Ковтун победил самого себя

Максим Ковтун набрал рекордную для себя сумму – 266,80 балла (короткая – 94,53, произвольная – 172,27). Фото: instagram.com

Опубликовано в №17 от 31.01.2017

В чешской Остраве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. В целом итоги для россиян – отличные. Первое место в обще­командном зачёте (по два золота, серебра и бронзы). Но нас, конечно, особенно радует, что одна из этих медалей принадлежит свердловскому фигуристу Максиму Ковтуну. Он стал вторым, набрав в сумме 266,80 балла (короткая – 95,53, произвольная – 172,27), обновив личные рекорды и исполнив обе программы без серьёзных ошибок. Это было катание, которое хочется пересматривать.

Мужчины завершали этот чемпионат Европы. Максим выходил на лёд сразу после своего главного соперника – испанца Хавьера Фернандеса, который лидировал после короткой программы. Но на самом деле главным соперником был не легендарный испанец, а сам Ковтун. На протяжении последних трёх лет мы видели на льду один и тот же сценарий – Максим справлялся с одной из программ и срывал вторую, не справившись с нервами. Так что если Ковтуну и надо было с кем-то сражаться на чешском льду, так это с собственным волнением и страхами.

… После чемпионата России в Челябинске мы долго разговаривали с Максом как раз об этом. Он рассказал, что проделывает огромную работу над собой – и с новым тренером Инной Германовной Гончаренко, и с психологом. «Стабильность – это не десять из десяти, это там, где надо, один», – привёл тогда Макс слова Алексея Мишина.

Ковтуну удалось это продемонстрировать, справившись с волнением. Впервые за очень долгое время он катался легко, без напряга. Как итог – Ковтун не только выиграл серебро, но и обновил все три личных рекорда – в короткой, в произвольной и в сумме баллов.

В спокойном и уверенном Ковтуне не осталось ничего от того парня, который мог уйти с тренировки, хлопнув дверью, или сорваться после неудачного проката. И если это – не случай, а долгожданный результат кропотливой работы, то теперь смело можно соперничать с сильнейшими мира сего на предстоящем ЧМ – и смещать их с верхней ступени пъедестала.

Максим Ковтун третий раз уезжает с чемпионата Европы с медалью. Всего же это пятый чемпионат Европы для фигуриста. Дважды Максим Ковтун был пятым (в сезонах 2012/13 и 2013/14 годов), с третьей попытки попал на призовой пьедестал, став вторым. В прошлом году, в сезоне 2015/16, Максим Ковтун был третьим.