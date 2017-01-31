Областная газета
Спорт 31 января 2017, 06:00

На горе Долгой прошла акция, достойная книги рекордов

Массовый спуск с горы Долгая с фонариками «Первая лавина». Фото: vk.com

  • Опубликовано в №17 от 31.01.2017 

В минувшее воскресенье на горе Долгой под Нижним Тагилом прошёл массовый спуск с фонариками: одновременно 383 экстремала скатились ночью на лыжах и сноубордах, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Дорогу участники флешмоба освещали себе сами. Фонарики держали в руках, закрепляли на головах, спортивном инвентаре. Чтобы шоу получилось зрелищным, основное освещение на километровой трассе выключили. К счастью, обошлось без травм.

Как пояснили организаторы, заявку хотели отправить в Книгу рекордов России, но приезд представителя на Средний Урал обошёлся бы в 135 тысяч рублей. Заочная регистрация мирового рекорда в Книге рекордов Гиннесса обошлась в 450 раз дешевле — всего в пять долларов. Заявка будет рассматриваться в течение одного-двух месяцев. Организаторы массовой акции «Первая лавина» считают, что мероприятие достойно книги рекордов.

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