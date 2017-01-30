Тысячная шайба в КХЛ и пять очков «Автомобилиста»

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Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 26-29 января

Хоккей: С последнего выезда «Автомобилист» возвращается с пятью очками из девяти возможных

Регулярный чемпионат КХЛ

«Йокерит» (Хельсинки) - «Автомобилист» (Екатеринбург) - 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).

26 января. Хельсинки. «Хартвалл Арена». 9262 зрителя.

«Йокерит»: Хелениус; Ч.Геноуэй - А.Кулда, Йормакка - Регин - О’Нейл; Лаюнен - Йенсен, Йоенсуу - Ниеми - Салминен; Ялванти - Лауридсен, Хухтала - Виртанен - Анттила; Талая - Мяки - Марьямаки.

«Автомобилист»: Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Гареев - Коукал - Михнов; Василевский, - Чайковски, Чистов - Тичар - Голышев, Васильев - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Симаков; Журавлёв - Щемеров, Рассейкин - Романов - Бухтеле.

Голы: 0:1 Чайковски (Чистов, Тичар, 12.58), 0:2 Романов (Бухтеле, Рассейкин, 25.29), 0:3 Тимашов (Чайковски, 33.12, бол.), 1:3 Лаюнен (Ниеми, Йоенсуу, 34.32), 2:3 Регин (Йенсен, 49.50, бол.), 2:4 Василевский (Тимашов, 51.47, бол.), 2:5 Голышев (Тичар, Чистов, 52.09), 2:6 Гареев (Михнов, 59.30, в пустые ворота).

Алексей Василевский забросил тысячную шайбу «Автомобилиста» в КХЛ.

Первой голевой передачей в КХЛ отметился 18-летний воспитанник екатеринбургского хоккея Максим Рассейкин.

«Динамо» (Рига) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0).

28 января. Рига. «Арена Рига». 5268 зрителей.

«Динамо»: Седлачек; Галвиньш - Цибульскис, Дарзиньш - Бичевскис - Индрашис; Балинскис - Фрейбергс, Толузаков - Сестито - Гиллис; Е.Редлихс - Ерофеевс, Скворцовс - Мейя - Павловс; Лещёвс, Липсбергс - Головковс - Э.Кулда.

«Автомобилист»: Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Гареев - Коукал - Михнов; Василевский - Чайковски, Чистов - Тичар - Голышев; Васильев - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Симаков; Журавлёв - Щемеров, Губин - Романов - Рассейкин.

Голы: 1:0 Бичевскис (Индрашис, 9.09), 2:0 Кулда (Головковс, 14.05), 2:1 Чайковски (Василевский, 29.05, бол.), 3:1 Толузаков (Индрашис, Галвиньш, 44.02), 3:2 Тичар (Голышев, Чайковски, 51.21), 3:3 Коукал (Чесалин, 59.54), 4:3 Индрашис (Галвиньш, Дарзиньш, 63.53).

• Последний в нынешнем регулярном чемпионате выезд принёс «Автомобилисту» пять очков из девяти возможных – три за победу в основное время над финскими «джокерами» и по очку за поражения в овертайме от минского и рижского «Динамо».

• «Автомобилисту» осталось в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграть шесть домашних матчей: с минским «Динамо» (1 февраля), рижским «Динамо» (3-го), «Йокеритом» (5-го), новокузнецким «Металлургом» (14-го), «Авангардом» (16-го) и «Сибирью» (18-го).

Результаты других матчей: 25 января. «Лада» - «Авангард» - 3:1, «Ак Барс» - «Сибирь» - 1:2 ОТ, «Локомотив» - «Трактор» - 1:3, «Нефтехимик» - «Металлург» (Нк) - 3:2 Б, «Торпедо» (НН) - ЦСКА - 1:3, «Сочи» - «Северсталь» - 2:1, «Динамо» (М) - «Салават Юлаев» - 6:2, «Витязь» - «Металлург» (Мг) - 3:2, «Спартак» - СКА - 1:2. 26 января. «Амур» - «Медвшчак» - 4:2, «Куньлунь» - «Слован» - 2:0, «Динамо» (Мн) - «Югра» - 4:1, «Динамо» (Р) - «Барыс» - 2:3. 27 января. «Лада» - «Сибирь» - 1:3, «Нефтехимик» - «Авангард» - 4:0, «Торпедо» (НН) - СКА - 4:2, «Ак Барс» - «Металлург» (Нк) - 6:1, «Локомотив» - «Салават Юлаев» - 5:3, «Динамо» (М) - «Металлург» (Мг) - 1:2, «Витязь» - «Трактор» - 3:1, «Спартак» - «Северсталь» - 3:2 ОТ, «Сочи» - ЦСКА - 0:2. 28 января. «Адмирал» - «Слован» - 2:1, «Куньлунь» - «Медвешчак» - 5:0, «Йокерит» - «Югра» - 6:5, «Динамо» (Мн) - «Барыс» - 2:1. 29 января. «Северсталь» - 3:2 ОТ, ЦСКА - «Металлург» (Мг) - 4:3 ОТ, СКА - «Трактор» - 5:3.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда 52 33 1 2 4 1 11 173-116 110 1. «Металлург» (Магнитогорск)* 56 35 1 2 4 2 12 184-125 117 2. «Авангард» (Омск)* 56 35 1 2 4 2 12 184-125 117 3. «Ак Барс» (Казань) 55 27 3 6 2 2 15 143-105 103 4. «Трактор» (Челябинск) 56 24 2 1 6 3 20 123-115 87 5. «Салават Юлаев» (Уфа) 56 19 2 4 10 3 18 160-163 82 6. «Барыс» (Астана) 54 23 5 0 1 1 24 140-157 81 7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 54 23 2 2 3 0 24 128-127 80 8. «Адмирал» (Владивосток) 54 22 2 1 6 0 23 136-135 78 9. «Сибирь» (Новосибирск) 54 18 2 5 2 3 24 121-128 73 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 55 18 1 7 1 0 28 127-143 71 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 54 17 1 5 3 5 23 122-150 71 12. «Амур» (Хабаровск) 54 16 1 3 4 2 28 92-119 62 13. «Лада» (Тольятти) 55 15 1 4 4 2 29 134-163 61 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 54 17 1 2 2 0 32 100-132 59 15. «Металлург» (Новокузнецк) 54 7 0 4 2 2 39 83-177 33

* Лидеры дивизионов

Западная конференция

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург)* 55 36 2 5 3 2 7 230-100 127 2. ЦСКА (Москва)* 55 37 2 1 7 1 7 161-99 125 3. «Локомотив» (Ярославль) 55 29 1 3 2 3 17 141-115 100 4. «Торпедо» (Нижний Новгород) 54 26 2 5 2 4 15 130-107 98 5. «Динамо» (Москва) 55 25 4 5 5 0 16 149-103 98 6. «Динамо» (Минск) 52 24 3 4 2 2 17 144-130 90 7. «Витязь» (Чехов) 54 23 3 4 3 0 21 140-141 86 8. «Йокерит» (Хельсинки) 54 20 2 3 6 6 17 134-152 82 9. «Сочи» (Сочи) 54 22 2 4 1 1 24 123-128 80 10. «Слован» (Братислава) 55 21 3 2 3 2 24 127-147 78 11. «Медвешчак» (Загреб) 55 19 2 2 2 1 29 119-156 68 12. «Северсталь» (Череповец) 55 17 2 2 4 5 25 122-150 68 13. «Спартак» (Москва) 55 17 1 2 3 2 30 117-150 62 14. «Динамо» (Рига) 55 11 2 6 4 1 31 108-148 54

* Лидеры дивизионов

Снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 42 шайбы, Доус («Барыс») – 35, Ковальчук (СКА) – 29… Гареев – 18… Тичар – 13… Коукал (все – «Автомобилист») - 10…

Ассистенты: Шипачёв (СКА) – 47 передач, Ли («Металлург» Мг) – 45, Ковальчук (СКА) – 44… Торченюк – 15… Симаков, Михнов (все – «Автомобилист») – по 12…

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) – 79 (42+37), Ковальчук - 73 (29+44), Шипачёв (оба - СКА) – 68 (21+47)…Гареев – 28 (18+10)… Торченюк – 25 (10+15)… Тичар (все – «Автомобилист») – 20 (13+7)…

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Ариада-НХ» (Волжск) - «Спутник» (Нижний Тагил) – 2:8 (2:2, 0:4, 0:2).

29 января. Волжск. ГЛК «Ариада». 200 тзрителей.

«Ариада-НХ»: Енюшин (0.00-32.27), Анаркулов (32.27-60.00); Чурляев - М.Иванов, Борисенков - Гарифулин - Мурзин; Дьяков - Калинин, Бикмуллин - Кальной - Воеводин; Федотов - Ананьин, Кудрявцев - Нестеров - Торяник; Маташков - Пузатов, Макаров - Репин - Гумеров.

«Спутник»: Перевозчиков (0.00 - 3.07), Назаров (3.07 - 60.00); Серкин - Чистяков, Шакуров - Гасников - Мингалеев; Воропаев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.

Голы: 1:0 Бикумуллин (1.11), 2:0 Бикмуллин (Дьяков, 3.07, бол.), 2:1 Гасников (Мингалеев, 5.49), 2:2 Щанкин (Курепанов, Жиляков, 16.46), 2:3 Валеев (Рожков, Мокин, 26.55), 2:4 Шакуров (Гасников, Мингалеев, 31.20), 2:5 Щанкин (Жиляков, Ищенко, 32.27), 2:6, Мингалеев (Шибаев, Шакуров, 34.19), 2:7 Кравченко (Мокин, 48.08, бол.), 2:8 Шибаев (Дубровин, Фахрутдинов, 52.16).

Результаты других матчей: 26 января. «Торос» - «Буран» - 4:1, «Ижсталь» - «Рязань» - 1:4, «Динамо» (Бшх) - «Сарыарка» - 3:0, «Динамо» (СПб) – «Торпедо» (У-К) - 3:2 ОТ. 27 января. «Зауралье» - «Нефтяник» - 2:3 ОТ, «Рубин» - «Барс» - 3:4. 28 января. «Сокол» - «Ермак» - 3:2 Б, «Торос» - «Рязань» - 3:1, «Ижсталь» - «Буран» - 1:3, «СКА-Нева» - «Химик» - 3:1. 29 января. «Рубин» - «Нефтяник» - 2:1, «Зауралье» - «Барс» - 3:0, «Саров» - «Молот-Прикамье» - 2:3 Б.

Турнирная таблица

Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 44 25 1 3 7 4 4 141-88 94 2. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) 44 26 2 5 0 1 10 136-80 93 3. «Сарыарка» (Астана) 44 26 1 3 2 2 10 116-62 90 4. ТХК (Тверь) 46 23 3 2 4 0 14 127-105 83 5. «Спутник» (Нижний Тагил) 44 19 3 5 5 2 10 120-97 80 6. «Сокол» (Красноярск) 44 20 1 7 2 1 13 99-88 79 7. «Зауралье» (Курган) 45 22 0 3 3 3 14 107-94 78 8. «Торос»» (Нефтекамск) 43 22 2 1 1 2 15 126-100 75 9. «Звезда» (Чехов) 43 18 4 3 2 4 12 115-102 74 10. «Ермак» (Ангарск) 44 16 6 3 4 3 12 100-90 73 11. «Динамо» (Балашиха) 42 21 3 1 1 0 16 124-100 72 12. «Рубин» (Тюмень) 45 18 4 3 3 0 17 115-105 71 13. «Нефтяник» (Альметьевск) 42 19 3 2 1 2 15 99-88 70 14. «Рязань» (Рязань) 43 18 1 2 4 2 16 106-95 66 15. «Молот-Прикамье» (Пермь) 44 15 3 5 2 2 17 122-115 65 16. «Челмет» (Челябинск) 45 16 2 4 3 1 19 122-133 64 17. «Динамо» (Санкт-Петербург) 42 16 2 3 3 3 15 92-92 64 18. «Дизель» (Пенза) 42 18 0 1 2 4 17 98-107 62 19. «Ижсталь» (Ижевск) 43 16 3 2 2 1 19 94-111 61 20. «Саров» (Саров) 43 17 0 2 5 0 19 91-96 60 21. «Южный Урал» (Орск) 45 12 1 2 6 3 21 87-109 51 22. «Барс» (Казань) 42 13 0 3 3 2 21 78-108 50 23. «Химик» (Воскресенск) 43 8 3 3 1 2 26 68-111 39 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 43 9 0 2 5 1 26 88-158 37 25. «Буран» (Воронеж) 43 7 0 0 1 3 32 81-169 25 26. «Кристалл» (Саратов) 42 5 0 2 0 0 35 48-97 19

Четыре клуба – «Торпедо», «СКА-Нева», «Сарыарка» и ТХК – уже гарантированно вышли в плей-офф, следующим должен стать нижнетагильский «Спутник». В нижней части турнирной таблицы потеряли даже теоретические шансы на участие в плей-офф «Химик», «Ариада-НХ» и «Буран».

Баскетбол (женщины): «УГМК» громит соперниц и Премьер-лиге и в еврокубке

Евролига

10-й тур. «УГМК» (Екатеринбург, Россия) – «Хатай Бюйюкшехир» (Антакья, Турция) – 103:40 (35:14, 28:8, 22:8, 18:10).

25 января. Екатеринбург. ДИВС «Уралочка».

«УГМК»: Нолан - 4, Толивер - 5, Таурази - 9, Мессеман - 14, Грайнер - 20; Артешина - 4, Белякова - 3, Торренс - 12, Барич - 11, Виеру - 7, Черепанова - 5, Петракова - 9.

«Хатай»: Попович - 4, Сницына - 12, Станкович - 6, Такмаз - 2, Орал - 6; Магклара - 4, Танакан - 4, Озтюрк - 2.

Результаты других матчей: «Надежда» - «Польковице» - 50:60, «Бурж Баскет» - «Уника» - 80:59, «Перфумериас Авенида» - «Лилль-Метрополь» - 79:70.

Турнирная таблица

Команда И В П Ш О 1. |«УГМК» (Екатеринбург, Россия) 10 9 1 820 : 630 19 2. «Надежда» (Оренбург, Россия) 10 7 3 630 : 601 17 3. «Бурж Баскет» (Бурж, Франция) 10 6 4 665 : 630 16 4. «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Испания) 10 5 5 715 : 666 15 5. «Лилль-Метрополь» (Вильнёв-д'Аск, Франция) 10 5 5 683 : 701 15 6. «Уника» (Шопрон, Венгрия) 10 4 6 681 : 738 14 7. «Хатай Бюйюкхешир» (Антакья, Турция) 10 3 7 615 : 734 13 8. «Польковице» (Польковице, Польша) 10 1 9 604 : 713 11

В 11-м туре 1 февраля встречаются:. «Уника» - «Надежда», «Польковице» - «Перфумериас Авенида», «Лилль-Метрополь» - «Хатай Бюйюкшехир», «Бурж Баскет» - «УГМК».

Премьер-лига

«Енисей» (Красноярск) – «УГМК» (Екатеринбург) – 53:91 (21:22, 10:28, 13:22, 9:19).

29 января. Красноярск. Арена «Север».

«Енисей»: Барич - 11, Нолан - 4, Торренс - 9, Мессеман - 9, Грайнер - 25; Артешина - 7, Белякова - 6, Виеру - 11, Черепанова - 9, Петракова - 0.

«УГМК»: Лэнглуа - 8, Кирьянова - 5, Джанкич - 3, Доровских - 9, Киселёва - 10; Чистякова - 4, Сумец - 0, Нужная - 0, Тарасенко - 4, Коротыгина - 4, Д.Левченко - 6.

Результаты других матчей: «Спарта энд К» - «Спартак» - 86:63, «Надежда» - «Казаночка» - 78:56, МБА - «Динамо» (М) - 70:83, «Вологда-Чеваката» - «Динамо» (К) - 54:85.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. «УГМК» (Екатеринбург) 15 15 0 1205 : 781 30 100 2. «Динамо» (Курск) 15 14 1 1272 : 789 29 93 3. «Надежда» (Оренбург) 15 12 3 1098 : 911 27 80 4. «Вологда-Чеваката» (Вологда) 15 8 7 1047 : 1121 23 53 5. «Динамо» (Новосибирск) 15 7 8 992 : 1054 22 47 6. МБА (Москва) 14 6 8 955 : 980 20 43 7. «Динамо» (Москва) 14 6 8 936 : 1001 20 43 8. «Спарта энд К» (Видное) 15 5 10 916 : 1050 20 33 9. «Енисей» (Красноярск) 16 5 11 1039 : 1173 21 31 10. «Казаночка» (Казань) 15 4 11 881 : 1054 19 27 11. «Спартак» (Ногинск) 15 0 15 793 : 1220 15 0

Баскетбол (мужчины): В гостях «Темп» играет с «Самарой» лучше, чем дома

Суперлига. Первый дивизион

«Самара» (Самара) - «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) - 71:72 (15:17, 20:16, 17:16, 19:23).

27 января. Самара. «МТЛ Арена».

«Самара»: Головин - 8, Корчагин - 8, Зозулин - 11, Фидий - 14, Минченко - 0; Числов - 5, Чеваренков - 0, Кадыков - 10, А.Жуканеко - 13, Н.Иванов - 2, Оленев - 0.

«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов - 8, Заряжко - 16, Калёнов - 0, И.Павлов - 9, Караулов - 13; Аннаев - 0, Бревнов - 10, Глазырин - 0, Поляков - 9, Артешин - 4, Качанко - 0, Федюшин - 3.

«Темп» второй раз в нынешнем сезоне выигрывает с минимальным отрывом в Самаре. В декабре ревдинцы выиграли у местного клуба со счётом 62:60 в четвертьфинале Кубка России. И это при том, что дома «Темп» не выигрывал у «Самары» с мая 2015 года.

«Рязань» (Рязань) - «Урал» (Екатеринбург) - 61:92 (13:26, 14:26, 18:18, 16:22).

27 января. Рязань. Спортзал ДДТ.

«Рязань»: Клюндиков - 2, Русецкий - 5, Карпачёв - 16, Е.Карпеко - 3, Юрчик - 17; Мамонов - 0, Аксёнов - 5, Бугаенко - 3, К.Захаров - 2, Гонтарёв - 8.

«Урал»: Ткаченко - 9, Кузёмкин - 14, Зверков - 9, Островский - 9, Горнаев - 10; Комиссаров - 12, Баранов - 0, Киселёв - 0. Алексеев - 2, Комаров - 5, Мотовилов - 4, Незванкин - 18.

Около трёх минут провёл на площадке второй тренер «Урала» Олег Баранов, до этого 34-летний мастер спорта международного класса последний раз выходил на площадку в составе профессиональной команды в марте 2015 года. Тогда Баранов выступал за севастопольский «Муссон» в Высшей лиге. Напомним также, что главному тренеру «Урала» Вадиму Филатову принадлежит уникальное в российском баскетболе достижение - в ноябре 2013 года он сыграл в официальном матче через десять лет после завершения карьеры игрока и перехода на тренерскую работу. Что касается Олега Баранова, то его включили в заявку команды как игрока после того как из-за травмы до конца сезона выбыл форвард «Урала» Дмитрий Дойников.

Результаты других матчей: «Сахалин» - «Новосибирск» - 68:73, «Спартак-Приморье» - «Иркут» - 70:68, «Университет-Югра» - «Купол-Родники» - 85:55.

Турнирная таблица

Команда И В П О % 1. «Новосибирск» (Новосибирск) 16 12 4 28 87,5 2. «Университет-Югра» (Сургут) 16 12 4 28 87,5 3. «Самара» (Самара) 15 10 5 25 83,3 4. «Спартак-Приморье» (Владивосток) 14 9 5 23 82,1 5. «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 14 8 6 22 78,6 6. «Иркут» (Иркутск) 16 9 7 25 78,1 7. «Купол-Родники» (Ижевск) 14 7 7 21 75,0 8. «Урал» (Екатеринбург) 15 7 8 22 73,3 9. «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 15 6 9 21 70,0 10. МБА (Москва) 15 6 9 21 70,0 11. «Рязань» (Рязань) 15 2 13 17 56,7 12. «Химки-Подмосковье» (Химки) 15 2 13 17 56,7

Сегодня (30 января) «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в Рязани, а «Урал» - в Самаре.

Волейбол (женины)

Суперлига

«Заречье-Одинцово» (Московская область) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) - 0:3 (25:27, 26:28, 22:25).

Самые результативные: Юринская (15), Лазаренко (14), Малыгина (13) - Ильченко (21), Евдокимова (14), Климец (10).

Результаты остальных матчей: «Ленинградка» - «Сахалин» - 2:3, «Енисй» - «Метар» - 3:0, «Динамо» (Кз) - «Динамо» (Кр) - 3:0, «Протон» - «Динамо» (М) - 1:3.

Положение лидеров: «Динамо» (М), «Динамо» (Кз) - по 37 очков, «Уралочка-НТМК» - 33, «Динамо» (Кр) - 27...

4 февраля «Уралочка-НТМК» сыграет с саратвским «Прротоном» (Нижний Тагил, «Меаллург-Форум», 17.00).

Волейбол (мужчины)

Высшая лига «А»

«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Челябинск) - 3:2 (25:27, 25:17, 23:25, 26:24, 15:4) и 3:1 (19:25, 25:22, 25:10, 25:22)

Результаты других матчей: «Академия» - «МГТУ» - 1:3, 0:3;«Кристалл» - «Ярославич» - 0:3, 3:1; «Спортакадемия-ВРЗ» - «Дагестан» - 3:2, 1:3; «Трансгаз-Ставрополь» - «Прикамье» - 2:3, 0:3, «Университет» - «Грозный» - 3:1, 3:1.

Положение команд: «Ярославич» - 58 очков, «Прикамье», «Дагестан» - по 55, «Университет» - 54, «МГТУ» - 53, «Торпедо» - 43, «Локомотив-Изумруд» - 41, «Академия» - 40, «Спортакадемия-ВРЗ» - 36, «Кристалл» - 28, «Трансгаз-Ставрополь» - 24, «Грозный» - 17.

11 и 12 февраля «Локомотив- Изумруд» сыграет в гостях с к командой «Грозный».

Настольный теннис (мужчины)

Кубок ЕТТУ

1/4 финала. «Лёжи Одергем» (Брюссель, Бельгия) - «УГМК» (Верхняя Пышма, Россия) - 0:3.

Теннисисты «УГМК» не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но с третьего места в группе получили возможность побороться за второй по значимости трофей - Кубок ЕТТУ. Соперником уральского клуба стала команда, представляющая одну из коммун Большого Брюсселя. Ответную встречу «УГМК» проведёт на домашней площадке 11 февраля.

Результаты других матчей: «Хальмстад» (Швеция) - «Вайент» (Франция) - 3:2, «Стелла спорт» (Франция) - «Богория» (Польша) - 3:0.