М) - 1:3.

Положение лидеров: «Динамо» (М), «Динамо» (Кз) - по 37 очков, «Уралочка-НТМК» - 33, «Динамо» (Кр) - 27...

4 февраля «Уралочка-НТМК» сыграет с саратвским «Прротоном» (Нижний Тагил, «Меаллург-Форум», 17.00).

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А»

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Челябинск) - 3:2 (25:27, 25:17, 23:25, 26:24, 15:4) и 3:1 (19:25, 25:22, 25:10, 25:22)

Результаты других матчей: «Академия» - «МГТУ» - 1:3, 0:3;«Кристалл» - «Ярославич» - 0:3, 3:1; «Спортакадемия-ВРЗ» - «Дагестан» - 3:2, 1:3; «Трансгаз-Ставрополь» - «Прикамье» - 2:3, 0:3, «Университет» - «Грозный» - 3:1, 3:1.

Положение команд: «Ярославич» - 58 очков, «Прикамье», «Дагестан» - по 55, «Университет» - 54, «МГТУ» - 53, «Торпедо» - 43, «Локомотив-Изумруд» - 41, «Академия» - 40, «Спортакадемия-ВРЗ» - 36, «Кристалл» - 28, «Трансгаз-Ставрополь» - 24, «Грозный» - 17.

  • 11 и 12 февраля «Локомотив- Изумруд» сыграет в гостях с к командой «Грозный».

Настольный теннис (мужчины)

Кубок ЕТТУ

1/4 финала. «Лёжи Одергем» (Брюссель, Бельгия) - «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) - 0:3.

  • Теннисисты «УГМК» не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но с третьего места в группе получили возможность побороться за второй по значимости трофей - Кубок ЕТТУ. Соперником уральского клуба стала команда, представляющая одну из коммун Большого Брюсселя. Ответную встречу «УГМК» проведёт на домашней площадке 11 февраля.

Результаты других матчей: «Хальмстад» (Швеция) - «Вайент» (Франция) - 3:2, «Стелла спорт» (Франция) - «Богория» (Польша) - 3:0.

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